1 день

Встреча группы в Мурманске. Трансфер в Кировск. Пеший маршрут до озера Тахтаръявр

Встреча группы состоится в Мурманске в 08:00 (место встречи сообщат заранее, до места встречи вы добираетесь самостоятельно).

Далее нас везут до места начала нашего маршрута в г. Кировск (ориентировочное время в пути 3 часа).

Отсюда начинается пешая часть маршрута, сегодня мы пройдем 12 км до места стоянки и ночевки.

По пути нас ждут живописные ущелья, долины рек и водопадов, а в конце живописнейшее горное озеро Тахтаръявр, у которого мы и остановимся на все время пребывания.