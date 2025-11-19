Мои заказы

С фотографом на полуострова Рыбачий и Средний (в палатках): мастер-классы по съёмке океана и тундры

Поучиться снимать бегущую воду, сделать фото Северного Ледовитого океана и влюбиться в пейзажи
Вместе с наставником Евгением Колковым отправляемся в настоящую фотоэкспедицию на полуострова Рыбачий и Средний. Каждый день вас будут ждать мастер-классы.

На водопадах реки Титовка вы будете учиться снимать бегущую воду, выбирать
лучшие время и ракурс, разбираться с техническими особенностями таких съёмок.

На берегу Северного Ледовитого океана — на мысах Немецком и Кекурском — будем подбирать точку съёмки береговой линии и искать небанальные решения для самых эффектных кадров.

А на хребте Мустатунтури и в тундрах полуострова Рыбачий вы узнаете, как организовать снимок с бескрайними просторами, манипулировать линией горизонта и передавать красоту локации. Жить будем в палатках, а между точками передвигаться на джипах. Проживание, питание и мастер-классы включены в стоимость.

Описание тура

Организационные детали

Берём с собой удобную одежду для проживании в дикой природе, непромокаемую одежду, резиновые сапоги (можем предоставить), средства от кровососущих насекомых.

Связь не везде будет устойчивая, местами её не будет.

Приезжать/прилетать рекомендуем заранее чтобы избежать накладок, также планировать возвращение/отлёт на следующий день после окончания тура.

Программа тура по дням

1 день

Мыс Земляной на полуострове Рыбачий, установка лагеря и вечерняя фотосессия у Баренцева моря

Встречаемся в Мурманске и отправляемся в сторону Старой Титовки с остановками для фото по пути. Пройдём пограничный контроль, после чего сделаем привал в Титовке — здесь можно попробовать фирменные кулебяки с палтусом или треской.

Продолжим путь к горному хребту Мустатунтури. По дороге посетим живописный каскад водопадов на реке Титовка, затем заедем на несколько обзорных точек хребта. После этого прибудем на полуостров Средний.

Финальной точкой первого дня станет мыс Земляной — здесь разбиваем лагерь, ужинаем и отправляемся на вечернюю фотосессию в природных декорациях Баренцева моря.

Мыс Земляной на полуострове Рыбачий, установка лагеря и вечерняя фотосессия у Баренцева моря
2 день

Мастер-классы от фотографа Евгения Колкова

Рано утром пройдёт фотосессия и мастер-классы от фотографа Евгения Колкова.

После — завтрак, а затем — свободное время, которое можно посвятить прогулкам по окрестностям мыса Земляной, наблюдению за суровой северной природой и поиску интересных ракурсов.

После обеда — снова время для самостоятельного исследования локаций или отдыха, а также вторая часть мастер-классов от Евгения Колкова. Затем подготовимся к вечерней съёмке.

Завершим день ужином и вечерней фотосессией.

Мастер-классы от фотографа Евгения Колкова
3 день

Продолжение мастер-классов

Повторяем программу предыдущего дня. В туре вас ждут следующие мастер-классы:

Съёмка бегущей воды. Мастер-класс проводится на водопадах реки Титовка или иных пригодных для этого локациях.

Вы узнаете:

  • В чём особенности композиционных решений таких съёмок.
  • Как правильно выбрать время съёмки.
  • Какие особенности поисков оптимального ракурса.
  • В чём технические особенности фотосъёмки бегущей воды.

Океан в кадре. Проводится на берегу Северного Ледовитого океана: на мысах Немецком и Кекурском на полуострове Рыбачий.

Вы узнаете:

  • Когда нужен короткофокусный, а когда длиннофокусный объектив.
  • Как выбрать точку съёмки береговой линии.
  • Как найти свой подход к съёмке океана и избежать банального кадра.
  • Когда нам помогает фигура человека в кадре.

Философия тундры. Проводится на хребте Мустатунтури и в тундрах полуострова Рыбачий.

Вы узнаете:

  • Варианты подхода к организации кадра с бесконечными просторами тундры.
  • Про манипуляцию линией горизонта в кадре.
  • Что подскажет фотографу, что перед ним потенциально привлекательный кадр.
  • Как увидеть бесконечную красоту бескрайней тундры, влюбиться в неё и передать это чувство зрителю.
Продолжение мастер-классов
4 день

Переезд на мыс Большой Скорбеевский

Вновь ранний подъём и съёмки. После завтрака соберём лагерь и поедем на полуостров Рыбачий. По пути остановимся, чтобы пофотографировать и перекусить. Новый лагерь разобьём на мысе Большой Скорбеевский. Поужинаем и продолжим фотосъёмку уже в вечернем освещении.

Переезд на мыс Большой Скорбеевский
5 день

Продолжение программы

После утренних мастер-классов у вас будет свободное время, чтобы осмотреть окрестности. Во второй половине дня продолжим занятия с Евгением Колковым. Подготовимся к вечерней съёмке, поужинаем и начнём фотосессию.

Продолжение программы
6 день

Завершение тура и возвращение в Мурманск

Вас вновь ждёт ранний подъём, утренняя фотосессия и завтрак. Затем соберём лагерь и поедем в сторону горы Эйна. У нас будет время, чтобы ещё пофотографировать — по пути будем делать остановки. К вечеру вернёмся в Мурманск.

Завершение тура и возвращение в Мурманск

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет110 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в палатке
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы по маршруту на внедорожнике
  • Услуги инструктора-проводника и фото-наставника
  • Туристическое оборудование
  • Мастер-классы по фотосъёмке
  • Страховка (групповая)
  • Оформление всех разрешительных документов
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Завтрак в 1-й день и ужин в 6-й день
  • Проживание в Мурманске
  • Персональная палатка - 5000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, место по договорённости, 9:00. Рекомендуем прибыть в город за день до начала тура
Завершение: Центр Мурманска, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 620 туристов
Всем привет! Я представляю команду опытных инструкторов-проводников. В ней только те, кто страстно любит путешествия. Наша цель — открыть для вас суровый край таким, каким видим его мы. Завораживающим, сказочно красивым, необыкновенным. Хотите погрузиться в Северный Ледовитый океан? Увидеть незабываемые пейзажи? Мечтаете пожить в диких местах или забраться в горы? Тогда присоединяйтесь к нам!

Тур входит в следующие категории Мурманска

