Встречаемся в Мурманске и отправляемся в сторону Старой Титовки с остановками для фото по пути. Пройдём пограничный контроль, после чего сделаем привал в Титовке — здесь можно попробовать фирменные кулебяки с палтусом или треской.

Продолжим путь к горному хребту Мустатунтури. По дороге посетим живописный каскад водопадов на реке Титовка, затем заедем на несколько обзорных точек хребта. После этого прибудем на полуостров Средний.

Финальной точкой первого дня станет мыс Земляной — здесь разбиваем лагерь, ужинаем и отправляемся на вечернюю фотосессию в природных декорациях Баренцева моря.