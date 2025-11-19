На водопадах реки Титовка вы будете учиться снимать бегущую воду, выбирать
Описание тура
Организационные детали
Берём с собой удобную одежду для проживании в дикой природе, непромокаемую одежду, резиновые сапоги (можем предоставить), средства от кровососущих насекомых.
Связь не везде будет устойчивая, местами её не будет.
Приезжать/прилетать рекомендуем заранее чтобы избежать накладок, также планировать возвращение/отлёт на следующий день после окончания тура.
Программа тура по дням
Мыс Земляной на полуострове Рыбачий, установка лагеря и вечерняя фотосессия у Баренцева моря
Встречаемся в Мурманске и отправляемся в сторону Старой Титовки с остановками для фото по пути. Пройдём пограничный контроль, после чего сделаем привал в Титовке — здесь можно попробовать фирменные кулебяки с палтусом или треской.
Продолжим путь к горному хребту Мустатунтури. По дороге посетим живописный каскад водопадов на реке Титовка, затем заедем на несколько обзорных точек хребта. После этого прибудем на полуостров Средний.
Финальной точкой первого дня станет мыс Земляной — здесь разбиваем лагерь, ужинаем и отправляемся на вечернюю фотосессию в природных декорациях Баренцева моря.
Мастер-классы от фотографа Евгения Колкова
Рано утром пройдёт фотосессия и мастер-классы от фотографа Евгения Колкова.
После — завтрак, а затем — свободное время, которое можно посвятить прогулкам по окрестностям мыса Земляной, наблюдению за суровой северной природой и поиску интересных ракурсов.
После обеда — снова время для самостоятельного исследования локаций или отдыха, а также вторая часть мастер-классов от Евгения Колкова. Затем подготовимся к вечерней съёмке.
Завершим день ужином и вечерней фотосессией.
Продолжение мастер-классов
Повторяем программу предыдущего дня. В туре вас ждут следующие мастер-классы:
Съёмка бегущей воды. Мастер-класс проводится на водопадах реки Титовка или иных пригодных для этого локациях.
Вы узнаете:
- В чём особенности композиционных решений таких съёмок.
- Как правильно выбрать время съёмки.
- Какие особенности поисков оптимального ракурса.
- В чём технические особенности фотосъёмки бегущей воды.
Океан в кадре. Проводится на берегу Северного Ледовитого океана: на мысах Немецком и Кекурском на полуострове Рыбачий.
Вы узнаете:
- Когда нужен короткофокусный, а когда длиннофокусный объектив.
- Как выбрать точку съёмки береговой линии.
- Как найти свой подход к съёмке океана и избежать банального кадра.
- Когда нам помогает фигура человека в кадре.
Философия тундры. Проводится на хребте Мустатунтури и в тундрах полуострова Рыбачий.
Вы узнаете:
- Варианты подхода к организации кадра с бесконечными просторами тундры.
- Про манипуляцию линией горизонта в кадре.
- Что подскажет фотографу, что перед ним потенциально привлекательный кадр.
- Как увидеть бесконечную красоту бескрайней тундры, влюбиться в неё и передать это чувство зрителю.
Переезд на мыс Большой Скорбеевский
Вновь ранний подъём и съёмки. После завтрака соберём лагерь и поедем на полуостров Рыбачий. По пути остановимся, чтобы пофотографировать и перекусить. Новый лагерь разобьём на мысе Большой Скорбеевский. Поужинаем и продолжим фотосъёмку уже в вечернем освещении.
Продолжение программы
После утренних мастер-классов у вас будет свободное время, чтобы осмотреть окрестности. Во второй половине дня продолжим занятия с Евгением Колковым. Подготовимся к вечерней съёмке, поужинаем и начнём фотосессию.
Завершение тура и возвращение в Мурманск
Вас вновь ждёт ранний подъём, утренняя фотосессия и завтрак. Затем соберём лагерь и поедем в сторону горы Эйна. У нас будет время, чтобы ещё пофотографировать — по пути будем делать остановки. К вечеру вернёмся в Мурманск.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|110 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в палатке
- Трёхразовое питание
- Трансферы по маршруту на внедорожнике
- Услуги инструктора-проводника и фото-наставника
- Туристическое оборудование
- Мастер-классы по фотосъёмке
- Страховка (групповая)
- Оформление всех разрешительных документов
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Завтрак в 1-й день и ужин в 6-й день
- Проживание в Мурманске
- Персональная палатка - 5000 ₽