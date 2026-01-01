Активный Кольский в мини-группе: сияние, айс-флоатинг, киты, снежные сафари и фото на память
Посетить Териберку и Саамскую деревню, освоить арктическую кухню, покататься на снегоходах и хаски
Начало: Аэропорт Мурманска, 10:40
154 800 ₽ за человека
Тур-приключение в Арктике: Териберка и Кировск, кулинарный мастер-класс и северное сияние
Приготовить блюда северной кухни, прокатиться на снегоходе, упряжке и банане, встретить оленей
Начало: Мурманск, ул. Воровского 5/23, холл отеля «Конгрес...
15 янв в 17:00
19 янв в 17:00
57 900 ₽ за человека
С фотографом на полуострова Рыбачий и Средний (в палатках): мастер-классы по съёмке океана и тундры
Поучиться снимать бегущую воду, сделать фото Северного Ледовитого океана и влюбиться в пейзажи
Начало: Мурманск, место по договорённости, 9:00. Рекоменду...
24 авг в 08:00
110 000 ₽ за человека
