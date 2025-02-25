4 дня
Прочувствуй Арктику: отдых у Баренцева моря с ночью в панорамном куполе и катанием по Хибинам
Проехать на квадроциклах или снегоходах, погладить оленей и хаски и вдохнуть бриз на пляже Териберки
Начало: Аэропорт Мурманска, до 16:00
25 фев в 16:00
28 фев в 16:00
64 900₽ за человека
3 дня
Наедине с северной природой: выходные в лесной чаще с прогулками по Териберке и Мурманску
Отдохнуть в эко-отеле, сделать кадры со скелетом кита и остовом корабля, узнать о саамах и поморах
Начало: Аэропорт Мурманска, до 14:00
25 фев в 14:00
28 фев в 14:00
34 900₽ за человека
4 дня
Сдержанная эстетика заполярья: перезагрузка в эко-отеле и знакомство с Кольским полуостровом
Пожить за городом среди елей и осин, съездить в Кировск и Териберку, увидеть «Алёшу» и кота Семёна
Начало: Аэропорт Мурманска, до 14:00
27 фев в 14:00
6 мар в 14:00
49 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Монумент «Алёша»»
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