Монумент «Алёша» – туры в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «Монумент «Алёша»» в Мурманске, цены от 34 900 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Прочувствуй Арктику: отдых у Баренцева моря с ночью в панорамном куполе и катанием по Хибинам
На машине
На квадроциклах
На снегоходах
4 дня
Прочувствуй Арктику: отдых у Баренцева моря с ночью в панорамном куполе и катанием по Хибинам
Проехать на квадроциклах или снегоходах, погладить оленей и хаски и вдохнуть бриз на пляже Териберки
Начало: Аэропорт Мурманска, до 16:00
25 фев в 16:00
28 фев в 16:00
64 900 за человека
Наедине с северной природой: выходные в лесной чаще с прогулками по Териберке и Мурманску
На машине
3 дня
Наедине с северной природой: выходные в лесной чаще с прогулками по Териберке и Мурманску
Отдохнуть в эко-отеле, сделать кадры со скелетом кита и остовом корабля, узнать о саамах и поморах
Начало: Аэропорт Мурманска, до 14:00
25 фев в 14:00
28 фев в 14:00
34 900 за человека
Сдержанная эстетика заполярья: перезагрузка в эко-отеле и знакомство с Кольским полуостровом
На машине
4 дня
Сдержанная эстетика заполярья: перезагрузка в эко-отеле и знакомство с Кольским полуостровом
Пожить за городом среди елей и осин, съездить в Кировск и Териберку, увидеть «Алёшу» и кота Семёна
Начало: Аэропорт Мурманска, до 14:00
27 фев в 14:00
6 мар в 14:00
49 900 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Монумент «Алёша»»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Прочувствуй Арктику: отдых у Баренцева моря с ночью в панорамном куполе и катанием по Хибинам
  2. Наедине с северной природой: выходные в лесной чаще с прогулками по Териберке и Мурманску
  3. Сдержанная эстетика заполярья: перезагрузка в эко-отеле и знакомство с Кольским полуостровом
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Набережная
  9. Долина Славы
  10. Таинственный Лес
Сколько стоит тур в Мурманске в феврале 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Монумент «Алёша»" можно забронировать 3 тура от 34 900 до 64 900.
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