-
10%
По Кольскому с гидом-фотографом: поиски китов и северного сияния, айс-флоатинг и арктическая кухня
Выйти на корабле из Териберки, слиться с Белым морем, попробовать деликатесы и сделать много кадров
Начало: Мурманск, отель «Меридиан», до 18:00
13 мар в 18:00
20 мар в 18:00
41 310 ₽
45 900 ₽ за человека
Аскетичная красота Кольского полуострова и самобытная культура поморов
Полюбоваться нетронутой природой и увядающей архитектурой и погрузиться в жизнь северного народа
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, 11:20
10 июл в 11:20
70 990 ₽ за человека
-
10%
2 дня - 2 моря: к берегам Баренцева и Белого в мини-группе
Полюбоваться арктической природой Кольского, погулять по Териберке и Кандалакше и узнать о поморах
Начало: Ваше место проживания в Мурманске, 8:30
1 июл в 08:30
5 июл в 08:30
21 600 ₽
24 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Кандалакшский лабиринт»
Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Мурманске в марте 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Кандалакшский лабиринт" можно забронировать 3 тура от 21 600 до 70 990 со скидкой до 10%.
Забронируйте тур в Мурманске на 2025 год по теме «Кандалакшский лабиринт», цены от 21600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май