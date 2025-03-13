Кандалакшский лабиринт – туры в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «Кандалакшский лабиринт» в Мурманске, цены от 21 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
По Кольскому с гидом-фотографом: поиски китов и северного сияния, айс-флоатинг и арктическая кухня
На машине
На снегоходах
4 дня
-
10%
По Кольскому с гидом-фотографом: поиски китов и северного сияния, айс-флоатинг и арктическая кухня
Выйти на корабле из Териберки, слиться с Белым морем, попробовать деликатесы и сделать много кадров
Начало: Мурманск, отель «Меридиан», до 18:00
13 мар в 18:00
20 мар в 18:00
41 310 ₽45 900 ₽ за человека
Аскетичная красота Кольского полуострова и самобытная культура поморов
На машине
7 дней
Аскетичная красота Кольского полуострова и самобытная культура поморов
Полюбоваться нетронутой природой и увядающей архитектурой и погрузиться в жизнь северного народа
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, 11:20
10 июл в 11:20
70 990 ₽ за человека
2 дня - 2 моря: к берегам Баренцева и Белого в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
2 дня
-
10%
2 дня - 2 моря: к берегам Баренцева и Белого в мини-группе
Полюбоваться арктической природой Кольского, погулять по Териберке и Кандалакше и узнать о поморах
Начало: Ваше место проживания в Мурманске, 8:30
1 июл в 08:30
5 июл в 08:30
21 600 ₽24 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Кандалакшский лабиринт»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. По Кольскому с гидом-фотографом: поиски китов и северного сияния, айс-флоатинг и арктическая кухня
  2. Аскетичная красота Кольского полуострова и самобытная культура поморов
  3. 2 дня - 2 моря: к берегам Баренцева и Белого в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Пляж драконьих яиц
  6. Полуостров Средний
  7. Сейдозеро
  8. Набережная
  9. Кандалакшский лабиринт
  10. Снежная деревня
Сколько стоит тур в Мурманске в марте 2025
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