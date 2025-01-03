Памятник Алёша – туры в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «Памятник Алёша» в Мурманске, цены от 34 333 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Четыре дня на Кольском: Териберка, киты, сияние, саамы и олени
На автобусе
2 отзыва
3 дня
Четыре дня на Кольском: Териберка, киты, сияние, саамы и олени
Начало: Ул. Воровского, д. 5/23, 1 этаж, отель «Меридиан»
от 34 333 за человека
Север на ладони: Мурманск, Териберка, Хибины
На машине
4 дня
Север на ладони: Мурманск, Териберка, Хибины
Начало: Отель Азимут, проспект Ленина, д. 82
Расписание: Даты сборных туров: 3.01-6.01, 30.01-2.02, 7.01-10.01, 20.02-23.02, 6.03-9.03.
3 янв в 15:00
7 янв в 13:00
49 380 за человека
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
4 дня
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Начало: Аэропорт г. Мурманск, Мурманская обл., 184355
Расписание: Каждый четверг
24 окт в 00:00
31 окт в 00:00
64 900 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Памятник Алёша»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Четыре дня на Кольском: Териберка, киты, сияние, саамы и олени
  2. Север на ладони: Мурманск, Териберка, Хибины
  3. Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Площадь пяти углов
  6. Полуостров Средний
  7. Сейдозеро
  8. Долина Славы
  9. Снежная деревня
  10. Териберский маяк
Сколько стоит тур в Мурманске в октябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Памятник Алёша" можно забронировать 3 тура от 34 333 до 64 900. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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