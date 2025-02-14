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что Кольский не только Териберка. Но и удивительные Хибины. Где ты просыпаешься в теплом и уютном деревянном доме в окружении гор. Потом на прогулке по окрестностям на снегоступах в сопровождении эколога и его милого самоеда, у знаешь много нового и интересного. Как замечательно бродить по заколдованному лесу, кататься на ватрушках. Слушать интересные рассказы из истории и жизни коренных народов в небольшом но оформленным со знанием и любовью музее истории саамов. Узнавать Мурманск с разных сторон. Пожелание развития и успехов.