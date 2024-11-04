Здравствуйте! Всё великолепно! На высшем уровне! Подвела, немного, погода. Морская прогулка не состоялась. Экскурсовод Мария очаровала! Адам, увлеченный охотник за северным сиянием, объяснил доходчиво его природу, сделал фото. Организация экскурсий безукартельная. Я в восторге! Всего вам доброго!

Л Лиманская

Отдых был потрясающим, несмотря на изменения погоды и заменой, в связи с этим, некоторых экскурсий. Природы необыкновенна, краски осени во всем спектре! Огдельная благодарность Адаму за неутомимую, веселую и позитивную охоту за северным сиянием! Это непередаваемый восторг!

Владислава провела для нас интереснейший тур в Териберку! Отдельная ей благодарность за богатую, грамотную русскую речь!!!

Ваша команда влюбила нас в Север!

Мы вернёмся!

Спасибо вам огромное!