Супер-тур на 4 дня и 3 ночи с проживанием в четырёхзвёздочном отеле в Мурманске. 4 топовых экскурсии, 4 дня грандиозных открытий и море впечатлений.
Включены завтраки, обеды во всех программах, а на ужины в ресторанах города мы подарим вам нашу скидку 10%.
Включены завтраки, обеды во всех программах, а на ужины в ресторанах города мы подарим вам нашу скидку 10%.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00
Описание тура
Важно знать:
- Погода на севере переменчива. Мы направим вам памятки по одежде после бронирования. Задайте вопросы координаторам, чтобы не забыть важные вещи.
- Во все экскурсии включено питание. Координатор свяжется с вами для уточнения пищевых аллергий и исключит ингредиенты из вашего меню.
• Вне зависимости от набора группы ваш тур состоится. За 4 дня мы:Побываем на Краю света — в Териберке • Выйдем в море в поисках китов и морских обитателей • Прогуляемся пешком по природоохранной зоне к водопаду и пляжу драконьих яиц • Увидим северную метеостанцию • Покачаемся на гигантских качелях • Побываем на кладбище кораблей • Изучим корабль, выброшенный на берег • Остановимся посреди тундры и посмотрим на огромные ветряки • Познакомимся с историей северных народов • Покормим и погладим северных оленей и хаски • Прокатимся на квадроциклах • Поиграем в саамские игры • Послушаем шамана в саамском чуме • Увидим чудо — солнце не заходит за горизонт (до 22.07, далее — белые ночи) • Проедем по Кольскому мосту • Посмотрим на Мурманск с другой стороны залива • Побываем на водопаде «Лавна» (до 22.07) • Увидим топовые достопримечательности города Мурманск • Поднимемся в пешем походе в Ловозерские тундры — один из древнейших в мире горных массивов.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- За 4 дня мы:
- Побываем на Краю света - в Териберке
- Выйдем в море в поисках китов и морских обитателей
- Прогуляемся пешком по природоохранной зоне к водопаду и пляжу драконьих яиц
- Увидим северную метеостанцию
- Покачаемся на гигантских качелях
- Побываем на кладбище кораблей
- Изучим корабль, выброшенный на берег
- Остановимся посреди тундры и посмотрим на огромные ветряки
- Познакомимся с историей северных народов
- Покормим и погладим северных оленей и хаски
- Прокатимся на квадроциклах
- Поиграем в саамские игры
- Послушаем шамана в саамском чуме
- Увидим чудо - солнце не заходит за горизонт (до 22.07, далее - белые ночи)
- Проедем по Кольскому мосту
- Посмотрим на Мурманск с другой стороны залива
- Побываем на водопаде «Лавна» (до 22.07)
- Увидим топовые достопримечательности города Мурманск
- Поднимемся в пешем походе в Ловозерские тундры - один из древнейших в мире горных массивов
Что включено
- Проживание в отеле 4 Park Inn с завтраком
- Поездки на комфортабельном авто
- Экскурсия по самому крупному городу за Полярным кругом с обедом
- Экскурсия в Териберку с выходом в море с обедом
- Экскурсия в Ловозерские тундры с обедом
- Экскурсия Саамские мотивы с обедом
- Заботливое сопровождение вас во время поездки
- Палки для треккинга по запросу
- Все входные билеты
- Поддержка координаторов с момента бронирования и до окончания поездки
Что не входит в цену
- Авиаперелет в Мурманск
- Ужины (но мы дадим скидку на рестораны 10%)
- «Свои хотелки» (сувенирная продукция, личные расходы на локациях)
Место начала и завершения?
Г. Мурманск, ул. Ак. Книповича, д. 17, Парк Инн
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
- Погода на севере переменчива. Мы направим вам памятки по одежде совсем скоро! Задайте вопросы координаторам, чтобы не забыть важные вещи
- Во все экскурсии включено питание. Координатор свяжется с вами для уточнения пищевых аллергий и исключит ингредиенты из вашего меню
- Вне зависимости от набора группы ваш тур состоится
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
4 ноя 2024
Е
Елена
6 окт 2024
Здравствуйте! Всё великолепно! На высшем уровне! Подвела, немного, погода. Морская прогулка не состоялась. Экскурсовод Мария очаровала! Адам, увлеченный охотник за северным сиянием, объяснил доходчиво его природу, сделал фото. Организация экскурсий безукартельная. Я в восторге! Всего вам доброго!
Л
Лиманская
1 окт 2024
Отдых был потрясающим, несмотря на изменения погоды и заменой, в связи с этим, некоторых экскурсий. Природы необыкновенна, краски осени во всем спектре! Огдельная благодарность Адаму за неутомимую, веселую и позитивную охоту за северным сиянием! Это непередаваемый восторг!
Владислава провела для нас интереснейший тур в Териберку! Отдельная ей благодарность за богатую, грамотную русскую речь!!!
Ваша команда влюбила нас в Север!
Мы вернёмся!
Спасибо вам огромное!
Владислава провела для нас интереснейший тур в Териберку! Отдельная ей благодарность за богатую, грамотную русскую речь!!!
Ваша команда влюбила нас в Север!
Мы вернёмся!
Спасибо вам огромное!
Л
Любовь
16 июн 2024
Мои впечатления от экскурсий на высоком уровне. Замечательные гиды Светлана, Евгений, Андрей и Владислава. Интересная и познавательная информация, завораживающие виды. Эмоции не передать. С погодой тоже очень повезло. Рекомендую данный тур всем, кто любит путешествовать.
Тур входит в следующие категории Мурманска
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