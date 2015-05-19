Что вы увидите
- Памятник Илье Муромцу
- Село Карачарово
- палец богатырский
- как выглядел И. Муромец при жизни
- какая фамилия богатыря и зачем богатырю делали рентген. На чем Илья Муромец наел силушку богатырскую и зачем в Муроме хранят палец богатырский!
Что увидим и посетим:
- Исторический центр города, сохранивший атмосферу ушедших времен
- Троицкий монастырь, где покоятся мощи Святых Князей Петра и Февронии
- Водонапорную башню XIX века
- Смотровую площадку и набережную реки Оки
- Памятники известным горожанам
- •Любые другие достопримечательности 🏛️, которые вы сами пожелаете увидеть
Что узнаем и услышим:
- Самые важные моменты из истории 📖 Мурома
- Поучительные жизнеописания известных Муромцев
- Предания, легенды и отрывки из художественных и исторических произведений
- Интересный и живой рассказ экскурсовода, наполненный любовью к родному городу
Начало
🚩 Памятник Петру и Февронии
Место завершения
🏁 Памятник Илье Муромцу
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ксения М.
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