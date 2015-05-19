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Муром былинный ! В гости к Илье Муромцу

Ксения М.
Ксения М. – Гид из Мурома
Все самое интересное о Муроме и богатыре И.

Муромце.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 3 450 ₽ за человека

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Муром былинный ! В гости к Илье Муромцу
Муром былинный ! В гости к Илье Муромцу

Что вы увидите

  • Памятник Илье Муромцу
  • Село Карачарово
  • палец богатырский
  • как выглядел И. Муромец при жизни
  • какая фамилия богатыря и зачем богатырю делали рентген. На чем Илья Муромец наел силушку богатырскую и зачем в Муроме хранят палец богатырский!

Что увидим и посетим:

  • Исторический центр города, сохранивший атмосферу ушедших времен
  • Троицкий монастырь, где покоятся мощи Святых Князей Петра и Февронии
  • Водонапорную башню XIX века
  • Смотровую площадку и набережную реки Оки
  • Памятники известным горожанам
  • •Любые другие достопримечательности 🏛️, которые вы сами пожелаете увидеть

Что узнаем и услышим:

  • Самые важные моменты из истории 📖 Мурома
  • Поучительные жизнеописания известных Муромцев
  • Предания, легенды и отрывки из художественных и исторических произведений
  • Интересный и живой рассказ экскурсовода, наполненный любовью к родному городу
Что входит
  • услуги гида
Начало
🚩 Памятник Петру и Февронии
Место завершения
🏁 Памятник Илье Муромцу
Муром былинный ! В гости к Илье Муромцу
Муром былинный ! В гости к Илье Муромцу
Муром былинный ! В гости к Илье Муромцу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ксения М.
Ксения М.
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