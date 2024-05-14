С Сергей Спасский монастырь - история и легенды Ирина оказалась не только прекрасным рассказчиком, но и православным человеком, это очень ценно, когда объединяет и цель экскурсии и общий духовный порыв!

А Алексей Муром впервые Экскурсия очень понравилась. Анна молодец! Маршрут хорошо сбалансирован по времени, объектам посещения, пройденному расстоянию. Активно, интересно, познавательно! РЕКОМЕНДУЮ!

Н Наталья Муром впервые Огромное спасибо Анне за прекрасную экскурсию! Эмоциональная подача, любовь к своему делу, любовь к своему городу! Это заслуживает высокой оценки! Узнали много интересных фактор о Муроме, его выдающихся жителях!

Н Наталия Муром впервые Спасибо, Ирине, не дала разочароваться Муромом, много фактов, все интересно и познавательно.

И Илья По стопам былинного героя (на вашем авто) Посетили с семьёй Муром. Получили большое удовольствие от общения с Ириной! Умный, образованный, добросовестный гид, приятный собеседник! Рекомендую.

Е Елена Спасский монастырь - история и легенды Ирина, спасибо за великолепную экскурсию! Очень познавательно. Вы интересно погружаете в материал, при этом нет скучных и безликих фактов. После экскурсии нам хотелось продолжить знакомиться с городом и другими монастырями именно с Вами))

Я Ярцева По стопам былинного героя (на вашем авто) Это была вторая экскурсия в городе Муром. Ирина скорректировала на месте маршрут, чтобы не повторяться, и не посещать места, где мы уже были. Рассказывала интересно. Спасибо за такую познавательную прогулку.

Ю Юлиана Спасский монастырь - история и легенды Прекрасная экскурсия! Ирина - чудесный гид, интересно рассказывающая об истории города и этого монастыря. Всем рекомендую воспользоваться услугами Ирины