Откройте для себя мифы и легенды Мурома с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Муроме, цены от 3 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Муром впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
125 отзывов
Популярное предложение
Муром впервые: православие и купечество
Познакомьтесь с Муромом: древние монастыри, купеческие дома и история города. Узнайте о местных святых и культурном наследии. Погружение в прошлое и настоящее
Начало: У Водонапорной башни
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 950 за всё до 6 чел.
По стопам былинного героя (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
По стопам былинного героя (на вашем авто)
Путешествие по Мурому на вашем автомобиле, следуя по следам Ильи Муромца. Узнайте о его жизни, подвигах и наследии
Начало: На улице Лакина
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 10 чел.
Спасский монастырь - история и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
9 отзывов
Спасский монастырь в Муроме: пять столетий истории и легенд
Погрузитесь в уникальную атмосферу Спасского монастыря, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: На улице Лакина 1а
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:30
3 990 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    14 мая 2024
    Спасский монастырь - история и легенды
    Ирина оказалась не только прекрасным рассказчиком, но и православным человеком, это очень ценно, когда объединяет и цель экскурсии и общий духовный порыв!
  • А
    Алексей
    12 мая 2024
    Муром впервые
    Экскурсия очень понравилась. Анна молодец! Маршрут хорошо сбалансирован по времени, объектам посещения, пройденному расстоянию. Активно, интересно, познавательно! РЕКОМЕНДУЮ!
  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    Муром впервые
    Огромное спасибо Анне за прекрасную экскурсию! Эмоциональная подача, любовь к своему делу, любовь к своему городу! Это заслуживает высокой оценки! Узнали много интересных фактор о Муроме, его выдающихся жителях!
  • Н
    Наталия
    11 мая 2024
    Муром впервые
    Спасибо, Ирине, не дала разочароваться Муромом, много фактов, все интересно и познавательно.
  • И
    Илья
    30 апреля 2024
    По стопам былинного героя (на вашем авто)
    Посетили с семьёй Муром. Получили большое удовольствие от общения с Ириной! Умный, образованный, добросовестный гид, приятный собеседник! Рекомендую.
  • Е
    Елена
    24 февраля 2024
    Спасский монастырь - история и легенды
    Ирина, спасибо за великолепную экскурсию! Очень познавательно. Вы интересно погружаете в материал, при этом нет скучных и безликих фактов. После экскурсии нам хотелось продолжить знакомиться с городом и другими монастырями именно с Вами))
  • Я
    Ярцева
    6 января 2024
    По стопам былинного героя (на вашем авто)
    Это была вторая экскурсия в городе Муром. Ирина скорректировала на месте маршрут, чтобы не повторяться, и не посещать места, где мы уже были. Рассказывала интересно. Спасибо за такую познавательную прогулку.
    Это была вторая экскурсия в городе Муром. Ирина скорректировала на месте маршрут, чтобы не повторяться, иЭто была вторая экскурсия в городе Муром. Ирина скорректировала на месте маршрут, чтобы не повторяться, и
  • Ю
    Юлиана
    5 января 2024
    Спасский монастырь - история и легенды
    Прекрасная экскурсия! Ирина - чудесный гид, интересно рассказывающая об истории города и этого монастыря. Всем рекомендую воспользоваться услугами Ирины
  • о
    оксана
    9 ноября 2023
    По стопам былинного героя (на вашем авто)
    Прекрасная экскурсия, двое взрослых и четверо детей с удовольствием погуляли и послушали)))
    Прекрасная экскурсия, двое взрослых и четверо детей с удовольствием погуляли и послушали)))

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Муроме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Муром впервые
  2. По стопам былинного героя (на вашем авто)
  3. Спасский монастырь - история и легенды
Какие места ещё посмотреть в Муроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Свято-Троицкий женский монастырь
  3. Свято-Благовещенский мужской монастырь
  4. Памятник Илье Муромцу
  5. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  6. Памятник Петру и Февронии
  7. Водонапорная башня
  8. Село Карачарово
  9. По следам Ильи Муромца
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Мурому в июне 2024
Сейчас в Муроме в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 3 990 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Мурома в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2024 году
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