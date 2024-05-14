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Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Муром впервые: православие и купечество
Познакомьтесь с Муромом: древние монастыри, купеческие дома и история города. Узнайте о местных святых и культурном наследии. Погружение в прошлое и настоящее
Начало: У Водонапорной башни
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 950₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
По стопам былинного героя (на вашем авто)
Путешествие по Мурому на вашем автомобиле, следуя по следам Ильи Муромца. Узнайте о его жизни, подвигах и наследии
Начало: На улице Лакина
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Спасский монастырь в Муроме: пять столетий истории и легенд
Погрузитесь в уникальную атмосферу Спасского монастыря, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: На улице Лакина 1а
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:30
3 990₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей14 мая 2024Ирина оказалась не только прекрасным рассказчиком, но и православным человеком, это очень ценно, когда объединяет и цель экскурсии и общий духовный порыв!
- ААлексей12 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Анна молодец! Маршрут хорошо сбалансирован по времени, объектам посещения, пройденному расстоянию. Активно, интересно, познавательно! РЕКОМЕНДУЮ!
- ННаталья11 мая 2024Огромное спасибо Анне за прекрасную экскурсию! Эмоциональная подача, любовь к своему делу, любовь к своему городу! Это заслуживает высокой оценки! Узнали много интересных фактор о Муроме, его выдающихся жителях!
- ННаталия11 мая 2024Спасибо, Ирине, не дала разочароваться Муромом, много фактов, все интересно и познавательно.
- ИИлья30 апреля 2024Посетили с семьёй Муром. Получили большое удовольствие от общения с Ириной! Умный, образованный, добросовестный гид, приятный собеседник! Рекомендую.
- ЕЕлена24 февраля 2024Ирина, спасибо за великолепную экскурсию! Очень познавательно. Вы интересно погружаете в материал, при этом нет скучных и безликих фактов. После экскурсии нам хотелось продолжить знакомиться с городом и другими монастырями именно с Вами))
- ЯЯрцева6 января 2024Это была вторая экскурсия в городе Муром. Ирина скорректировала на месте маршрут, чтобы не повторяться, и не посещать места, где мы уже были. Рассказывала интересно. Спасибо за такую познавательную прогулку.
- ЮЮлиана5 января 2024Прекрасная экскурсия! Ирина - чудесный гид, интересно рассказывающая об истории города и этого монастыря. Всем рекомендую воспользоваться услугами Ирины
- ооксана9 ноября 2023Прекрасная экскурсия, двое взрослых и четверо детей с удовольствием погуляли и послушали)))
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Мурому в июне 2024
Сейчас в Муроме в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 3 990 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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