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Погрузившись в друвнюю Русь, мы шли по городу, вскользь советуясь о маршруте, получая ответы на самые разнообразные вопросы детей и 6 и 14 лет. Даже мы, взрослые, читавшие былины об Илье Муромце, раскрывали рты от интереснейших легенд и фактов, а глаза - на красивейшую гармонию Окских пейзажей. От пёстрых торговых рядов до почитаемых монастырских образов - в этом дне было всё. И душа повествующего… В конце пути даже зимнее небо прояснилось синевой! Всё прекрасно! Благодарим!