Московская улица – экскурсии в Муроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Московская улица» в Муроме, цены от 4001 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Муром купеческий и современный
Пешая
75 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром купеческий и современный: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, где каждый уголок хранит свои тайны и истории знаменитых людей
Начало: На площади 1100-летия Мурома
Завтра в 08:00
24 янв в 08:00
4001 за всё до 10 чел.
Муром - город любви и силы
Пешая
110 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по древнему Мурому
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Мурома, узнайте о его святых, героях и уникальных памятниках. Прогулка по древнему городу подарит незабываемые впечатления
Начало: У памятника Петру и Февронии
Сегодня в 18:00
23 янв в 17:00
6000 за всё до 10 чел.
О Муроме с любовью
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
О Муроме с любовью
Познакомиться с главными местами города и прикоснуться к его богатой истории
Завтра в 09:00
23 янв в 09:00
6000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 января 2025
    Муром - город любви и силы
    Прекрасная Ксения, спасибо вам за этот день! Зимний морозец не ощущался под теплые слова нашего не просто экскурсовода, а служителя искусства.
    читать дальше

    Погрузившись в друвнюю Русь, мы шли по городу, вскользь советуясь о маршруте, получая ответы на самые разнообразные вопросы детей и 6 и 14 лет. Даже мы, взрослые, читавшие былины об Илье Муромце, раскрывали рты от интереснейших легенд и фактов, а глаза - на красивейшую гармонию Окских пейзажей. От пёстрых торговых рядов до почитаемых монастырских образов - в этом дне было всё. И душа повествующего… В конце пути даже зимнее небо прояснилось синевой! Всё прекрасно! Благодарим!

    Прекрасная Ксения, спасибо вам за этот день!
  • Е
    Елена
    23 ноября 2024
    Муром купеческий и современный
    Прекрасный экскурсовод Елена, дает интересный и познавательный материал. Экскурсия проходит на одном дыхании, учесть, что нам совсем не повезло с погодой, дети и взрослые слушали с интересом.
    Прекрасный экскурсовод Елена, дает интересный и познавательный материал. Экскурсия проходит на одном дыхании, учесть, что нам
  • О
    Ольга
    17 ноября 2024
    Муром купеческий и современный
    Экскурсия состоялась! Мы все собрались в назначенном месте вовремя, прогулялись легко и интересно. Елена рассказывала замечая наш интерес к темам.
    читать дальше

    Прекрасно создавала сказочную атмосферу для ребёнка и задавала вопросы по возрасту. Поэтому каждому было увлекательно на протяжении всей экскурсии. Маршрут проходил по улицам города, поэтому с коляской проблем не возникало. Мы благодарны Елене за много интересного. Хорошо, что на экскурсию мы пошли в первый наш день посещения Мурома. Наметили себе дополнительные адреса для визита и сувениров для покупок друзьям. Советуем обращаться к Елене

  • А
    Александр
    11 ноября 2024
    Муром - город любви и силы
    Нам провела экскурсию Фаина. Замечательный экскурсовод. Отличная подача материала. Время пролетело не заметно.
  • О
    Олеся
    20 октября 2024
    Муром - город любви и силы
    Большое спасибо Ксении за очень подробную и душевную экскурсию, в начале экскурсии она обозначила цель – чтобы мы после завершения
    читать дальше

    нашей встречи также полюбили город Муром, как его любит Ксения: это точно получилось достичь, Муром меня просто покорил, благодаря увлекательному и очень подробному рассказу нашего экскурсовода. Оказывается, с Муромом связано жизнь очень многих известных духовных личностей, изобретателя телевидения, а также массы идиоматических выражений, например, связанных с калачами. Видно, что программа у Ксении чётко выверена, она легко адаптируется к запросам клиентов, и главное – очень любит город Муром и свою работу! Большое спасибо!

    Большое спасибо Ксении за очень подробную и душевную экскурсию, в начале экскурсии она обозначила цель –Большое спасибо Ксении за очень подробную и душевную экскурсию, в начале экскурсии она обозначила цель –Большое спасибо Ксении за очень подробную и душевную экскурсию, в начале экскурсии она обозначила цель –Большое спасибо Ксении за очень подробную и душевную экскурсию, в начале экскурсии она обозначила цель –
  • О
    Ольга
    9 сентября 2024
    Муром купеческий и современный
    Приятная экскурсия! Не напряжно. Рекомендую.
    Приятная экскурсия! Не напряжно. РекомендуюПриятная экскурсия! Не напряжно. РекомендуюПриятная экскурсия! Не напряжно. РекомендуюПриятная экскурсия! Не напряжно. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Московская улица»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Муроме
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Муром купеческий и современный
  2. Муром - город любви и силы
  3. О Муроме с любовью
Какие места ещё посмотреть в Муроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное
  2. Свято-Благовещенский мужской монастырь
  3. Свято-Троицкий женский монастырь
  4. Памятник Илье Муромцу
  5. Памятник Петру и Февронии
  6. Водонапорная башня
  7. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  8. Село Карачарово
  9. Набережная
  10. По следам Ильи Муромца
Сколько стоит экскурсия по Мурому в январе 2025
Сейчас в Муроме в категории "Московская улица" можно забронировать 3 экскурсии от 4001 до 6000. Туристы уже оставили гидам 185 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Муроме на 2025 год по теме «Московская улица», 185 ⭐ отзывов, цены от 4001₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март