1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром купеческий и современный: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, где каждый уголок хранит свои тайны и истории знаменитых людей
Начало: На площади 1100-летия Мурома
Завтра в 08:00
24 янв в 08:00
4001₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по древнему Мурому
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Мурома, узнайте о его святых, героях и уникальных памятниках. Прогулка по древнему городу подарит незабываемые впечатления
Начало: У памятника Петру и Февронии
Сегодня в 18:00
23 янв в 17:00
6000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
О Муроме с любовью
Познакомиться с главными местами города и прикоснуться к его богатой истории
Завтра в 09:00
23 янв в 09:00
6000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 января 2025Прекрасная Ксения, спасибо вам за этот день! Зимний морозец не ощущался под теплые слова нашего не просто экскурсовода, а служителя искусства.
- ЕЕлена23 ноября 2024Прекрасный экскурсовод Елена, дает интересный и познавательный материал. Экскурсия проходит на одном дыхании, учесть, что нам совсем не повезло с погодой, дети и взрослые слушали с интересом.
- ООльга17 ноября 2024Экскурсия состоялась! Мы все собрались в назначенном месте вовремя, прогулялись легко и интересно. Елена рассказывала замечая наш интерес к темам.
- ААлександр11 ноября 2024Нам провела экскурсию Фаина. Замечательный экскурсовод. Отличная подача материала. Время пролетело не заметно.
- ООлеся20 октября 2024Большое спасибо Ксении за очень подробную и душевную экскурсию, в начале экскурсии она обозначила цель – чтобы мы после завершения
- ООльга9 сентября 2024Приятная экскурсия! Не напряжно. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Московская улица»
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