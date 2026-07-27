Прогуливаясь по центральной части древнего Мурома и прислушиваясь к дыханию истории, которой щедро делятся его достопримечательности, даже за пару часов в город можно влюбиться навсегда. Вы окунётесь в атмосферу и Мурома купеческого, и Мурома советского периода.
Осмотрите мирно соседствующие современные и старинные здания, много веков хранящие тайны прежних владельцев.
Осмотрите мирно соседствующие современные и старинные здания, много веков хранящие тайны прежних владельцев.
Описание экскурсии
Прогуливаясь со мной по центру Мурома, перешагнувшего 1160-летний рубеж, вы увидите:
- первые два квартала ул. Московская, сохранившие облик Мурома 19 века
- площадь 1100-летия Мурома
- ул. Ленина с купеческой застройкой, водонапорной башней 19 века, сквером Ермакова и памятником калачу
- пешеходную улицу
- Окский парк со смотровой площадкой
- памятник Илье Муромцу
- памятник «отцу телевидения» В. К. Зворыкину
- памятник святым благоверным князьям Петру и Февронии
- площадь Крестьянина с двумя монастырями 16 и 17 вв.
Вы узнаете:
- почему нынешний тихий, уютный провинциальный город называли в старину «место великое, глаголемое Муром»
- о знаменательных событиях, свидетелем и участником которых он был
- о характере и прозвищах его жителей
- о прославленных на весь мир уроженцах Мурома
- о калачах, мережниках, кузнецах и других умельцах
- о святых покровителях семьи — Петре и Февронии и о чудесах, происходящих в наши дни
- чем живёт и дышит город сейчас
- для чего в мужской обители хранится реплика старинной ладьи
- и ещё много о чем, не менее интересном
А также:
- насладитесь красотой заокских далей и двумя вантовыми мостами со смотровой площадки бывшей Кремлёвской горы
- сфотографируетесь на фоне величественного памятника богатырю Илье Муромцу
- услышите рассказ о женском Свято-Троицком и мужском Свято-Благовещенском монастырях на бывшем старом Вышнем городище
- полюбуетесь ажурностью архитектуры русского узорочья
- и заслушаетесь «жемчужиной древнерусской литературы» — «Повестью о Петре и Февронии»
Организационные детали
- Экскурсия ориентирована на взрослую аудиторию, но может подойти и подросткам старше 14 лет
- Экскурсия полностью пешеходная, проходит в группе, в заданном гидом среднем темпе
- Программа не подойдёт путешественникам с заболеваниями опорно-двигательной системы, а также тем, кто не любит или не может долго ходить
- Монастыри по программе нельзя посещать с собаками
- В случае погодных катаклизмов (ливни, грозы, ураганы, снегопады и т. д.) гид оставляет за собой право скорректировать/ сократить маршрут в целях создания комфортных и безопасных условий для участников. При этом длительность программы и её содержательная составляющая останутся неизменными
- Остаток стоимости оплачивается гиду наличными
в понедельник, среду, пятницу и субботу в 10:00, 13:00 и 16:00, во вторник и четверг в 12:00 и 15:00, в воскресенье в 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
: у памятника Ермакову А. В, в сквере на ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 10:00, 13:00 и 16:00, во вторник и четверг в 12:00 и 15:00, в воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Муроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1618 туристов
Мои экскурсии — это красочный и живой рассказ о жизни и истории города, его жителях и достопримечательностях. Я не использую общедоступную информацию, которую вы и без меня с легкостью найдете
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 53 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Ирина прекрасный экскурсовод. Чувствуется по способу подачи информации, темпу рассказа, удовольствию от процесса, что она этим живёт, здесь и сейчас, в этом городе с его историей, с настоящим и будущим. Нам очень понравилась и экскурсия, и экскурсовод. Подача материала лёгкая, не принужденная, мы гуляли по прекрасному городу Мурому и наслаждались процессом. Спасибо Вам Ирина за прекрасно проведённое время.
+2
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Д
Замечательная, спокойная и приятная экскурсия. Прогулялись по знаковым местам Мурома. Узнали много нового и интересного о старинном русском городе. Два часа пролетели незаметно. Очень понравилась дегустация местного кваса. Совет-обязательно прикупить бутылку-другую. Ирина прекрасный экскурсовод, время с ней пролетело легко и приятно. Однозначно 5 звёзд.
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Ирина – замечательная. Была очень рада попасть к ней на экскурсию. Провела нас бережно по самым главным точкам города, все подробно рассказала и показала, подарила флаеры на прогулку на теплоходе. Была очень рада познакомиться и от души рекомендую, как прекрасного гида!
Ирина
Ответ организатора:
Спасибо большое, Дарья, за тёплые слова. Мне было очень приятно и комфортно с такими прекрасными и заинтересованным слушателями, как Вы.
Будьте счастливы! 🌷
Будьте счастливы! 🌷
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Отличная экскурсия. Нам показали все знаковые места Мурома. Материал преподнесен доступно и интересно. Нам понравилось. Началось все во время. Путешествовали 2 часа от Администрации города. Спасибо нашему экскурсоводу
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И
Ирина – замечательный экскурсовод, два часа экскурсии пролетели как один миг – очень интересно, много деталей, историю города и области Ирина знает очень хорошо. Всячески рекомендую и желаю Ирине творческих успехов!
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Отличная экскурсия. Ирина рассказала много о городе, мы посетили многие знаковые места. Экскурсия была очень насыщенная, а слушать Ирину было одно удовольствие - прекрасная речь и колоссальная эрудиция.
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