Узнать о богатом прошлом города на групповой пешеходной экскурсии
Прогуливаясь по древнему Мурому, прислушиваясь к дыханию истории, которой щедро делятся его достопримечательности, даже за пару часов в город можно влюбиться навсегда. Вы окунётесь в атмосферу и Мурома купеческого, и Мурома советского.
Осмотрите мирно соседствующие современные и старинные здания, много веков хранящие тайны прежних владельцев.
Осмотрите мирно соседствующие современные и старинные здания, много веков хранящие тайны прежних владельцев.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Женский Свято-Троицкий и мужской Свято-Благовещенский монастыри
В женском монастыре вы поразитесь ажурности архитектуры русского узорочья, заслушаетесь «жемчужиной древнерусской литературы» — «Повестью о Петре и Февронии», полюбуетесь златошвейным мастерством современных монахинь. В мужской обители удивитесь красоте старинного убранства. Узнаете, для чего здесь хранится реплика старинной ладьи, о чём поведает монастырская крипта и под чьим покровительством монастырь находился в старину.
Со смотровой площадки бывшей Кремлёвской горы полюбуетесь красотой заокских далей, двумя вантовыми мостами и сфотографируетесь на фоне величественного памятника богатырю Илье Муромцу.
Прогуливаясь со мной по центру Мурома, перешагнувшего 1160-летний рубеж, вы узнаете:
- почему нынешний тихий, уютный провинциальный город называли в старину «место великое, глаголемое Муром»
- о знаменательных событиях, свидетелем и участником которых он был
- о характере и прозвищах его жителей
- о прославленных на весь мир уроженцах Мурома
- о калачах, мережниках, кузнецах и других умельцах
- о святых покровителях семьи — Петре и Февронии и о чудесах, происходящих в наши дни
- чем живёт и дышит город сейчас
- и ещё много о чем, не менее интересном
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в сквере Ермакова на ул. Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Муроме
Провела экскурсии для 389 туристов
Мои экскурсии — это красочный и живой рассказ о жизни и истории города, его жителях и достопримечательностях. Я не использую общедоступную информацию, которую вы и без меня с легкостью найдете в «мировой паутине». Я знаю, где найти эксклюзивный, интересный и, что немаловажно, достоверный материал, лично знакома со многими исследователями истории Муромского края, авторами книг и статей. Умею доступно и увлекательно донести информацию до слушателя с любым уровнем подготовки. А самая большая награда для меня — тёплые слова благодарности от гостей и их желание вновь и вновь возвращаться в наш замечательный город.
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