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Муром: путешествие вглубь веков

Узнать о богатом прошлом города на групповой пешеходной экскурсии
Прогуливаясь по центральной части древнего Мурома и прислушиваясь к дыханию истории, которой щедро делятся его достопримечательности, даже за пару часов в город можно влюбиться навсегда. Вы окунётесь в атмосферу и Мурома купеческого, и Мурома советского периода.

Осмотрите мирно соседствующие современные и старинные здания, много веков хранящие тайны прежних владельцев.
5
53 отзыва
Муром: путешествие вглубь веков
Муром: путешествие вглубь веков
Муром: путешествие вглубь веков

Описание экскурсии

Прогуливаясь со мной по центру Мурома, перешагнувшего 1160-летний рубеж, вы увидите:

  • первые два квартала ул. Московская, сохранившие облик Мурома 19 века
  • площадь 1100-летия Мурома
  • ул. Ленина с купеческой застройкой, водонапорной башней 19 века, сквером Ермакова и памятником калачу
  • пешеходную улицу
  • Окский парк со смотровой площадкой
  • памятник Илье Муромцу
  • памятник «отцу телевидения» В. К. Зворыкину
  • памятник святым благоверным князьям Петру и Февронии
  • площадь Крестьянина с двумя монастырями 16 и 17 вв.

Вы узнаете:

  • почему нынешний тихий, уютный провинциальный город называли в старину «место великое, глаголемое Муром»
  • о знаменательных событиях, свидетелем и участником которых он был
  • о характере и прозвищах его жителей
  • о прославленных на весь мир уроженцах Мурома
  • о калачах, мережниках, кузнецах и других умельцах
  • о святых покровителях семьи — Петре и Февронии и о чудесах, происходящих в наши дни
  • чем живёт и дышит город сейчас
  • для чего в мужской обители хранится реплика старинной ладьи
  • и ещё много о чем, не менее интересном

А также:

  • насладитесь красотой заокских далей и двумя вантовыми мостами со смотровой площадки бывшей Кремлёвской горы
  • сфотографируетесь на фоне величественного памятника богатырю Илье Муромцу
  • услышите рассказ о женском Свято-Троицком и мужском Свято-Благовещенском монастырях на бывшем старом Вышнем городище
  • полюбуетесь ажурностью архитектуры русского узорочья
  • и заслушаетесь «жемчужиной древнерусской литературы» — «Повестью о Петре и Февронии»

Организационные детали

  • Экскурсия ориентирована на взрослую аудиторию, но может подойти и подросткам старше 14 лет
  • Экскурсия полностью пешеходная, проходит в группе, в заданном гидом среднем темпе
  • Программа не подойдёт путешественникам с заболеваниями опорно-двигательной системы, а также тем, кто не любит или не может долго ходить
  • Монастыри по программе нельзя посещать с собаками
  • В случае погодных катаклизмов (ливни, грозы, ураганы, снегопады и т. д.) гид оставляет за собой право скорректировать/ сократить маршрут в целях создания комфортных и безопасных условий для участников. При этом длительность программы и её содержательная составляющая останутся неизменными
  • Остаток стоимости оплачивается гиду наличными

в понедельник, среду, пятницу и субботу в 10:00, 13:00 и 16:00, во вторник и четверг в 12:00 и 15:00, в воскресенье в 13:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
: у памятника Ермакову А. В, в сквере на ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 10:00, 13:00 и 16:00, во вторник и четверг в 12:00 и 15:00, в воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Муроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1618 туристов
Мои экскурсии — это красочный и живой рассказ о жизни и истории города, его жителях и достопримечательностях. Я не использую общедоступную информацию, которую вы и без меня с легкостью найдете
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в «мировой паутине». Я знаю, где найти эксклюзивный, интересный и, что немаловажно, достоверный материал, лично знакома со многими исследователями истории Муромского края, авторами книг и статей. Умею доступно и увлекательно донести информацию до слушателя с любым уровнем подготовки. А самая большая награда для меня — тёплые слова благодарности от гостей и их желание вновь и вновь возвращаться в наш замечательный город.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
4
3
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2
1
Г
Ирина прекрасный экскурсовод. Чувствуется по способу подачи информации, темпу рассказа, удовольствию от процесса, что она этим живёт, здесь и сейчас, в этом городе с его историей, с настоящим и будущим. Нам очень понравилась и экскурсия, и экскурсовод. Подача материала лёгкая, не принужденная, мы гуляли по прекрасному городу Мурому и наслаждались процессом. Спасибо Вам Ирина за прекрасно проведённое время.
Ирина прекрасный экскурсовод. Чувствуется по способу подачи информации, темпу рассказа, удовольствию от процесса, что она этим
Ирина прекрасный экскурсовод. Чувствуется по способу подачи информации, темпу рассказа, удовольствию от процесса, что она этим
Ирина прекрасный экскурсовод. Чувствуется по способу подачи информации, темпу рассказа, удовольствию от процесса, что она этим
Ирина прекрасный экскурсовод. Чувствуется по способу подачи информации, темпу рассказа, удовольствию от процесса, что она этим
Ирина прекрасный экскурсовод. Чувствуется по способу подачи информации, темпу рассказа, удовольствию от процесса, что она этим
Ирина прекрасный экскурсовод. Чувствуется по способу подачи информации, темпу рассказа, удовольствию от процесса, что она этим
Ирина прекрасный экскурсовод. Чувствуется по способу подачи информации, темпу рассказа, удовольствию от процесса, что она этим
Ирина прекрасный экскурсовод. Чувствуется по способу подачи информации, темпу рассказа, удовольствию от процесса, что она этим+2
Ирина прекрасный экскурсовод. Чувствуется по способу подачи информации, темпу рассказа, удовольствию от процесса, что она этим
Ирина прекрасный экскурсовод. Чувствуется по способу подачи информации, темпу рассказа, удовольствию от процесса, что она этим
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Д
Замечательная, спокойная и приятная экскурсия. Прогулялись по знаковым местам Мурома. Узнали много нового и интересного о старинном русском городе. Два часа пролетели незаметно. Очень понравилась дегустация местного кваса. Совет-обязательно прикупить бутылку-другую. Ирина прекрасный экскурсовод, время с ней пролетело легко и приятно. Однозначно 5 звёзд.
Замечательная, спокойная и приятная экскурсия. Прогулялись по знаковым местам Мурома. Узнали много нового и интересного о
Замечательная, спокойная и приятная экскурсия. Прогулялись по знаковым местам Мурома. Узнали много нового и интересного о
Замечательная, спокойная и приятная экскурсия. Прогулялись по знаковым местам Мурома. Узнали много нового и интересного о
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Дарья
Ирина – замечательная. Была очень рада попасть к ней на экскурсию. Провела нас бережно по самым главным точкам города, все подробно рассказала и показала, подарила флаеры на прогулку на теплоходе. Была очень рада познакомиться и от души рекомендую, как прекрасного гида!
Ирина – замечательная. Была очень рада попасть к ней на экскурсию. Провела нас бережно по самым
Ирина – замечательная. Была очень рада попасть к ней на экскурсию. Провела нас бережно по самым
Ирина – замечательная. Была очень рада попасть к ней на экскурсию. Провела нас бережно по самым
Ирина – замечательная. Была очень рада попасть к ней на экскурсию. Провела нас бережно по самым
Ирина – замечательная. Была очень рада попасть к ней на экскурсию. Провела нас бережно по самым
Ирина – замечательная. Была очень рада попасть к ней на экскурсию. Провела нас бережно по самым
Ирина – замечательная. Была очень рада попасть к ней на экскурсию. Провела нас бережно по самым
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Спасибо большое, Дарья, за тёплые слова. Мне было очень приятно и комфортно с такими прекрасными и заинтересованным слушателями, как Вы.
Будьте счастливы! 🌷
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Кубышкина
Отличная экскурсия. Нам показали все знаковые места Мурома. Материал преподнесен доступно и интересно. Нам понравилось. Началось все во время. Путешествовали 2 часа от Администрации города. Спасибо нашему экскурсоводу
Отличная экскурсия. Нам показали все знаковые места Мурома. Материал преподнесен доступно и интересно. Нам понравилось. Началось
Отличная экскурсия. Нам показали все знаковые места Мурома. Материал преподнесен доступно и интересно. Нам понравилось. Началось
Отличная экскурсия. Нам показали все знаковые места Мурома. Материал преподнесен доступно и интересно. Нам понравилось. Началось
Отличная экскурсия. Нам показали все знаковые места Мурома. Материал преподнесен доступно и интересно. Нам понравилось. Началось
Отличная экскурсия. Нам показали все знаковые места Мурома. Материал преподнесен доступно и интересно. Нам понравилось. Началось
Отличная экскурсия. Нам показали все знаковые места Мурома. Материал преподнесен доступно и интересно. Нам понравилось. Началось
Отличная экскурсия. Нам показали все знаковые места Мурома. Материал преподнесен доступно и интересно. Нам понравилось. Началось
Отличная экскурсия. Нам показали все знаковые места Мурома. Материал преподнесен доступно и интересно. Нам понравилось. Началось
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И
Ирина – замечательный экскурсовод, два часа экскурсии пролетели как один миг – очень интересно, много деталей, историю города и области Ирина знает очень хорошо. Всячески рекомендую и желаю Ирине творческих успехов!
Ирина – замечательный экскурсовод, два часа экскурсии пролетели как один миг – очень интересно, много деталей,
Ирина – замечательный экскурсовод, два часа экскурсии пролетели как один миг – очень интересно, много деталей,
Ирина – замечательный экскурсовод, два часа экскурсии пролетели как один миг – очень интересно, много деталей,
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Анна
Отличная экскурсия. Ирина рассказала много о городе, мы посетили многие знаковые места. Экскурсия была очень насыщенная, а слушать Ирину было одно удовольствие - прекрасная речь и колоссальная эрудиция.
Отличная экскурсия. Ирина рассказала много о городе, мы посетили многие знаковые места. Экскурсия была очень насыщенная,
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