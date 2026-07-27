Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 10:00, 13:00 и 16:00, во вторник и четверг в 12:00 и 15:00, в воскресенье в 13:00

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала