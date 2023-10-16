Прогуливаясь по древнему Мурому, прислушиваясь к дыханию истории, которой щедро делятся его достопримечательности, даже за пару часов в город можно влюбиться навсегда. Вы окунётесь в атмосферу и Мурома купеческого, и Мурома советского. Осмотрите мирно соседствующие современные и старинные здания, много веков хранящие тайны прежних владельцев.

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Описание

Что вас ожидает

Женский Свято-Троицкий и мужской Свято-Благовещенский монастыри

В женском монастыре вы поразитесь ажурности архитектуры русского узорочья, заслушаетесь «жемчужиной древнерусской литературы» — «Повестью о Петре и Февронии», полюбуетесь златошвейным мастерством современных монахинь. В мужской обители удивитесь красоте старинного убранства. Узнаете, для чего здесь хранится реплика старинной ладьи, о чём поведает монастырская крипта и под чьим покровительством монастырь находился в старину.

Со смотровой площадки бывшей Кремлёвской горы полюбуетесь красотой заокских далей, двумя вантовыми мостами и сфотографируетесь на фоне величественного памятника богатырю Илье Муромцу.

Прогуливаясь со мной по центру Мурома, перешагнувшего 1160-летний рубеж, вы узнаете: