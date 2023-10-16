Муром: путешествие вглубь веков

Узнать о богатом прошлом города на групповой пешеходной экскурсии

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Прогуливаясь по древнему Мурому, прислушиваясь к дыханию истории, которой щедро делятся его достопримечательности, даже за пару часов в город можно влюбиться навсегда. Вы окунётесь в атмосферу и Мурома купеческого, и Мурома советского.

Осмотрите мирно соседствующие современные и старинные здания, много веков хранящие тайны прежних владельцев.
Муром: путешествие вглубь веков
Муром: путешествие вглубь веков
Муром: путешествие вглубь веков
Муром: путешествие вглубь веков
Муром: путешествие вглубь веков
Муром: путешествие вглубь веков
Муром: путешествие вглубь веков
Муром: путешествие вглубь веков
Муром: путешествие вглубь веков
Муром: путешествие вглубь веков
Муром: путешествие вглубь веков
Муром: путешествие вглубь веков
Ближайшие даты:
16
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Женский Свято-Троицкий и мужской Свято-Благовещенский монастыри

В женском монастыре вы поразитесь ажурности архитектуры русского узорочья, заслушаетесь «жемчужиной древнерусской литературы» — «Повестью о Петре и Февронии», полюбуетесь златошвейным мастерством современных монахинь. В мужской обители удивитесь красоте старинного убранства. Узнаете, для чего здесь хранится реплика старинной ладьи, о чём поведает монастырская крипта и под чьим покровительством монастырь находился в старину.

Со смотровой площадки бывшей Кремлёвской горы полюбуетесь красотой заокских далей, двумя вантовыми мостами и сфотографируетесь на фоне величественного памятника богатырю Илье Муромцу.

Прогуливаясь со мной по центру Мурома, перешагнувшего 1160-летний рубеж, вы узнаете:

  • почему нынешний тихий, уютный провинциальный город называли в старину «место великое, глаголемое Муром»
  • о знаменательных событиях, свидетелем и участником которых он был
  • о характере и прозвищах его жителей
  • о прославленных на весь мир уроженцах Мурома
  • о калачах, мережниках, кузнецах и других умельцах
  • о святых покровителях семьи — Петре и Февронии и о чудесах, происходящих в наши дни
  • чем живёт и дышит город сейчас
  • и ещё много о чем, не менее интересном

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в сквере Ермакова на ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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