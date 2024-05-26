Увидеть самое главное в Муроме

Найдено 16 экскурсий в категории «Самое главное» в Муроме, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Муром впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
125 отзывов
Популярное предложение
Муром впервые: православие и купечество
Познакомьтесь с Муромом: древние монастыри, купеческие дома и история города. Узнайте о местных святых и культурном наследии. Погружение в прошлое и настоящее
Начало: У Водонапорной башни
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 950 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Муром
Индивидуальная
2.5 часа
144 отзыва
Популярное предложение
Знакомьтесь, Муром: Путешествие по историческим местам
Погружение в историю Мурома: старинные улицы, купцы и святыни. Узнайте больше о богатыре Илье Муромце и местных традициях
Начало: Г. Муром, ул. Лакина 1а
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
4 270 за всё до 10 чел.
Святые муромской земли
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
Экскурсия по святым местам Мурома: Петр и Феврония, князь Константин
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Мурома, где вас ждут истории любви, веры и чудес
Начало: На Троицкой площади
10 июня в 13:30
11 июня в 10:30
2 940 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Муром
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
60 отзывов
Добро пожаловать в Муром: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный Муром: его древние храмы, захватывающие панорамы и богатую историю, в компании опытного гида
Начало: Площадь Крестьянина 3 а. Памятник Петру и Февронии
Завтра в 14:00
15 июня в 13:00
6 000 за всё до 7 чел.
Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
40 отзывов
Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
Путешествие по старорусским городам - это, прежде всего, паломничество к святыням. В Муроме вы найдете все то, что целительно и мило для души
Начало: По согласованию
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 10 чел.
Муром - город любви и силы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
99 отзывов
Индивидуальная экскурсия по древнему Мурому
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Мурома, узнайте о его святых, героях и уникальных памятниках. Прогулка по древнему городу подарит незабываемые впечатления
Начало: У памятника Петру и Февронии
10 июня в 18:30
11 июня в 18:00
6 000 за всё до 10 чел.
Муром-град. Обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Муром-град: путешествие по историческим достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, посетив его знаменитые монастыри, храмы и исторические места
12 июня в 16:30
16 июня в 07:30
от 5 340 за всё до 12 чел.
Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
90 отзывов
Древний Муром: Путешествие по следам Петра и Февронии
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, где каждый камень хранит истории о любви, верности и духовности
Начало: В удобном вам месте в Муроме
12 июня в 15:00
14 июня в 09:30
4 500 за всё до 15 чел.
Муром - страж земли русской
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
59 отзывов
Популярное предложение
Муром - страж земли русской: путешествие к истокам легенд
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурому и Карачарово, где история оживает в каждом камне
Начало: У входа в Окский парк
12 июня в 08:00
14 июня в 08:30
4 500 за всё до 10 чел.
В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Экскурсия «В гости к Илье Муромцу»: путешествие по Мурому для детей и взрослых
Исследуйте древний Муром в компании легенд и историй. Экскурсия откроет город глазами его знаменитого героя - Ильи Муромца
Начало: На Площади Крестьянина
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
6 540 за всё до 10 чел.
По стопам былинного героя (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
По стопам былинного героя (на вашем авто)
Путешествие по Мурому на вашем автомобиле, следуя по следам Ильи Муромца. Узнайте о его жизни, подвигах и наследии
Начало: На улице Лакина
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 10 чел.
Спасский монастырь - история и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
9 отзывов
Спасский монастырь в Муроме: пять столетий истории и легенд
Погрузитесь в уникальную атмосферу Спасского монастыря, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: На улице Лакина 1а
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:30
3 990 за всё до 15 чел.
Муромскими дорожками
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
137 отзывов
Муромскими дорожками: путешествие сквозь века и легенды
Откройте духовные и исторические сокровища Мурома в индивидуальной экскурсии по его знаменитым местам
Начало: В центре Мурома
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
5 200 за всё до 10 чел.
Муром: путешествие вглубь веков
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Муром: путешествие вглубь веков - групповая экскурсия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, где каждый уголок рассказывает свою историю, а древние монастыри впечатляют своей красотой
Начало: В сквере Ермакова на ул. Ленина
10 июня в 14:00
11 июня в 10:00
2 677 за человека
Муромские князья: святые и забытые
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
23 отзыва
Муромские князья: святые и забытые - погружение в историю города
Познакомьтесь с духовным наследием Мурома, где каждый камень хранит истории первых русских святых и княжеской славы
Начало: У водонапорной башни
Расписание: в среду и воскресенье в 12:00, в субботу в 14:00
12 июня в 12:00
15 июня в 14:00
1 100 за человека
Сказ о любви Петра и Февронии
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
56 отзывов
Сказ о любви Петра и Февронии: Путеводитель по Мурому
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, узнайте историю великой любви и получите незабываемые впечатления от святых мест
Начало: у памятника Петру и Февронии
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
3 400 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Муромские князья: святые и забытые
    Замечательная экскурсия! Интересно и познавательно! Спасибо большое Анне!
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Святые муромской земли
    Ольга, большое спасибо за интересную и душевную экскурсию. Ольга рассказывает очень красочно, выразительно и проникновенно! Я получила удовольствие! Благодарю🙏🏻
  • И
    Иван
    21 мая 2024
    Муром - страж земли русской
    11 мая побывали на увлекательной экскурсии в городе Муром. Нашим гидом-проводником была Ольга… Прекрасная рассказчица, с такой любовью, задором, душой вела нас по уютным улочкам, набережной, невероятным храмам древнего городка. Остались очень теплые воспоминания о путешествии.
    11 мая побывали на увлекательной экскурсии в городе Муром. Нашим гидом-проводником была Ольга… Прекрасная рассказчица, с11 мая побывали на увлекательной экскурсии в городе Муром. Нашим гидом-проводником была Ольга… Прекрасная рассказчица, с
  • С
    Сергей
    20 мая 2024
    Муром - город любви и силы
    Ксения провела нам 18 мая индивидуальную экскурсию по достопримечательностям Мурома. Удивительная компетентность гида, глубокое знание истории и внимательное отношение к
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    участникам тура позволили получить максимальное удовольствие от увиденного, полученной информации - т. е. замечательно провести время. Окунулись в историю, словно попали в X, а в иных местах в XV и XVI века. Гид от бога! Не только информирует об исторических фактах, но и сопровождает свой рассказ многочисленными народными поверьями, легендами. А как она лихо управляет монастырски колоколами! Замечательно напитались историческими знаниями, прогулялись и отдохнули. Неизгладимые впечатления долго еще держали нас в воспоминании. Много информации получили от Ксении о том, где и что еще можно получить в Муроме при посещении иных объектов, как провести вечер, что можно запланировать на следующие дни проживания в городе. Рекомендуем всем данного специалиста, лучшего гида по теме истории Ильи Муромца.

    Ксения провела нам 18 мая индивидуальную экскурсию по достопримечательностям Мурома. Удивительная компетентность гида, глубокое знание истории
  • Н
    Николай
    19 мая 2024
    Муромские князья: святые и забытые
    Первое что подкупает, это неподдельная любовь к своему городу. Это создает эмоциональный фон, на который ложатся очень глубокие знания предмета.
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    Нас было пять человек от 9 до 66 лет, и всем нам было очень, очень интересно. Экскурсия пролетела незаметно. Очень важно, что экскурсия носила интерактивный характер, мы не просто слушали, а задавали вопросы, высказывали свое мнение, давали свои комментарии. Экскурсовод проявила себя очень эрудированным, глубоким и интересным собеседником. Напоследок экскурсовод ответила на все наши вопросы и дала очень точные и важные рекомендации о том, что нам еще стоит посмотреть, исходя из тех обсуждений, которые у нас происходили по ходу экскурсии. Ну и конечно, очень подкупает дружелюбие и открытость. Общение с экскурсоводом было настоящим удовольствием для всех нас. В итоге мы все решили, что мы хотим снова приехать в Муром!

  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)
    В конце апреля мы посетили г. Муром. Мы заблаговременно забронировали экскурсию с Ольгой, изучив отзывы туристов, и считаем, что нам
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    очень повезло с гидом. Ольга - прекрасный экскурсовод, человек, любящий свой город, досконально знающий его историю. С самого начала экскурсии и до ее конца нам хотелось максимально сосредоточиться на интересном рассказе Ольги, обладающей прекрасной дикцией и феноменальными знаниями истории своего края. От всей души благадарим этого замечательного экскурсовода, открытого, позитивного человека. Советуем всем, кто собирается посетить замечательный город Муром и получить максимум информации о множестве исторических мест этог старинного города, выбрать Ольгу в качестве гида.

  • С
    Сергей
    14 мая 2024
    Спасский монастырь - история и легенды
    Ирина оказалась не только прекрасным рассказчиком, но и православным человеком, это очень ценно, когда объединяет и цель экскурсии и общий духовный порыв!
  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Муром - страж земли русской
    Спасибо огромное Ольге ща проведенную экскурсию. Муром заиграл новыми красками. Интересные исторические факты и очень красивые места)) Всем рекомендую заглянуть в Муром и попасть на экскурсию к Ольге!
  • А
    Алексей
    12 мая 2024
    Муром впервые
    Экскурсия очень понравилась. Анна молодец! Маршрут хорошо сбалансирован по времени, объектам посещения, пройденному расстоянию. Активно, интересно, познавательно! РЕКОМЕНДУЮ!
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Муром - страж земли русской
    Большое спасибо Ольге за экскурсию и прогулку по Мурому. Увлеченный рассказчик и приятный человек😊

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Самое главное»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
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Какие места ещё посмотреть в Муроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Свято-Троицкий женский монастырь
  3. Свято-Благовещенский мужской монастырь
  4. Памятник Илье Муромцу
  5. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  6. Памятник Петру и Февронии
  7. Водонапорная башня
  8. Село Карачарово
  9. По следам Ильи Муромца
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Мурому в июне 2024
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