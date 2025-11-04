Путешествие в Муром - это возможность увидеть знаковые места древнего города.
Прогулка включает посещение Троицкого и Благовещенского монастырей, памятников Петру и Февронии, Илье Муромцу, а также купеческих домов на Московской улице. Завершение экскурсии на берегу Оки позволит насладиться природой и атмосферой умиротворения.
Эта индивидуальная экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет глубже узнать историю и культуру Мурома
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные древние монастыри
- 🗿 Легендарные памятники
- 🏠 Исторические купеческие дома
- 🌿 Живописные виды на Оке
- 📜 Интересные исторические факты
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Троицкий монастырь
- Благовещенский монастырь
- Памятник Петру и Февронии
- Водонапорная башня
- Московская улица
- Памятник Илье Муромцу
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Троицкий и Благовещенский монастыри.
- Памятник Петру и Февронии.
- Водонапорную башню.
- Московскую улицу с купеческими домами.
- Памятник Илье Муромцу.
Вы узнаете:
- Как был крещён Муром.
- Как на гербе города появились калачи.
- Как с Муромом связана повесть «О Петре и Февронии».
- Почему подвиги Ильи Муромца веками вдохновляют людей.
- Чем примечателен Окский парк.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Муроме
Провела экскурсии для 124 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ксения, более 10 лет я проработала в Муромском историко-художественном музее. Сейчас провожу экскурсии. Вы проведёте время с человеком, который любит юмор и свой город. Расскажу нескучно историю Мурома и поделюсь интересными фактами в приятной дружеской атмосфере.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
4 ноя 2025
У меня был первый опыт. Экскурсия проходила с детьми. Узнали историю о древнем городе Муроме. Ксению однозначно рекомендую, смогла влюбить в этот старинный русский городок, создала уникальные экскурсионные маршруты, познакомила с местными мастерами народных ремёсел. Что мне лично не хватило, экскурсия без посещений культурных объектов. Да и многие объекты закрыты- на реконструкции.
Ю
Юлия
15 окт 2025
Добрый день.
Огромная благодарность Ксении за интересный и познавательный рассказ о городе Муром. Исторический экскурс великолепен, также порадовали "авторские комментарии муромчанки" о новейшей истории города. Спасибо🍀
А
Анна
12 сен 2025
Все понравилось. Экскурсия интересная, включает исторические и краеведческие моменты.
Екатерина
30 авг 2025
Хочу сказать огромное спасибо Ксении за эту удивительную экскурсию. Очень содержательно и при этом не перегружено датами. Информацию Ксения продает очень интересно. Предложила нам провести экскурсию на а/м за что огромное спасибо, потому что успели посмотреть и узнать намного больше.
Однозначно рекомендую экскурсию
О
Оксана
17 авг 2025
Замечательная, познавательная и очень интересная экскурсия, но это всё благодаря замечательному экскурсоводу. Спасибо большое Ксении за прекрасно проведённое время!
М
Марина
15 авг 2025
Лучшая экскурсовод! От души! Очень приятная внешность. Рассказала просто и жизненно всё, что можно было о городе. Было интересно и детям. Рекомендуем!
Victoria
17 июл 2025
Благодарим Ксению за хорошо организованную экскурсию по городу, содержательный рассказ о достопримечательностях и архитектурных памятниках города.
Получили большое удовольствие!
В
Вадим
14 июн 2025
Вчера вернулись из Мурома.. До сих пор,и думаем надолго,под большим впечатлением,с кучей положительных эмоций от красоты и величия города,его истории и значимости.. За короткое время мы смогли узнать,увидеть многое,окунуться в
И
Ирина
14 мая 2025
3 мая посчастливилось побывать на экскурсии по Мурому, и впечатления остались самые яркие! Наш гид Ксения оказалась настоящим профессионалом, которая сумела увлечь историей города. За 2 часа мы успели посетить все знаковые места города. Особую атмосферу создавал сам город - тихий, спокойный, с уютными улочками и старинными зданиями. Однозначно рекомендую данную экскурсию с Ксенией
С
Светлана
9 мая 2025
Бывали в Муроме много раз, но впервые решили договориться об экскурсии. Рассказ об истории и легендах города был интересный. Но думаю, что подача информации не для детей. Мы были с
Д
Дарья
3 мая 2025
Очень понравилась экскурсия с Ксенией, была с дочкой 8 лет, Ксения очень понятно все рассказывала, интересное. Дочка много чего запомнила, потом рассказывала папе и сестре. Благодарю
