прошлое,по новому понять настоящее.. И в этом огромная заслуга профессионала своего дела,экскурсовода,с которым нам реально повезло,Ксении.. За какие-то два часа она смогла не только провезти нас по всем важным,знаменитым местам города,но и в формате простой беседы,разговора с нами дать по ним максимум исторической информации,с различными историями из прошлой и настоящей жизни города.. А как у коренного жителя города,не по наслышке знающей всё о нём, искренне любящей его,у неё их много,по всем темам экскурсии,нашим вопросам,получили интересные,полные ответы.. Ксения не только профессионал,знаток своего дела и города,но и интересный собеседник,просто прекрасный человек,который сначало подсказал,помог нам решить все организационные вопросы самой поездки в Муром,а потом и провёл по городу замечательную,незабываемую для нас экскурсию.. Огромное спасибо ей за это,за всё! Искренне.. Обязательно будем рассказывать о поездке,рекомендовать Муром и конечно же экскурсовода Ксению,своим друзьям,знакомым. .