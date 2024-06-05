Экскурсии для студентов в Муроме

Найдено 11 экскурсий в категории «Для студентов» в Муроме, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Муром впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
125 отзывов
Популярное предложение
Муром впервые: православие и купечество
Познакомьтесь с Муромом: древние монастыри, купеческие дома и история города. Узнайте о местных святых и культурном наследии. Погружение в прошлое и настоящее
Начало: У Водонапорной башни
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 950 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Муром
Индивидуальная
2.5 часа
144 отзыва
Популярное предложение
Знакомьтесь, Муром: Путешествие по историческим местам
Погружение в историю Мурома: старинные улицы, купцы и святыни. Узнайте больше о богатыре Илье Муромце и местных традициях
Начало: Г. Муром, ул. Лакина 1а
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
4 270 за всё до 10 чел.
Муром купеческий и современный
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
61 отзыв
Муром купеческий и современный: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, где каждый уголок хранит свои тайны и истории знаменитых людей
Начало: На площади 1100-летия Мурома
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
3 070 за всё до 10 чел.
Святые муромской земли
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
Экскурсия по святым местам Мурома: Петр и Феврония, князь Константин
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Мурома, где вас ждут истории любви, веры и чудес
Начало: На Троицкой площади
10 июня в 13:30
11 июня в 10:30
2 940 за всё до 10 чел.
Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
90 отзывов
Древний Муром: Путешествие по следам Петра и Февронии
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, где каждый камень хранит истории о любви, верности и духовности
Начало: В удобном вам месте в Муроме
12 июня в 15:00
14 июня в 09:30
4 500 за всё до 15 чел.
Муром - страж земли русской
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
59 отзывов
Популярное предложение
Муром - страж земли русской: путешествие к истокам легенд
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурому и Карачарово, где история оживает в каждом камне
Начало: У входа в Окский парк
12 июня в 08:00
14 июня в 08:30
4 500 за всё до 10 чел.
Спасский монастырь - история и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
9 отзывов
Спасский монастырь в Муроме: пять столетий истории и легенд
Погрузитесь в уникальную атмосферу Спасского монастыря, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: На улице Лакина 1а
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:30
3 990 за всё до 15 чел.
В гости к Владимирским мономахам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Экскурсия в Выксу: усадьба Баташевых, Иверский монастырь и Шухова творения
Приглашаем на незабываемое путешествие в Выксу, где история и современность переплетаются в удивительном гармонии
12 июня в 08:30
13 июня в 08:00
от 4 670 за всё до 12 чел.
Муром: путешествие вглубь веков
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Муром: путешествие вглубь веков - групповая экскурсия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, где каждый уголок рассказывает свою историю, а древние монастыри впечатляют своей красотой
Начало: В сквере Ермакова на ул. Ленина
10 июня в 14:00
11 июня в 10:00
2 677 за человека
Муромские князья: святые и забытые
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
23 отзыва
Муромские князья: святые и забытые - погружение в историю города
Познакомьтесь с духовным наследием Мурома, где каждый камень хранит истории первых русских святых и княжеской славы
Начало: У водонапорной башни
Расписание: в среду и воскресенье в 12:00, в субботу в 14:00
12 июня в 12:00
15 июня в 14:00
1 100 за человека
Сказ о любви Петра и Февронии
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
56 отзывов
Сказ о любви Петра и Февронии: Путеводитель по Мурому
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, узнайте историю великой любви и получите незабываемые впечатления от святых мест
Начало: у памятника Петру и Февронии
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
3 400 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    5 июня 2024
    Муром купеческий и современный
    Экскурсию подарила мужу на ДР и нам очень понравилось, намного лучше, чем сидеть дома у компа. В монастырях мы были,
    читать дальше

    поэтому я выбрала экскурсию без них и не ошиблась, рассказ был интересный и актуальный, переплетение истории и современности. Город хорошеет и преобразуется, надеемся, что скоро в нём будет много туристов и у нашего замечательного экскурсовода будет много заинтересованных слушателей.

  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Муромские князья: святые и забытые
    Замечательная экскурсия! Интересно и познавательно! Спасибо большое Анне!
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Святые муромской земли
    Ольга, большое спасибо за интересную и душевную экскурсию. Ольга рассказывает очень красочно, выразительно и проникновенно! Я получила удовольствие! Благодарю🙏🏻
  • И
    Иван
    21 мая 2024
    Муром - страж земли русской
    11 мая побывали на увлекательной экскурсии в городе Муром. Нашим гидом-проводником была Ольга… Прекрасная рассказчица, с такой любовью, задором, душой вела нас по уютным улочкам, набережной, невероятным храмам древнего городка. Остались очень теплые воспоминания о путешествии.
    11 мая побывали на увлекательной экскурсии в городе Муром. Нашим гидом-проводником была Ольга… Прекрасная рассказчица, с11 мая побывали на увлекательной экскурсии в городе Муром. Нашим гидом-проводником была Ольга… Прекрасная рассказчица, с
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    В гости к Владимирским мономахам
    Спасибо за отличную обзорную экскурсию по городу Выкса. Отличный формат для знакомства с городом! Отдельная благодарность гиду Алексею, который провёл эту прогулку по городу, показал основные достопримечательности и рассказал увлечённо об истории города, его основателях и жителях.
  • Н
    Николай
    19 мая 2024
    Муромские князья: святые и забытые
    Первое что подкупает, это неподдельная любовь к своему городу. Это создает эмоциональный фон, на который ложатся очень глубокие знания предмета.
    читать дальше

    Нас было пять человек от 9 до 66 лет, и всем нам было очень, очень интересно. Экскурсия пролетела незаметно. Очень важно, что экскурсия носила интерактивный характер, мы не просто слушали, а задавали вопросы, высказывали свое мнение, давали свои комментарии. Экскурсовод проявила себя очень эрудированным, глубоким и интересным собеседником. Напоследок экскурсовод ответила на все наши вопросы и дала очень точные и важные рекомендации о том, что нам еще стоит посмотреть, исходя из тех обсуждений, которые у нас происходили по ходу экскурсии. Ну и конечно, очень подкупает дружелюбие и открытость. Общение с экскурсоводом было настоящим удовольствием для всех нас. В итоге мы все решили, что мы хотим снова приехать в Муром!

  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)
    В конце апреля мы посетили г. Муром. Мы заблаговременно забронировали экскурсию с Ольгой, изучив отзывы туристов, и считаем, что нам
    читать дальше

    очень повезло с гидом. Ольга - прекрасный экскурсовод, человек, любящий свой город, досконально знающий его историю. С самого начала экскурсии и до ее конца нам хотелось максимально сосредоточиться на интересном рассказе Ольги, обладающей прекрасной дикцией и феноменальными знаниями истории своего края. От всей души благадарим этого замечательного экскурсовода, открытого, позитивного человека. Советуем всем, кто собирается посетить замечательный город Муром и получить максимум информации о множестве исторических мест этог старинного города, выбрать Ольгу в качестве гида.

  • А
    Анна
    14 мая 2024
    Муром купеческий и современный
    Очень хорошая, интересная экскурсия! Елена учла наши пожелания и составила прекрасный пешеходный маршрут, показала наиболее интересные и важные места в
    читать дальше

    Муроме, живописные дома, необычные постройки, рассказала много увлекательных историй про жителей города разных эпох, ответила на все наши многочисленные вопросы. Очень познавательная, неутомительная, приятная экскурсия. Мы узнали о городе как раз то, что не знали, хотя бывали в Муроме не раз.

  • С
    Сергей
    14 мая 2024
    Спасский монастырь - история и легенды
    Ирина оказалась не только прекрасным рассказчиком, но и православным человеком, это очень ценно, когда объединяет и цель экскурсии и общий духовный порыв!
  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Муром - страж земли русской
    Спасибо огромное Ольге ща проведенную экскурсию. Муром заиграл новыми красками. Интересные исторические факты и очень красивые места)) Всем рекомендую заглянуть в Муром и попасть на экскурсию к Ольге!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Для студентов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Муроме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Муром впервые
  2. Знакомьтесь, Муром
  3. Муром купеческий и современный
  4. Святые муромской земли
  5. Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Муроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Свято-Троицкий женский монастырь
  3. Свято-Благовещенский мужской монастырь
  4. Памятник Илье Муромцу
  5. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  6. Памятник Петру и Февронии
  7. Водонапорная башня
  8. Село Карачарово
  9. По следам Ильи Муромца
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Мурому в июне 2024
Сейчас в Муроме в категории "Для студентов" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1 100 до 4 950. Туристы уже оставили гидам 596 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Присоединяйтесь к нам для увлекательной экскурсии в Муроме для всех студентов! Насладитесь превосходными видами, посещениями местных достопримечательностей и другими интересными впечатлениями
ХорошоТам