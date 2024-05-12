Замки, дворцы и особняки Нальчика

Найдено 4 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Нальчике, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур на «Язык Тролля»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
36 отзывов
Эксклюзивный джип-тур на Язык Тролля из Нальчика
Проведите день, наслаждаясь уникальными пейзажами и архитектурными шедеврами Кабардино-Балкарии
«и Замок людоеда, где услышите печальную историю девушки Жабо»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
14 900 за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
Путешествие по живописным местам Нальчика: от древних могильников до средневекового замка и термальных источников
«Молодая постройка возле села Черная Речка, ставшая новой достопримечательностью Кавказа, не уступает в красоте эталонным европейским замкам в романском стиле 11-12 вв»
19 июня в 09:30
22 июня в 09:30
14 999 за всё до 3 чел.
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
36 отзывов
Популярное предложение
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Верхней Балкарии. Откройте для себя Голубые озёра, Язык Тролля и Черекскую теснину. Забронируйте тур сейчас
Начало: Пос. Чегем 2ой, ул. Ленина, 2, магазин «Продукты»
«Замок Шато Эркен не уступает в красоте эталонным европейским замкам в романском стиле XI — XII веков»
Расписание: Ежедневно: 09:15, 09:30, 09:45
Завтра в 09:15
10 июня в 09:15
4 500 за человека
Суровый Кавказ: Хуламо-Безенгийское ущелье, «Замок Людоедов», Язык тролля
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Суровый Кавказ: Хуламо-Безенгийское ущелье, «Замок Людоедов», Язык тролля
Начало: Ул. просп. Ленина, 32, Площадь Марии, Нальчик
«Посетим Замок 12 века, место которое пропитано духом истории, известный как Замок "людоедов"»
Расписание: Экскурстя проходит в любой удобный для Вас день.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    12 мая 2024
    Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
    Экскурсия на «Язык тролля» в Кабардино-Балкарии оказалась незабываемым приключением. Маршрут пролегал через живописное Безенгийское ущелье. Путь к «Языку тролля» был
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    непростым, но открывающиеся виды стоили усилий. Сам «Язык тролля» — это небольшой выступ, откуда получаются потрясающие фотографии. Время, проведённое там, позволило насладиться красотой природы и тишиной. После посещения «Языка тролля» мы отправились к Нижнему голубому озеру, одному из самых глубоких карстовых озёр России. Вода в озере имеет удивительный голубой оттенок, а вокруг расположены сувенирные лавки и рестораны. Экскурсия также включала прогулку по Верхней Балкарии, где мы увидели развалины замкового комплекса. В целом, экскурсия была информативной, интересной и познавательной.

  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
    Отличная экскурсия с отличным гидом и водителем в его же лице - Алексеем. Ездили в Верхнюю Балкарию, Безенгийское ущелье, голубое
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    озеро, шато Эркен и Аушигерские источники. Очень комфортная с точки зрения расписания и общения. Про красоту всех точек говорить даже не буду, это нужно видеть своими глазами! Природа - восторг.

  • В
    Валерия
    24 апреля 2024
    Джип-тур на «Язык Тролля»
    Потрясающая экскурсия! Азамат потрясающий гид! Очень интересная, приятная беседа по дороге, красивые локации. Крайне рекомендую, вся наша небольшая компания в полном восторге!
  • П
    Петр
    31 марта 2024
    Джип-тур на «Язык Тролля»
    Замечательная душевная экскурсия получилась. Азамат знает очень красивые места да и как гид рассказчик очень интересный. Советую всем кто собирается в КБР.
    Замечательная душевная экскурсия получилась. Азамат знает очень красивые места да и как гид рассказчик очень интересный
  • А
    Анастасия
    7 февраля 2024
    Джип-тур на «Язык Тролля»
    Пожалуй, один из лучших гидов, с кем доводилось кататься по Кавказу)
  • Л
    Лариса
    16 сентября 2023
    Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
    Экскурсия очень понравилась. Пунктуальный, аккуратный водитель, человек, знающий и любящий свой край, интересный рассказчик. Браво, Алексей! От всей души большое спасибо!
  • Ю
    Юлия
    16 августа 2023
    Суровый Кавказ: Хуламо-Безенгийское ущелье, «Замок Людоедов», Язык тролля
    Поездка очень понравилась. Впечатления от красоты природы дополнялись комфортом поездки. Не понравилось, что гид мало что рассказывал и про само ущелье, про людей.
  • Н
    Наталья
    29 мая 2023
    Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
    Отличная экскурсия! Остались в полном восторге. Чегемское ущелье завораживает, Шато Эркен потрясает, даже, несмотря на то, что новодел. Термальные источники
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    Гедуко замечательно расслабляют. Экскурсия идеально сбалансирована, а Алексей великолепный гид и очень много знает исторических фактов, а что не знает, то изучает и рассказывает!

    Отличная экскурсия! Остались в полном восторге. Чегемское ущелье завораживает, Шато Эркен потрясает, даже, несмотря на тоОтличная экскурсия! Остались в полном восторге. Чегемское ущелье завораживает, Шато Эркен потрясает, даже, несмотря на то
  • Е
    Елена
    1 мая 2023
    Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
    Добрый день! Ничего плохого сказать про экскурсию не могу. Вроде и машина класса комфорт, и гид вежливый и старается донести
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    информацию. Но ожидали большего за такие деньги (13 тысяч все-таки). Во-первых, рассказ гида наполнен большим количеством фактов и исторических событий, Это лишнее, на мой взгляд. Нам интереснее была бы информация, связанная с геологическими и географическими особенностями региона, бытом народа, особенностями культуры. Души и любви к родному краю как-то не хватило. Машина комфортная, но для такой экскурсии это не очень актуально. Мы хотели проехать чуть вглубь Чегемского ущелья, а все ограничилось водопадами, ведь в названии экскурсии заявлены не водопады, а ущелье. Соотношение цена-качество не соответствовало нашим ожиданиям.

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Дворцы, замки и особняки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Джип-тур на «Язык Тролля»
  2. Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
  3. Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
  4. Суровый Кавказ: Хуламо-Безенгийское ущелье, «Замок Людоедов», Язык тролля
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 4 экскурсии от 4 500 до 14 999. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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