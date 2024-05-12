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информацию. Но ожидали большего за такие деньги (13 тысяч все-таки). Во-первых, рассказ гида наполнен большим количеством фактов и исторических событий, Это лишнее, на мой взгляд. Нам интереснее была бы информация, связанная с геологическими и географическими особенностями региона, бытом народа, особенностями культуры. Души и любви к родному краю как-то не хватило. Машина комфортная, но для такой экскурсии это не очень актуально. Мы хотели проехать чуть вглубь Чегемского ущелья, а все ограничилось водопадами, ведь в названии экскурсии заявлены не водопады, а ущелье. Соотношение цена-качество не соответствовало нашим ожиданиям.