1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Эксклюзивный джип-тур на Язык Тролля из Нальчика
Проведите день, наслаждаясь уникальными пейзажами и архитектурными шедеврами Кабардино-Балкарии
«и Замок людоеда, где услышите печальную историю девушки Жабо»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
Путешествие по живописным местам Нальчика: от древних могильников до средневекового замка и термальных источников
«Молодая постройка возле села Черная Речка, ставшая новой достопримечательностью Кавказа, не уступает в красоте эталонным европейским замкам в романском стиле 11-12 вв»
19 июня в 09:30
22 июня в 09:30
14 999₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Верхней Балкарии. Откройте для себя Голубые озёра, Язык Тролля и Черекскую теснину. Забронируйте тур сейчас
Начало: Пос. Чегем 2ой, ул. Ленина, 2, магазин «Продукты»
«Замок Шато Эркен не уступает в красоте эталонным европейским замкам в романском стиле XI — XII веков»
Расписание: Ежедневно: 09:15, 09:30, 09:45
Завтра в 09:15
10 июня в 09:15
4 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Суровый Кавказ: Хуламо-Безенгийское ущелье, «Замок Людоедов», Язык тролля
Начало: Ул. просп. Ленина, 32, Площадь Марии, Нальчик
«Посетим Замок 12 века, место которое пропитано духом истории, известный как Замок "людоедов"»
Расписание: Экскурстя проходит в любой удобный для Вас день.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория12 мая 2024Экскурсия на «Язык тролля» в Кабардино-Балкарии оказалась незабываемым приключением. Маршрут пролегал через живописное Безенгийское ущелье. Путь к «Языку тролля» был
- ТТатьяна10 мая 2024Отличная экскурсия с отличным гидом и водителем в его же лице - Алексеем. Ездили в Верхнюю Балкарию, Безенгийское ущелье, голубое
- ВВалерия24 апреля 2024Потрясающая экскурсия! Азамат потрясающий гид! Очень интересная, приятная беседа по дороге, красивые локации. Крайне рекомендую, вся наша небольшая компания в полном восторге!
- ППетр31 марта 2024Замечательная душевная экскурсия получилась. Азамат знает очень красивые места да и как гид рассказчик очень интересный. Советую всем кто собирается в КБР.
- ААнастасия7 февраля 2024Пожалуй, один из лучших гидов, с кем доводилось кататься по Кавказу)
- ЛЛариса16 сентября 2023Экскурсия очень понравилась. Пунктуальный, аккуратный водитель, человек, знающий и любящий свой край, интересный рассказчик. Браво, Алексей! От всей души большое спасибо!
- ЮЮлия16 августа 2023Поездка очень понравилась. Впечатления от красоты природы дополнялись комфортом поездки. Не понравилось, что гид мало что рассказывал и про само ущелье, про людей.
- ННаталья29 мая 2023Отличная экскурсия! Остались в полном восторге. Чегемское ущелье завораживает, Шато Эркен потрясает, даже, несмотря на то, что новодел. Термальные источники
- ЕЕлена1 мая 2023Добрый день! Ничего плохого сказать про экскурсию не могу. Вроде и машина класса комфорт, и гид вежливый и старается донести
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Дворцы, замки и особняки»
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