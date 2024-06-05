1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур на плато Бермамыт: величие гор Карачаево-Черкесии
Подарите себе день, полный впечатлений: горные вершины, легенды и кристальный воздух ждут вас
Начало: По договоренности
«Вас ждут захватывающие дух панорамы, интересные истории, кристально чистый воздух и полная перезагрузка мыслей»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Любимый Нальчик: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города
«А ещё отвезём к былинному герою, который созерцает лучшие панорамы города»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Нальчик - Верхняя Балкария: путешествие к горным сокровищам
Погрузитесь в атмосферу Кабардино-Балкарии, насладитесь уникальной природой и древними башнями
«Вы подниметесь к родовой башне Абаевых и рассмотрите с высоты панораму всей Верхней Балкарии»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 870₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия5 июня 2024Огромное спасибо нашему гиду Руслану за незабываемую поездку в Верхнюю Балкарию. Экскурсия прошла на одном дыхании, если в трёх словах, то интересно, красиво и профессионально. И вкусно. Кроме того, Руслан очень внимательный и отзывчивый человек, благодарим бесконечно!
- ООльга17 мая 2024Экскурсия нам очень понравилась. Все знаковые места города Альберт нам показал. На все вопросы у него были ответы. На следующий
- ССергей9 мая 2024Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Из увиденного и услышанного легко составить себе общее впечатление от города и дальнейшую программу пребывания в Нальчике, где погулять, что посмотреть поближе, где поесть и где выпить нарзанчика.
- ССемен8 мая 2024Всё было здорово организовано Спасибо
- ООльга6 мая 2024Хочу поблагодарить Руслана за такую интересную и познавательную экскурсию. С погодой не повезло, весь день был то дождь, то снег,
- ООльга19 февраля 2024Прекрасная поездка, Сергей прекрасный рассказчик, настоятельно рекомендую к посещению!
- ВВлад4 октября 2023Организатор тура Азамат, один из достойных представителей для вхождения в единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков,инструкторов.
- ХХакимов3 сентября 2023Я хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого места просто потрясающие, и это
- ТТатьяна19 августа 2023Очень благодарны Азамату за насыщенный день и красивую поездку. Интересный маршрут, супервиды, забота о гостях. Спасибо огромное!
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Панорамы»
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