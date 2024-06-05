Красивые виды и панорамы Нальчика

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Нальчике, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур на плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Джип-тур на плато Бермамыт: величие гор Карачаево-Черкесии
Подарите себе день, полный впечатлений: горные вершины, легенды и кристальный воздух ждут вас
Начало: По договоренности
«Вас ждут захватывающие дух панорамы, интересные истории, кристально чистый воздух и полная перезагрузка мыслей»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Любимый Нальчик
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Любимый Нальчик: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города
«А ещё отвезём к былинному герою, который созерцает лучшие панорамы города»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
41 отзыв
Нальчик - Верхняя Балкария: путешествие к горным сокровищам
Погрузитесь в атмосферу Кабардино-Балкарии, насладитесь уникальной природой и древними башнями
«Вы подниметесь к родовой башне Абаевых и рассмотрите с высоты панораму всей Верхней Балкарии»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 870 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    5 июня 2024
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Огромное спасибо нашему гиду Руслану за незабываемую поездку в Верхнюю Балкарию. Экскурсия прошла на одном дыхании, если в трёх словах, то интересно, красиво и профессионально. И вкусно. Кроме того, Руслан очень внимательный и отзывчивый человек, благодарим бесконечно!
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Любимый Нальчик
    Экскурсия нам очень понравилась. Все знаковые места города Альберт нам показал. На все вопросы у него были ответы. На следующий
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    день ходили много пешком по городу, и понимали, что всюду с Альбертом мы побывали. Изложение материала спокойное и понятное. Экскурсия называется "Любимый Нальчик", так вот с Альбертом мы его полюбили. Нальчик в путешествии стал открытием для нас, очень приятный город. Можно вернуться.

  • С
    Сергей
    9 мая 2024
    Любимый Нальчик
    Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Из увиденного и услышанного легко составить себе общее впечатление от города и дальнейшую программу пребывания в Нальчике, где погулять, что посмотреть поближе, где поесть и где выпить нарзанчика.
  • С
    Семен
    8 мая 2024
    Любимый Нальчик
    Всё было здорово организовано Спасибо
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Хочу поблагодарить Руслана за такую интересную и познавательную экскурсию. С погодой не повезло, весь день был то дождь, то снег,
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    но не смотря на это мы с мужей остались очень довольны поездкой. Дух захватывал от высоты и красоты этих мест. Руслан оказался интересным рассказчиком, любящим свой край, а какие он нам сделал фото😊

  • О
    Ольга
    19 февраля 2024
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Прекрасная поездка, Сергей прекрасный рассказчик, настоятельно рекомендую к посещению!
  • В
    Влад
    4 октября 2023
    Джип-тур на плато Бермамыт
    Организатор тура Азамат, один из достойных представителей для вхождения в единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков,инструкторов.
  • Х
    Хакимов
    3 сентября 2023
    Джип-тур на плато Бермамыт
    Я хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого места просто потрясающие, и это
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    было невероятное приключение, которое оставит в ваших воспоминаниях яркий след. Азамат - исключительный гид, который сделал этот опыт особенным. Его увлекательные рассказы о местных достопримечательностях и истории родины были захватывающими. Он обладает глубокими знаниями и поделился с нами множеством интересных фактов и историй. Мы наслаждались невероятной природой и пейзажами, увидели Эльбрус, потрясающие виды, развалины местного Стоунхенджа, самый высокогорный кинотеатр, увидели орлов парящих не над, а под нами в долине. При поездке к озеру Гижгит наше приключение достигло апогея. Все это создало незабываемый опыт.

    Я хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого места
  • Т
    Татьяна
    19 августа 2023
    Джип-тур на плато Бермамыт
    Очень благодарны Азамату за насыщенный день и красивую поездку. Интересный маршрут, супервиды, забота о гостях. Спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Панорамы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Голубые озера
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  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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