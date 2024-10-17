Безенгийский «Язык Тролля» – экскурсии в Нальчике

Найдено 3 экскурсии в категории «Безенгийский «Язык Тролля»» в Нальчике, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Кавказский Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии
Джиппинг
На машине
7 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кавказский Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии
Путешествие по Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, ущелья, водопады, крепости и термальные источники. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле в Нальчике
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Безенгийское ущелье, Голубое озеро и горячие источники Аушигер
На машине
7 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Безенгийское ущелье, Голубое озеро и горячие источники Аушигер
Постоять на «Языке Тролля», полюбоваться снежными вершинами и искупаться в термальных источниках
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
5 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
4 000 за человека
«Язык тролля» и чашка кофе на высоте 2000 метров
На машине
Джиппинг
9 часов
Мини-группа
до 4 чел.
«Язык тролля» и чашка кофе на высоте 2000 метров
За один день объехать живописные места Кабардино-Балкарии на внедорожнике
Начало: В вашем месте проживания в городе Нальчик
Расписание: ежедневно в 08:00
5 ноя в 08:00
6 ноя в 08:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    17 октября 2024
    Кавказский Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии
    Восхитительная экскурсия. Азамат показал даже значительно больше, чем было заявлено. Сделал фотографии, которые не увидите ни у кого. Однозначно рекомендую!!!
    Восхитительная экскурсия. Азамат показал даже значительно больше, чем было заявлено. Сделал фотографии, которые не увидите ниВосхитительная экскурсия. Азамат показал даже значительно больше, чем было заявлено. Сделал фотографии, которые не увидите ни
  • С
    Сергей
    25 сентября 2024
    Кавказский Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии
    Путешествие прошло на Ура! Азамат учел наши пожелания и скорректировал маршрут(поехали на голубые озера вместо горячих источников). Помимо прочего, провел интересную экскурсию, рассказал несколько лайфхаков и в целом был очень вежлив. Самые лучшие рекомендации!
  • В
    Вероника
    19 сентября 2024
    Кавказский Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии
    Огромное спасибо Азамату за такой прекрасный день! Показал нам невероятную красоту, очень много рассказывал историй и легенд. Удобный маршрут, остановки
    читать дальше

    в самых лучших местах. Обязательно будет вас фотографировать и подсказывать где встать, чтоб снимки получились как надо. Обязательно обратимся ещё раз и всем советуем этого прекрасного гида❤️ К сожалению загрузилась только одна фотография, но это уже вопросы к трипстреру

    Огромное спасибо Азамату за такой прекрасный день! Показал нам невероятную красоту, очень много рассказывал историй и

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Безенгийский «Язык Тролля»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кавказский Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии
  2. Безенгийское ущелье, Голубое озеро и горячие источники Аушигер
  3. «Язык тролля» и чашка кофе на высоте 2000 метров
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Аушигер
  9. Долина Нарзанов
  10. Джилы-су
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в ноябре 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Безенгийский «Язык Тролля»" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Нальчике на 2024 год по теме «Безенгийский «Язык Тролля»», 7 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам