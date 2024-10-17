5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кавказский Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии
Путешествие по Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, ущелья, водопады, крепости и термальные источники. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле в Нальчике
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Безенгийское ущелье, Голубое озеро и горячие источники Аушигер
Постоять на «Языке Тролля», полюбоваться снежными вершинами и искупаться в термальных источниках
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
5 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
4 000₽ за человека
9 часов
Мини-группа
до 4 чел.
«Язык тролля» и чашка кофе на высоте 2000 метров
За один день объехать живописные места Кабардино-Балкарии на внедорожнике
Начало: В вашем месте проживания в городе Нальчик
Расписание: ежедневно в 08:00
5 ноя в 08:00
6 ноя в 08:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария17 октября 2024Восхитительная экскурсия. Азамат показал даже значительно больше, чем было заявлено. Сделал фотографии, которые не увидите ни у кого. Однозначно рекомендую!!!
- ССергей25 сентября 2024Путешествие прошло на Ура! Азамат учел наши пожелания и скорректировал маршрут(поехали на голубые озера вместо горячих источников). Помимо прочего, провел интересную экскурсию, рассказал несколько лайфхаков и в целом был очень вежлив. Самые лучшие рекомендации!
- ВВероника19 сентября 2024Огромное спасибо Азамату за такой прекрасный день! Показал нам невероятную красоту, очень много рассказывал историй и легенд. Удобный маршрут, остановки
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