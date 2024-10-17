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в самых лучших местах. Обязательно будет вас фотографировать и подсказывать где встать, чтоб снимки получились как надо. Обязательно обратимся ещё раз и всем советуем этого прекрасного гида❤️ К сожалению загрузилась только одна фотография, но это уже вопросы к трипстреру