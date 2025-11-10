Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаем вас в путешествие к Чегемским водопадам. Наш путь пройдет через Чегемское ущелье.



В ходе программы мы также сможем полетать на параплане, посетим аул Эль-Тюбю, увидим легендарный некрополь Фардык Кешене, минуем перевал Актопрак и доберемся до озера Гижгит. Я расскажу о древних легендах и преданиях.