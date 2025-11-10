Приглашаем вас в путешествие к Чегемским водопадам. Наш путь пройдет через Чегемское ущелье.
В ходе программы мы также сможем полетать на параплане, посетим аул Эль-Тюбю, увидим легендарный некрополь Фардык Кешене, минуем перевал Актопрак и доберемся до озера Гижгит. Я расскажу о древних легендах и преданиях.
Описание экскурсииПриэльбрусье: живописный тур к главной вершине Европы Необязательно быть профессиональным экстремалом, чтобы открыть для себя настоящую красоту горного Кавказа. С нашим маршрутом и опытным гидом вы совершите максимально комфортное и увлекательное путешествие к высочайшей точке России и Европы — горе Эльбрус. Присоединяйтесь! Мы проедем по Баксанскому ущелью, вместе посетим знаменитые места Приэльбрусья, среди которых завораживающее озеро Гижгит и высокогорный город Тырныауз. Поднимемся по канатной дороге на высоту птичьего полета, отведаем сытный обед по-кавказски, а на поляне нарзанов восстановим силы «богатырским напитком» прямо из источника. Однодневный тур проходит как в индивидуальном формате, так и мини-группами (до 8 человек). Выбирайте подходящий вариант и отправляйтесь в путешествие! Баксанское ущелье Мы заберем вас от вашего адреса и отправимся к живописному и самому популярному в Кабардино-Балкарии ущелью — Баксанскому. По дороге к нему наш гид познакомит вас с местными легендами и историей края. Баксанское ущелье ведет к подножию Эльбруса, так что до самой поляны Азау, где находится первая станция канатной дороги, оно будет сопровождать нас своими впечатляющими пейзажами. Особенность этого маршрута в многообразии ландшафтов и гор, которые на протяжении всего пути будто соревнуются друг с другом по красоте. Город Тырныауз По пути мы заедем в самый высокогорный город России — Тырныауз. Он расположился на берегах реки Баксан, от которой и название ущелья. В прошлом крупнейший индустриальный центр Приэльбрусья и Кабардино-Балкарии, сегодня Тырныауз — пустынный горный городок. Наш гид поведает вам историю о его интересной и непростой судьбе. Терскол и поляна Азау И вот мы уже у подножия красавца Эльбруса! Посёлок Терскол — популярное место, где останавливаются туристы перед восхождением на самую высокую гору Европы. От поляны Азау начинается канатная дорога, которая поднимет нас на высоту 3850 метров над уровнем моря. Вам откроются панорамы высокогорья, от которых захватывает дух. Даже летом люди здесь катаются на лыжах, потому что круглый год лежит снег. При желании и подходящей погоде вы сможете на ратраке или снегоходе забраться ещё выше — до 5100 метров и получить непередаваемое чувство от головокружительных видов. Поляна нарзанов Спустившись с горы, мы остановимся на поляне нарзанов. Поляна, изобилующая ключами этого целебного напитка, расположилась вблизи поселка Терскол. Нарзан от кабардино-черкесского слова «нартсанэ» переводится как «напиток нартов» или «напиток богатырей» и, по преданиям, мог лечить раны и укреплять силы воинам. Считается, что именно свежий нарзан особенно полезен, и у вас будет уникальная возможность попробовать богатырский напиток прямо из источника. Озеро Гижгит Завершим нашу поездку путешествием к Былымскому озеру или озеру Гижгит. Несмотря на то, что это искусственный водоём, он поражает своей красотой благодаря необычному бирюзовому цвету воды. Красочности добавляют горные склоны, окружившие озеро: скалистые и обрывистые или холмистые и бархатисто-зеленые. Отсюда вы точно сможете увезти несколько волшебных фотографий. Важная информация:
- Экскурсия подойдёт для детей и людей с любой физической подготовкой.
- Экскурсия проходит с гидом-водителем в индивидуальном формате до 8 человек на комфортабельном минивэне или внедорожнике.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован.
- Рекомендуем соблюдать дресс-код в республиках Кавказа — мужчинам и женщинам не следует надевать майки с открытыми рукавами и шорты.
Ежедневно в 08:30, 08:45, 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чегемское ущелье
- Чегемские водопады
- Аул Эль-Тюбю
- Некрополь Фердык Кешене
- Мемориал «Сто шагов к Кайсыну»
- Перевал Актопрак
- Озеро Гижгит
Что включено
- Услуги профессионального гида-водителя
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300 руб. /чел.): также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой
- При лётной погоде возможно полетать на параплане в тандеме с инструктором (≈ 4000-6500 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
