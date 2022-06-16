В Чегемской теснине вы оцените эффект, который производит геологический памятник природы, и рассмотрите исчезающие сказочные водопады. Затем отправитесь в неожиданное место, которое перенесет вас в средневековую Европу. Познакомитесь с историей появления замка с лебедями и сможете приобрести вино местного производства. А в конце отдохнете в целебных термальных источниках.

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Что вас ожидает

Чегемское ущелье с уходящим чудом света

Вы увидите визитную карточку Кабардино-Балкарии — Чегемскую теснину с одноименными водопадами, окруженными потрясающими пейзажами. Ощутите величие памятника природы, напоминающего каменный мешок с открытым верхом. Сделаете зрелищные фото горной реки Чегем и огромных скал со стекающими струйками воды. Я расскажу, почему это чудо света нужно успеть увидеть, а по пути к ущелью покажу знаменитое озеро Тамбукан, лечебная грязь которого используется во многих здравницах.

Замок Шато Эркен

Молодая постройка возле села Черная Речка, ставшая новой достопримечательностью Кавказа, не уступает в красоте эталонным европейским замкам в романском стиле 11-12 вв. Вы осмотрите сооружение, воздвигнутое посреди лазурного озера, где теперь чинно плавают лебеди и утки. Узнаете о владельце замка — признанном виноделе России и Европы. Увидите живописные виноградники и сможете приобрести местное вино.

Термальные источники Гедуко

В завершение я отвезу вас к кишпекскому источнику и расскажу, чем славятся его воды. А вы приятно проведете время в бассейнах комплекса, отдохнете после поездки и поправите здоровье в бальнеологических традициях Северного Кавказа.

Организационные детали