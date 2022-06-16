Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко

Душевное путешествие по трем ярким местам Кабардино-Балкарии

В Чегемской теснине вы оцените эффект, который производит геологический памятник природы, и рассмотрите исчезающие сказочные водопады. Затем отправитесь в неожиданное место, которое перенесет вас в средневековую Европу. Познакомитесь с историей появления замка с лебедями и сможете приобрести вино местного производства. А в конце отдохнете в целебных термальных источниках.
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
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Что вас ожидает

Чегемское ущелье с уходящим чудом света
Вы увидите визитную карточку Кабардино-Балкарии — Чегемскую теснину с одноименными водопадами, окруженными потрясающими пейзажами. Ощутите величие памятника природы, напоминающего каменный мешок с открытым верхом. Сделаете зрелищные фото горной реки Чегем и огромных скал со стекающими струйками воды. Я расскажу, почему это чудо света нужно успеть увидеть, а по пути к ущелью покажу знаменитое озеро Тамбукан, лечебная грязь которого используется во многих здравницах.

Замок Шато Эркен
Молодая постройка возле села Черная Речка, ставшая новой достопримечательностью Кавказа, не уступает в красоте эталонным европейским замкам в романском стиле 11-12 вв. Вы осмотрите сооружение, воздвигнутое посреди лазурного озера, где теперь чинно плавают лебеди и утки. Узнаете о владельце замка — признанном виноделе России и Европы. Увидите живописные виноградники и сможете приобрести местное вино.

Термальные источники Гедуко
В завершение я отвезу вас к кишпекскому источнику и расскажу, чем славятся его воды. А вы приятно проведете время в бассейнах комплекса, отдохнете после поездки и поправите здоровье в бальнеологических традициях Северного Кавказа.

Организационные детали

  • Экскурсия происходит на автомобиле Лада Веста 2020 года
  • В стоимость входит посещение смотровой площадки Чегемские водопады и вход на территорию замка Шато Эркен
  • Дополнительные расходы: экскурсия по замку (индивидуальная — 30-40 минут, 3000 руб. ); вход на термальные бассейны (от 200 руб. ), питание и напитки

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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