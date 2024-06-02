Увидеть самое главное в Нальчике

Найдено 14 экскурсий в категории «Самое главное» в Нальчике, цены от 4 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
Неповторимая Кабардино-Балкария: путешествие по горам и источникам
Погрузитесь в мир горных вершин и целебных вод Кабардино-Балкарии в увлекательной экскурсии
Начало: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Экскурсия Эльбрус: Поляны, Ущелья и Водопад Байдаевский
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: величественный Эльбрус, чистый воздух и неповторимые пейзажи
Начало: В Нальчике по месту вашего проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 6 чел.
Чегемское ущелье на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
14 отзывов
Путешествие на внедорожнике по Чегемскому ущелью с гидом
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников
Начало: В Нальчике
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
56 отзывов
Эксклюзивный джип-тур по живописным уголкам Кабардино-Балкарии
Познайте тайны Кабардино-Балкарии в Джип-туре: Голубые озера, Верхняя Балкария и Уштулу ждут вас
Начало: В Нальчике
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 900 за всё до 4 чел.
Симфония Чегемских водопадов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Симфония Чегемских водопадов: эксклюзивный тур из Нальчика
Откройте для себя мир каскадов Чегемского ущелья, где каждый шаг открывает новые сказочные виды
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
5 727 за всё до 4 чел.
Любимый Нальчик
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Любимый Нальчик: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
Соберите коллекцию захватывающих пейзажей и зарядитесь энергией дикой природы Кавказа. Посетите карстовое озеро, Черекскую теснину и древние развалины
Начало: Нальчик
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1500012 000 за всё до 4 чел.
Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье: природа и отдых
Погрузитесь в атмосферу Тызыльского ущелья, насладитесь водопадами и горным чаем в эксклюзивной экскурсии
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Двуглавый Эльбрус: рандеву с самой высокой горой Европы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
24 отзыва
Двуглавый Эльбрус: рандеву с самой высокой горой Европы
Отправиться к могучему Эльбрусу, увидеть город-призрак и попробовать нарзан
Начало: По договоренности
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
14 900 за всё до 4 чел.
Четыре великих ущелья Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Четыре великих ущелья Осетии: путешествие из Нальчика
Вас ждет увлекательное путешествие по ущельям Осетии с посещением знаковых мест и культурным обогащением
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
19 200 за всё до 4 чел.
Кабардино-Балкария: сокровища Черекского ущелья
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Кабардино-Балкария: путеводитель по Черекскому ущелью
Погрузитесь в атмосферу древних аулов, ледниковых озер и термальных источников на уникальной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 900 за всё до 6 чел.
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
12 отзывов
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
Погрузитесь в атмосферу Северного Кавказа: карстовые озера, древние башни и качели над пропастью. Незабываемое путешествие в мини-группе
Начало: У магазина «Пятерочка», Баксанское ш
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 500 за человека
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
Путешествие по живописным местам Нальчика: от древних могильников до средневекового замка и термальных источников
19 июня в 09:30
22 июня в 09:30
14 999 за всё до 3 чел.
Незабываемая Осетия
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Незабываемая Осетия: индивидуальная экскурсия из Нальчика
Северная Осетия-Алания - край с богатой историей и природой. Побывайте в некрополе Даргавс, Дзивгисской крепости и Кармадонском ущелье
Начало: в вашем отеле
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 900 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
    Сегодня была в заповедной Кабардино -Балкарии - на поляне Уштулу. Красота неописуемая, вкуснейший нарзан и ностальгия. Я ходила через перевал
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    Гезевцек ровно сорок лет назад. Прекрасная организация дел: быстро, тактично оформили заказ. Экскурсовод хорошо знает местность, увлекательно рассказывает, тактичный, внимательный и уважительный. Спасибо огромное.

  • А
    Алина
    1 июня 2024
    Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
    Боже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные истории рассказывал нам наш гид
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    - Астемир 😍😍😍 Благодарю от чистого сердца за такой чудесный день, который навсегда мне запомнится ♥️ Все прошло безупречно. В комфортном нам темпе. Успехов вам и побольше туристов 😍

    Боже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные истории
  • И
    Илья
    21 мая 2024
    Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
    Последняя остановка в рамках жд тура Жемчужина Кавказа. Гидом был Руслан. Прекрасный человек, всегда спешащий на помощь. Посмотрели на Эльбрус,
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    посетили ущелья, водопады и секретное озеро. Виды завораживают, и одного дня на всю красоту безусловно мало. Сама экскурсия спланирована очень грамотно, за 12 часов посмотрели, рассмотрели и сделали тонну фото. Обязательно к повторению.

    Последняя остановка в рамках жд тура Жемчужина Кавказа. Гидом был Руслан. Прекрасный человек, всегда спешащий наПоследняя остановка в рамках жд тура Жемчужина Кавказа. Гидом был Руслан. Прекрасный человек, всегда спешащий наПоследняя остановка в рамках жд тура Жемчужина Кавказа. Гидом был Руслан. Прекрасный человек, всегда спешащий наПоследняя остановка в рамках жд тура Жемчужина Кавказа. Гидом был Руслан. Прекрасный человек, всегда спешащий на
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Любимый Нальчик
    Экскурсия нам очень понравилась. Все знаковые места города Альберт нам показал. На все вопросы у него были ответы. На следующий
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    день ходили много пешком по городу, и понимали, что всюду с Альбертом мы побывали. Изложение материала спокойное и понятное. Экскурсия называется "Любимый Нальчик", так вот с Альбертом мы его полюбили. Нальчик в путешествии стал открытием для нас, очень приятный город. Можно вернуться.

  • В
    Виктория
    14 мая 2024
    Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
    От всей души рекомендуем вам обратиться за индивидуальной экскурсией к Альберту ⛰️ Вам покажут самые интересные и лучшие места Нальчика
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    и его ущелья! Вам организуют утренний кофе у водопада, покажут и расскажут о традициях и обычаях. Вы увидите сусликов, грифов, орлов, соколов, баранов, козлов, лошадей, коров! Горы и горные реки подарят вас своей красотой! Мы обязательно вернемся для многодневной экскурсии с палатками🏕️ чтобы увидеть закат и встретить рассвет в горах

  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
    Спасибо огромное за экскурсию! Невероятные виды, интересные факты, вкусная еда и красавец Эльбрус!
    Спасибо огромное за экскурсию! Невероятные виды, интересные факты, вкусная еда и красавец Эльбрус!Спасибо огромное за экскурсию! Невероятные виды, интересные факты, вкусная еда и красавец Эльбрус!
  • Д
    Дарья
    12 мая 2024
    Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
    Отлично провели время в кампании опытного гида. Спасибо Альберту, он по-настоящему увлечен своим делом и рассказывает о горах и природе
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    Кавказа с большой любовью. Альберт максимально аккуратно вел машину, подсказывал лучшие ракурсы для красивых фотографий и поил нас вкуснейшим кофе. Мы посетили невероятные по красоте места, которые навсегда останутся в нашей памяти. Несмотря на облачность, которая скрыла часть гор, нас поразило великолепие и мощь Хуламо-Безенгийского ущелья. Пусть погода помешала увидеть ущелье во всей красе, но это только повод вернуться.

    Отлично провели время в кампании опытного гида. Спасибо Альберту, он по-настоящему увлечен своим делом и рассказываетОтлично провели время в кампании опытного гида. Спасибо Альберту, он по-настоящему увлечен своим делом и рассказываетОтлично провели время в кампании опытного гида. Спасибо Альберту, он по-настоящему увлечен своим делом и рассказываетОтлично провели время в кампании опытного гида. Спасибо Альберту, он по-настоящему увлечен своим делом и рассказываетОтлично провели время в кампании опытного гида. Спасибо Альберту, он по-настоящему увлечен своим делом и рассказывает
  • В
    Валерий
    9 мая 2024
    Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
    Большое спасибо гиду Азамату за прекрасно проведённую экскурсию! Узнали много нового и интересного об истории народов Кабардино-Балкарии, о местных легендах и
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    обычаях. Он показал нам всю красоту и величие гор и природы. Кроме прочего, Азамат очень опытный водитель (а в горах это много значит), и прекрасный фотограф. Фото у него получаются просто огонь!

  • С
    Сергей
    9 мая 2024
    Любимый Нальчик
    Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Из увиденного и услышанного легко составить себе общее впечатление от города и дальнейшую программу пребывания в Нальчике, где погулять, что посмотреть поближе, где поесть и где выпить нарзанчика.
  • С
    Семен
    8 мая 2024
    Любимый Нальчик
    Всё было здорово организовано Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Самое главное»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
  2. Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
  3. Чегемское ущелье на внедорожнике
  4. Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
  5. Симфония Чегемских водопадов
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
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