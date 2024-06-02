читать дальше обычаях. Он показал нам всю красоту и величие гор и природы. Кроме прочего, Азамат очень опытный водитель (а в горах это много значит), и прекрасный фотограф. Фото у него получаются просто огонь!

Большое спасибо гиду Азамату за прекрасно проведённую экскурсию! Узнали много нового и интересного об истории народов Кабардино-Балкарии, о местных легендах и