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Экскурсии по мечетям и соборам Нальчика

Найдено 3 экскурсии в категории «Мечети и Соборы» в Нальчике, цены от 6300 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Духовные центры Чечни - из Нальчика
На машине
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовные центры Чечни - из Нальчика
Посетить Грозный, Аргун, Шали и побывать в знаменитых мечетях
Начало: В районе площади Марии
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 19 800 ₽ за всё до 5 чел.
Сердце Чечни: в Грозный из Нальчика
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце Чечни: в Грозный из Нальчика
Познакомиться с городом, зайти в главную мечеть, погулять по парку и подняться на смотровую площадку
Начало: На площади 400-летия
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Нальчика - в самобытную Чечню (в группе)
На машине
13 часов
-
25%
Мини-группа
до 8 чел.
Из Нальчика - в самобытную Чечню (в группе)
За 1 день посетить в мини-группе 4 республики и увидеть знаменитые мечети
Начало: При выезде из Нальчика - Баксанский круг
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
6300 ₽8400 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

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Духовные центры Чечни - из Нальчика
Экскурсию мы выбрали индивидуально, и не прогадали. На каждой остановке время оговаривали вместе с Казбеком, гонок у нас не было,
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как у других туристов, что приезжали на больших автобусах. Да, расстояние от Нальчика до Грозного не близкое, но с рассказами нашего водителя-гида мы даже не заметили прибытие до места. Советую тем, кто любит комфорт, ценит свое время для получения огромной информации, беседы с приятным человеком и знатоком своего края и истории. Спасибо огромное тебе Казбек!

Экскурсию мы выбрали индивидуально, и не прогадали. На каждой остановке время оговаривали вместе с Казбеком, гонок
Экскурсию мы выбрали индивидуально, и не прогадали. На каждой остановке время оговаривали вместе с Казбеком, гонок
Экскурсию мы выбрали индивидуально, и не прогадали. На каждой остановке время оговаривали вместе с Казбеком, гонок
Экскурсию мы выбрали индивидуально, и не прогадали. На каждой остановке время оговаривали вместе с Казбеком, гонок+2
Экскурсию мы выбрали индивидуально, и не прогадали. На каждой остановке время оговаривали вместе с Казбеком, гонок
Экскурсию мы выбрали индивидуально, и не прогадали. На каждой остановке время оговаривали вместе с Казбеком, гонок
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Михаил
Духовные центры Чечни - из Нальчика
Отличная экскурсия. Большое спасибо гиду Астимиру. Много нового узнали об обычаях республики, посещаемых достопримечательностей. Несмотря на длительную поездку, всё было комфортно. Большое спасибо!
Отличная экскурсия. Большое спасибо гиду Астимиру. Много нового узнали об обычаях республики, посещаемых достопримечательностей. Несмотря на
Отличная экскурсия. Большое спасибо гиду Астимиру. Много нового узнали об обычаях республики, посещаемых достопримечательностей. Несмотря на
Отличная экскурсия. Большое спасибо гиду Астимиру. Много нового узнали об обычаях республики, посещаемых достопримечательностей. Несмотря на
Отличная экскурсия. Большое спасибо гиду Астимиру. Много нового узнали об обычаях республики, посещаемых достопримечательностей. Несмотря на
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Всего 2 отзыва в Нальчике в категории "Мечети и Соборы"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Мечети и Соборы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Духовные центры Чечни - из Нальчика;
  2. Сердце Чечни: в Грозный из Нальчика;
  3. Из Нальчика - в самобытную Чечню (в группе).
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Голубые озера;
  2. Голубые озёра;
  3. Чегемские водопады;
  4. Черекское ущелье;
  5. Эльбрус;
  6. Чегемское ущелье;
  7. Приэльбрусье;
  8. Гижгит;
  9. Археолого-туристический комплекс «Верхняя Балкария»;
  10. Джилы-су.
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в августе 2026
Сейчас в Нальчике в категории "Мечети и Соборы" можно забронировать 3 экскурсии от 6300 до 20 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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