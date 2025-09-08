Индивидуальная
до 5 чел.
Духовные центры Чечни - из Нальчика
Посетить Грозный, Аргун, Шали и побывать в знаменитых мечетях
Начало: В районе площади Марии
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 19 800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце Чечни: в Грозный из Нальчика
Познакомиться с городом, зайти в главную мечеть, погулять по парку и подняться на смотровую площадку
Начало: На площади 400-летия
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
25%
Мини-группа
до 8 чел.
Из Нальчика - в самобытную Чечню (в группе)
За 1 день посетить в мини-группе 4 республики и увидеть знаменитые мечети
Начало: При выезде из Нальчика - Баксанский круг
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
6300 ₽
8400 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
С
Экскурсию мы выбрали индивидуально, и не прогадали. На каждой остановке время оговаривали вместе с Казбеком, гонок у нас не было,
+2
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Отличная экскурсия. Большое спасибо гиду Астимиру. Много нового узнали об обычаях республики, посещаемых достопримечательностей. Несмотря на длительную поездку, всё было комфортно. Большое спасибо!
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Всего 2 отзыва в Нальчике в категории "Мечети и Соборы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Мечети и Соборы»
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