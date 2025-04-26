Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным окрестностям Нальчика, где вы сможете познакомиться с уникальными традициями кавказского пчеловодства и узнать, как собирают мёд дикие горные пчёлы.
Вас ждёт встреча с потомственным
Вас ждёт встреча с потомственным
5 причин купить эту экскурсию
- 🐝 Уникальный мёд от пасечника
- 🍵 Чаепитие на высокогорье
- 🌿 Экскурсия на экоферму
- 🛁 Отдых на сероводородных источниках
- 🥖 Дегустация фермерских продуктов
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для «Экодня в окрестностях Нальчика» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и пикников на свежем воздухе. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться природой, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой мероприятие становится менее комфортным из-за низких температур, но всё же возможно, если вы готовы к холодам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Чегемская теснина
- Экоферма Кавказский целитель
- Бесстыжие ванны
Описание экскурсии
Медовые истории
День начинается с посещения Чегемской теснины. Здесь вы познакомитесь с потомственным пасечником — он знает, где находятся ульи диких горных пчёл, и собирает их уникальный мёд. Как определить качество мёда? Чем отличается перга от пыльцы?
Атмосферное чаепитие на лугу
Далее устроим небольшой пикник с кавказскими сладостями и горным травяным чаем — и не где-то, а на высокогорном перевале посреди субальпийских лугов.
Экоферма
- После прогулки по лугам отправимся на экоферму «Кавказский целитель». Вы познакомитесь с её обитателями: коровами, козами, кроликами, нутриями, курами и павлинами, сможете их покормить и погладить.
- Для вас проведут экскурсию на производство косметики из горных трав и продуктов пчеловодства. Вы увидите все компоненты, проследите этапы производства и даже сможете немножко поучаствовать в процессе.
- В завершение будет дегустация фермерских продуктов со свежеиспечённым хлебом, мёдом и чаем
Отдых на источниках
На закате мы отвезём вас на знаменитые сероводородные источники — Бесстыжие ванны. Там же проводим закат.
Организационные детали
- Поездка проводится только на подготовленных внедорожниках Kia Sorento
- Дополнительные расходы: экскурсия на экоферме — 1200 руб. за взрослого, дети до 14 лет — 600 руб. Посещение Быстыжих ванн бесплатное.
- Если в вашей компании более 4 человек, мы предоставим дополнительный внедорожник или минивэн повышенной проходимости за дополнительную оплату
- В путешествии вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1108 туристов
Меня зовут Александр. Я родился и вырос в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, больше 10 лет жил и работал в Москве. С возрастом понял, что хочу вернуться: мне и моим детям лучше
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Большое спасибо Александру за экскурсию! Он показал нам красоты Кавказа, рассказал об обычаях и традициях местного населения. Очень понравилась экскурсия на экоферму, животные контактные, их можно покормить. Также на ферме
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии на «Экодень в окрестностях Нальчика»
Мини-группа
до 6 чел.
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Подняться к вершинам Северного Кавказа и посетить Чегемкие водопады
Начало: Возле рынка Стрелка в Нальчике
Расписание: ежедневно в 08:00
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
10 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Лысая поляна долины реки Нальчик
Погрузитесь в сказочную природу предгорий Нальчика, откройте для себя Лысую поляну, насладитесь видами Кавказа и узнайте интересные факты о регионе
Начало: В посёлке Белая речка
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Безенгийское ущелье, Голубое озеро и горячие источники Аушигер
Постоять на «Языке Тролля», полюбоваться снежными вершинами и искупаться в термальных источниках
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Верховья урочища Хумалан: неизведанные окрестности Нальчика
Урочище Хумалан ждёт вас с потрясающими видами и лёгкими прогулками. Откройте для себя нетуристические уголки Кавказа и насладитесь природой
Начало: По вашему адресу в Нальчике
Завтра в 12:00
9 авг в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
от 17 000 ₽ за группу