Открыть секреты мёда, трав и натуральной косметики, попить чай на лугу и отдохнуть на источниках
Наша поездка посвящена дарам кавказской природы и искусству их использования. Вы пообщаетесь с потомственным пасечником, который знает секреты диких горных пчёл. На экоферме вам покажут этапы производства натуральной косметики и научат разбираться в травах. Кроме того, вы отдохнёте на сероводородных источниках. А на высокогорном перевале отведаете горный чай.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Медовые истории
День начинается с посещения Чегемской теснины. Здесь вы познакомитесь с потомственным пасечником — он знает, где находятся ульи диких горных пчел и собирает их уникальный мёд. Как определить качество мёда? Чем отличается перга от пыльцы?
Атмосферное чаепитие на лугу
Далее устроим небольшой пикник с кавказскими сладостями и горным травяным чаем — и не где-то, а на высокогорном перевале посреди субальпийских лугов.
Экоферма
- После прогулки по лугам отправимся на экоферму «Кавказский целитель». Вы познакомитесь с её обитателями: коровами, козами, кроликами, нутриями, курами и павлинами, сможете их покормить и погладить.
- Для вас проведут экскурсию на производство косметики из горных трав и продуктов пчеловодства. Вы увидите все компоненты, проследите этапы производства и даже сможете немножко поучаствовать в процессе.
- В завершение будет дегустация фермерских продуктов со свежеиспеченным хлебом, мёдом и чаем.
Отдых на источниках
На закате мы отвезём вас на знаменитые сероводородные источники — Бесстыжие ванны. Там же проводим закат.
Организационные детали
- Поездка проводится только на подготовленных внедорожниках Kia Sorento
- Дополнительные расходы: экскурсия на экоферме — 1200 руб. за взрослого, дети до 14 лет — 600 руб. Посещение Быстыжих ванн бесплатное.
- Если в вашей компании более 4 человек, мы предоставим дополнительный внедорожник или минивэн повышенной проходимости за дополнительную оплату
- В путешествии вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 746 туристов
Меня зовут Александр. Я родился и вырос в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, больше 10 лет жил и работал в Москве. С возрастом понял, что хочу вернуться: мне и моим детям лучше жить на свежем воздухе у подножия великолепных гор, чем в душном мегаполисе. Я люблю свою родину и хочу поделиться с вами частичкой этой любви. Я и мои коллеги-гиды станут вашими проводниками, гидами и просто приятными собеседниками. До встречи!
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На весь день
Кабардино-Балкария
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