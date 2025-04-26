Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным окрестностям Нальчика, где вы сможете познакомиться с уникальными традициями кавказского пчеловодства и узнать, как собирают мёд дикие горные пчёлы.Вас ждёт встреча с потомственным

пасечником, который поделится секретами своего ремесла и научит вас отличать настоящий мёд от подделки. Затем вы отправитесь на экологическую ферму, где увидите процесс создания натуральной косметики и сможете поучаствовать в сборе лекарственных трав. После прогулки по субальпийским лугам вас ожидает пикник с ароматным горным чаем и кавказскими сладостями. Вечером вы расслабитесь на сероводородных источниках, где сможете насладиться закатом в окружении кавказских гор. Экскурсия предоставляет уникальную возможность насладиться природой, попробовать местные деликатесы и узнать много нового о культуре и традициях региона

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для «Экодня в окрестностях Нальчика» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и пикников на свежем воздухе. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться природой, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой мероприятие становится менее комфортным из-за низких температур, но всё же возможно, если вы готовы к холодам.

Сейчас август — это идеальное время.