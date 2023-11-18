Наша поездка посвящена дарам кавказской природы и искусству их использования. Вы пообщаетесь с потомственным пасечником, который знает секреты диких горных пчёл. На экоферме вам покажут этапы производства натуральной косметики и научат разбираться в травах. Кроме того, вы отдохнёте на сероводородных источниках. А на высокогорном перевале отведаете горный чай.

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Описание

Что вас ожидает

Медовые истории

День начинается с посещения Чегемской теснины. Здесь вы познакомитесь с потомственным пасечником — он знает, где находятся ульи диких горных пчел и собирает их уникальный мёд. Как определить качество мёда? Чем отличается перга от пыльцы?

Атмосферное чаепитие на лугу

Далее устроим небольшой пикник с кавказскими сладостями и горным травяным чаем — и не где-то, а на высокогорном перевале посреди субальпийских лугов.

Экоферма

После прогулки по лугам отправимся на экоферму «Кавказский целитель». Вы познакомитесь с её обитателями: коровами, козами, кроликами, нутриями, курами и павлинами, сможете их покормить и погладить.

Для вас проведут экскурсию на производство косметики из горных трав и продуктов пчеловодства. Вы увидите все компоненты, проследите этапы производства и даже сможете немножко поучаствовать в процессе.

В завершение будет дегустация фермерских продуктов со свежеиспеченным хлебом, мёдом и чаем.

Отдых на источниках

На закате мы отвезём вас на знаменитые сероводородные источники — Бесстыжие ванны. Там же проводим закат.

Организационные детали