Экодень в окрестностях Нальчика

Открыть секреты мёда, трав и натуральной косметики, попить чай на лугу и отдохнуть на источниках

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Наша поездка посвящена дарам кавказской природы и искусству их использования. Вы пообщаетесь с потомственным пасечником, который знает секреты диких горных пчёл. На экоферме вам покажут этапы производства натуральной косметики и научат разбираться в травах. Кроме того, вы отдохнёте на сероводородных источниках. А на высокогорном перевале отведаете горный чай.
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Экодень в окрестностях Нальчика
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Медовые истории

День начинается с посещения Чегемской теснины. Здесь вы познакомитесь с потомственным пасечником — он знает, где находятся ульи диких горных пчел и собирает их уникальный мёд. Как определить качество мёда? Чем отличается перга от пыльцы?

Атмосферное чаепитие на лугу

Далее устроим небольшой пикник с кавказскими сладостями и горным травяным чаем — и не где-то, а на высокогорном перевале посреди субальпийских лугов.

Экоферма

  • После прогулки по лугам отправимся на экоферму «Кавказский целитель». Вы познакомитесь с её обитателями: коровами, козами, кроликами, нутриями, курами и павлинами, сможете их покормить и погладить.
  • Для вас проведут экскурсию на производство косметики из горных трав и продуктов пчеловодства. Вы увидите все компоненты, проследите этапы производства и даже сможете немножко поучаствовать в процессе.
  • В завершение будет дегустация фермерских продуктов со свежеиспеченным хлебом, мёдом и чаем.

Отдых на источниках

На закате мы отвезём вас на знаменитые сероводородные источники — Бесстыжие ванны. Там же проводим закат.

Организационные детали

  • Поездка проводится только на подготовленных внедорожниках Kia Sorento
  • Дополнительные расходы: экскурсия на экоферме — 1200 руб. за взрослого, дети до 14 лет — 600 руб. Посещение Быстыжих ванн бесплатное.
  • Если в вашей компании более 4 человек, мы предоставим дополнительный внедорожник или минивэн повышенной проходимости за дополнительную оплату
  • В путешествии вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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