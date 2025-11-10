Что вас ждёт? Чегемское ущелье — популярное направление среди путешественников. Все слышали про легендарные Чегемские водопады, но то, что за ними находится целая вселенная, мало кто знает. Мы доедем почти до самой границы с Грузией, насладимся красотой высокогорного заповедника и прикоснёмся к тысячелетней истории края. Первым пунктом маршрута будут те самые Чегемские водопады, малый и большие. Проехав Чегемскую теснину и миновав экстрим-парк Флай-Чегем, мы окажемся в селе Эльтюбю. Именно тут Балабанов снимал фильм «‎Война»‎. На окраине села расположен уникальный некрополь — комплекс склепов XI-XVII века, который называют городом мёртвых. А в самом селе находится народный мемориал «‎Книга в камне», посвящённый балкарскому поэту К. Кулиеву, и чудом сохранившийся кусочек древнего аула, в котором поэт родился и вырос. Дальше наш путь лежит на территорию высокогорного заповедника Кабардино-Балкарии. Тут летают орлы, ходят отары овец и стада коров, пасутся табуны лошадей. В заповеднике можно ездить ещё два дня и не повториться, настолько он большой! Мы доедем до подножия потухшего вулкана Тихтенген. Затем пройдём эко-тропой до уникального источника нарзана. Эта минеральная газированная вода по составу максимально приближена к Боржоми и течёт прямо из-под земли. Затем нас ждёт небольшой пикник с видом на вулкан. На обратном пути мы заедем полюбоваться самым высоким водопадом КБР — Абай-Су. Это не только величественные виды Большого Кавказа, но и множество сусликов, которые бегают рядышком с вами. Экскурсия длинная и насыщенная, она дарит множество новых эмоций и впечатлений. Поверьте, вы не останетесь разочарованными! Важная информация:

Путешествие проходит в индивидуальном формате на комфортабельном внедорожнике Киа Соренто. Водитель — опытный гид, который отлично знает историю и культурные особенности края.