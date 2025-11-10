Красота и история Кабардино-Балкарии в одном маршруте.
Сочетание невероятных видов, диких животных и исторических достопримечательностей — это то, что остается в памяти и в сердце навсегда. Самый высокий водопад республики Абай-Су,
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Чегемское ущелье — популярное направление среди путешественников. Все слышали про легендарные Чегемские водопады, но то, что за ними находится целая вселенная, мало кто знает. Мы доедем почти до самой границы с Грузией, насладимся красотой высокогорного заповедника и прикоснёмся к тысячелетней истории края. Первым пунктом маршрута будут те самые Чегемские водопады, малый и большие. Проехав Чегемскую теснину и миновав экстрим-парк Флай-Чегем, мы окажемся в селе Эльтюбю. Именно тут Балабанов снимал фильм «Война». На окраине села расположен уникальный некрополь — комплекс склепов XI-XVII века, который называют городом мёртвых. А в самом селе находится народный мемориал «Книга в камне», посвящённый балкарскому поэту К. Кулиеву, и чудом сохранившийся кусочек древнего аула, в котором поэт родился и вырос. Дальше наш путь лежит на территорию высокогорного заповедника Кабардино-Балкарии. Тут летают орлы, ходят отары овец и стада коров, пасутся табуны лошадей. В заповеднике можно ездить ещё два дня и не повториться, настолько он большой! Мы доедем до подножия потухшего вулкана Тихтенген. Затем пройдём эко-тропой до уникального источника нарзана. Эта минеральная газированная вода по составу максимально приближена к Боржоми и течёт прямо из-под земли. Затем нас ждёт небольшой пикник с видом на вулкан. На обратном пути мы заедем полюбоваться самым высоким водопадом КБР — Абай-Су. Это не только величественные виды Большого Кавказа, но и множество сусликов, которые бегают рядышком с вами. Экскурсия длинная и насыщенная, она дарит множество новых эмоций и впечатлений. Поверьте, вы не останетесь разочарованными! Важная информация:
Путешествие проходит в индивидуальном формате на комфортабельном внедорожнике Киа Соренто. Водитель — опытный гид, который отлично знает историю и культурные особенности края.
Ежедневно с 08:00 до 09:00 (время выезда).
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чегемские водопады
- Экстрим-парк Флай-Чегем (где летают парапланы)
- Сёла Эльтюбю и Булунгу
- Комплекс склепов «Город мёртвых»
- Памятник «Книга в камне», посвящённый К. Кулиеву
- Красоты высокогорного заповедника
- Водопад Абай-Су
- Потухший вулкан Тихтенген
- Уникальный источник нарзана
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 09:00 (время выезда).
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Путешествие проходит в индивидуальном формате на комфортабельном внедорожнике Киа Соренто. Водитель - опытный гид
- Который отлично знает историю и культурные особенности края
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
