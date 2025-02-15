Мы пройдём следами горновосходителей, которые покоряют Эльбрус с востока. Однако наш маршрут несложный: по ущелью мы пройдём не больше 7 км в одну сторону. По пути будем любоваться магией природы: песчаными замками, бурными водопадами, нарзанами. И конечно, снежными шапками горных вершин.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Песчаные замки — причудливые фигуры из песка, которые считаются визитной карточкой ущелья

— причудливые фигуры из песка, которые считаются визитной карточкой ущелья Водопад Ирик — к нему можно подойти настолько близко, насколько хватит вашей смелости. И почувствовать его свежесть и силу

— к нему можно подойти настолько близко, насколько хватит вашей смелости. И почувствовать его свежесть и силу Водопад Румянцева — спрятан в скалах ущелья. Его величием мы сможем полюбоваться с обзорной поляны у обрыва

— спрятан в скалах ущелья. Его величием мы сможем полюбоваться с обзорной поляны у обрыва Купол восточной вершины Эльбруса , который будет смотреть на нас практически весь маршрут. А за спиной останется Главный Кавказский хребет с горами Ушба и Джантуган

, который будет смотреть на нас практически весь маршрут. А за спиной останется Главный Кавказский хребет с горами Ушба и Джантуган Нарзанный источник. По древним поверьям, местные богатыри — нарты — черпали свои силы именно здесь

По пути я расскажу о местных ядовитых и полезных растениях, о диких и домашних животных, обитающих в ущелье. Вы узнаете, чем грозит извержение вулкана и где хранятся ядовитые отходы местного комбината.

Кому подойдёт маршрут

Нам предстоит пройти 7 км в одну сторону (всего — 14 км) с набором высоты 600 м. Учитывайте, пожалуйста, свои силы и состояние здоровья.

Организационные детали