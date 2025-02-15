Мы пройдём следами горновосходителей, которые покоряют Эльбрус с востока. Однако наш маршрут несложный: по ущелью мы пройдём не больше 7 км в одну сторону. По пути будем любоваться магией природы: песчаными замками, бурными водопадами, нарзанами. И конечно, снежными шапками горных вершин.
Описание экскурсии
- Песчаные замки — причудливые фигуры из песка, которые считаются визитной карточкой ущелья
- Водопад Ирик — к нему можно подойти настолько близко, насколько хватит вашей смелости. И почувствовать его свежесть и силу
- Водопад Румянцева — спрятан в скалах ущелья. Его величием мы сможем полюбоваться с обзорной поляны у обрыва
- Купол восточной вершины Эльбруса, который будет смотреть на нас практически весь маршрут. А за спиной останется Главный Кавказский хребет с горами Ушба и Джантуган
- Нарзанный источник. По древним поверьям, местные богатыри — нарты — черпали свои силы именно здесь
По пути я расскажу о местных ядовитых и полезных растениях, о диких и домашних животных, обитающих в ущелье. Вы узнаете, чем грозит извержение вулкана и где хранятся ядовитые отходы местного комбината.
Кому подойдёт маршрут
Нам предстоит пройти 7 км в одну сторону (всего — 14 км) с набором высоты 600 м. Учитывайте, пожалуйста, свои силы и состояние здоровья.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Niva Travel
- Маршрут средней сложности, подходит для прогулки с детьми (от 8 лет)
- По желанию можно взять на прокат треккинговые палки — 300 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — ваш гид в Нальчике
Занимаюсь туризмом с 2012 года. Третий спортивный разряд по альпинизму даёт уверенность в прохождении маршрутов разной сложности. Хочу показать вам, дорогие гости, самые красивые места Кабардино-Балкарии и влюбить вас в эту природу.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Нальчика
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия Эльбрус: Поляны, Ущелья и Водопад Байдаевский
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: величественный Эльбрус, чистый воздух и неповторимые пейзажи
Начало: В Нальчике по месту вашего проживания
Завтра в 08:00
16 фев в 08:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неповторимая Кабардино-Балкария: путешествие по горам и источникам
Погрузитесь в мир горных вершин и целебных вод Кабардино-Балкарии в увлекательной экскурсии
Начало: По запросу
Завтра в 09:00
16 фев в 09:00
100009500₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
Путешествие по живописным местам Нальчика: от древних могильников до средневекового замка и термальных источников
Завтра в 09:30
16 фев в 09:30
14 999₽ за всё до 3 чел.