Это путешествие — про масштаб природы, свободу дорог и виды, которые остаются в памяти надолго. Вы проведёте день среди гор Кавказа: увидите Эльбрус с лучших смотровых площадок, проедете по живописному джип-маршруту, побываете у мощных водопадов и попробуете нарзаны прямо из источников.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Нальчика

По дороге поговорим о Кавказе, местных традициях и маршруте нашего путешествия.

10:00 — Плато Шаджатмаз

Одна из лучших смотровых площадок с панорамой Эльбруса и Кавказского хребта. Здесь открываются знаменитые виды, ради которых приезжают в Кабардино-Балкарию.

Далее отправимся по одному из самых красивых горных джип-маршрутов Кавказа: нас ждут серпантины, ущелья, альпийские пейзажи и остановки на обзорных площадках.

12:00 — остановка на обед

Попробуем блюда карачаевской национальной кухни в местном кафе с видом на горы.

13:00 — Водопад Каракая-Су

Мощный поток воды среди скал и один из самых впечатляющих водопадов региона.

15:00 — Водопады Кызыл-Су и Султан

Прогуляемся по живописной местности, сделаем остановки для фото и насладимся видами горной природы.

После посетим несколько смотровых площадок с панорамами Эльбруса и Кавказских гор, а также заедем к Скалам Аватар, где можно пройтись по оборудованным мостикам с видом на ущелья.

19:30 — возвращение в Нальчик

Темы

Во время поездки поговорим о природе и истории Кавказа, жизни в горах и традициях местных народов.

Я расскажу, как формировались эти ландшафты, почему Эльбрус считается особенным местом для жителей региона и чем знаменит северный склон горы.

Вы узнаете о карачаевской кухне и культуре, о нарзанах и природных источниках Кавказа, а также о местах, которые долгое время были известны только местным жителям и путешественникам.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике по горным дорогам и серпантинам

Маршрут не требует специальной подготовки, но важно быть готовыми к длительной дороге в горах

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы: