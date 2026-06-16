Вы проведёте день среди гор Кавказа: увидите Эльбрус с лучших смотровых площадок, проедете по живописному джип-маршруту, побываете у мощных водопадов и попробуете нарзаны прямо из источников.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Нальчика
По дороге поговорим о Кавказе, местных традициях и маршруте нашего путешествия.
10:00 — Плато Шаджатмаз
Одна из лучших смотровых площадок с панорамой Эльбруса и Кавказского хребта. Здесь открываются знаменитые виды, ради которых приезжают в Кабардино-Балкарию.
Далее отправимся по одному из самых красивых горных джип-маршрутов Кавказа: нас ждут серпантины, ущелья, альпийские пейзажи и остановки на обзорных площадках.
12:00 — остановка на обед
Попробуем блюда карачаевской национальной кухни в местном кафе с видом на горы.
13:00 — Водопад Каракая-Су
Мощный поток воды среди скал и один из самых впечатляющих водопадов региона.
15:00 — Водопады Кызыл-Су и Султан
Прогуляемся по живописной местности, сделаем остановки для фото и насладимся видами горной природы.
После посетим несколько смотровых площадок с панорамами Эльбруса и Кавказских гор, а также заедем к Скалам Аватар, где можно пройтись по оборудованным мостикам с видом на ущелья.
19:30 — возвращение в Нальчик
Темы
- Во время поездки поговорим о природе и истории Кавказа, жизни в горах и традициях местных народов.
- Я расскажу, как формировались эти ландшафты, почему Эльбрус считается особенным местом для жителей региона и чем знаменит северный склон горы.
- Вы узнаете о карачаевской кухне и культуре, о нарзанах и природных источниках Кавказа, а также о местах, которые долгое время были известны только местным жителям и путешественникам.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике по горным дорогам и серпантинам
- Маршрут не требует специальной подготовки, но важно быть готовыми к длительной дороге в горах
- С вами будет гид из нашей команды
- Дополнительные расходы:
- скалы «Аватары» — 150 ₽
- въезд в национальный парк Приэльбрусье — 200 ₽
- проход к водопаду Каракая-Су — 100 ₽
- проход к другим водопадам — по 100 ₽
в среду, субботу и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|6500 ₽
|Дети до 12 лет
|6300 ₽