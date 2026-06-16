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Из Нальчика к урочищу Джылы-Су: южный склон Эльбруса, водопады и аватары

Почувствовать атмосферу Кавказа
Это путешествие — про масштаб природы, свободу дорог и виды, которые остаются в памяти надолго.

Вы проведёте день среди гор Кавказа: увидите Эльбрус с лучших смотровых площадок, проедете по живописному джип-маршруту, побываете у мощных водопадов и попробуете нарзаны прямо из источников.
Из Нальчика к урочищу Джылы-Су: южный склон Эльбруса, водопады и аватары
Из Нальчика к урочищу Джылы-Су: южный склон Эльбруса, водопады и аватары
Из Нальчика к урочищу Джылы-Су: южный склон Эльбруса, водопады и аватары

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Нальчика

По дороге поговорим о Кавказе, местных традициях и маршруте нашего путешествия.

10:00 — Плато Шаджатмаз

Одна из лучших смотровых площадок с панорамой Эльбруса и Кавказского хребта. Здесь открываются знаменитые виды, ради которых приезжают в Кабардино-Балкарию.

Далее отправимся по одному из самых красивых горных джип-маршрутов Кавказа: нас ждут серпантины, ущелья, альпийские пейзажи и остановки на обзорных площадках.

12:00 — остановка на обед

Попробуем блюда карачаевской национальной кухни в местном кафе с видом на горы.

13:00 — Водопад Каракая-Су

Мощный поток воды среди скал и один из самых впечатляющих водопадов региона.

15:00 — Водопады Кызыл-Су и Султан

Прогуляемся по живописной местности, сделаем остановки для фото и насладимся видами горной природы.

После посетим несколько смотровых площадок с панорамами Эльбруса и Кавказских гор, а также заедем к Скалам Аватар, где можно пройтись по оборудованным мостикам с видом на ущелья.

19:30 — возвращение в Нальчик

Темы

  • Во время поездки поговорим о природе и истории Кавказа, жизни в горах и традициях местных народов.
  • Я расскажу, как формировались эти ландшафты, почему Эльбрус считается особенным местом для жителей региона и чем знаменит северный склон горы.
  • Вы узнаете о карачаевской кухне и культуре, о нарзанах и природных источниках Кавказа, а также о местах, которые долгое время были известны только местным жителям и путешественникам.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике по горным дорогам и серпантинам
  • Маршрут не требует специальной подготовки, но важно быть готовыми к длительной дороге в горах
  • С вами будет гид из нашей команды
  • Дополнительные расходы:
  • скалы «Аватары» — 150 ₽
  • въезд в национальный парк Приэльбрусье — 200 ₽
  • проход к водопаду Каракая-Су — 100 ₽
  • проход к другим водопадам — по 100 ₽

в среду, субботу и воскресенье в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный6500 ₽
Дети до 12 лет6300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У площади Марии
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 230 туристов
Наша компания успешно работает в туристической сфере с 2002 года и имеет прекрасную репутацию. В команде работают профессиональные гиды, по-настоящему увлечённые своим делом, и опытные, надёжные водители. Мы развиваем разные направления — в нашем арсенале проверенные временем интересные маршруты и программы в разных регионах Кавказа. Мы будем рады видеть вас на наших экскурсиях. До встречи!

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