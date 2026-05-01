Маршрут для тех, кто хочет вдоволь надышаться свежим воздухом и полюбоваться самой высокой вершиной России. Вы увидите долину урочища со смотровой площадки и нарзаны из 11 родников, погуляете у гор Аватаров и доберётесь до 3 мощных водопадов.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Смотровая площадка

Отсюда открывается вид на долину урочища, и масштаб локации ощущается в полной мере: горы, простор и дорога, уходящая вдаль.

Долина нарзанов

Из-под земли бьют 11 разных нарзанных родников. На территории есть оздоровительные ванны, а ещё — Старый замок, мост над рекой, где водится форель.

Горы Аватары

Их форма напоминает пейзажи из фильма. Будет время прогуляться и сделать снимки.

Водопады Кызылкол-су, Каракая-су и Султан

Три крупных водопада Кабардино-Балкарии, которые дают начало реке Малке. Тут почти не чувствуется присутствие человека.

Поляна Джилы-Су

Два месяца в году здесь из-под земли поднимается серебряный источник, ради которого приезжают путешественники. Именно с этой поляны вы увидите северную сторону Эльбруса.

Ориентировочный тайминг

8:00 — выезд из Нальчика

10:30 — смотровая площадка с видом на долину

11:00 — Долина нарзанов

12:20 — горы Аватары

13:00 — обед

13:30 — водопад Кызылкол-су

14:30 — водопад Каракая-су и прогулка к водопаду Султан

16:30–19:00 — возвращение в Нальчик

Организационные детали

Поездка проходит на одном из автомобилей: Niva Travel, Renault Logan или UAZ Patriot.

Дополнительные расходы: