К северному Эльбрусу через урочище Джилы-Су (из Нальчика)

Провести день среди горных панорам
Маршрут для тех, кто хочет вдоволь надышаться свежим воздухом и полюбоваться самой высокой вершиной России.

Вы увидите долину урочища со смотровой площадки и нарзаны из 11 родников, погуляете у гор Аватаров и доберётесь до 3 мощных водопадов.
Описание экскурсии

Смотровая площадка

Отсюда открывается вид на долину урочища, и масштаб локации ощущается в полной мере: горы, простор и дорога, уходящая вдаль.

Долина нарзанов

Из-под земли бьют 11 разных нарзанных родников. На территории есть оздоровительные ванны, а ещё — Старый замок, мост над рекой, где водится форель.

Горы Аватары

Их форма напоминает пейзажи из фильма. Будет время прогуляться и сделать снимки.

Водопады Кызылкол-су, Каракая-су и Султан

Три крупных водопада Кабардино-Балкарии, которые дают начало реке Малке. Тут почти не чувствуется присутствие человека.

Поляна Джилы-Су

Два месяца в году здесь из-под земли поднимается серебряный источник, ради которого приезжают путешественники. Именно с этой поляны вы увидите северную сторону Эльбруса.

Ориентировочный тайминг

8:00 — выезд из Нальчика
10:30 — смотровая площадка с видом на долину
11:00 — Долина нарзанов
12:20 — горы Аватары
13:00 — обед
13:30 — водопад Кызылкол-су
14:30 — водопад Каракая-су и прогулка к водопаду Султан
16:30–19:00 — возвращение в Нальчик

Организационные детали

Поездка проходит на одном из автомобилей: Niva Travel, Renault Logan или UAZ Patriot.
Дополнительные расходы:

  • Поляна Нарзанов — 500 ₽ с чел.
  • горы Аватары — 100 ₽ с чел.
  • туристический сбор — 200 ₽ с чел.
  • въезд к водопаду Кызылкол-су — 100 ₽ с чел.
  • въезд на поляну Джилы-Су — 100 ₽ с чел.
  • питание в кафе — от 500 ₽ с чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По указанному адресу в Нальчике
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислам
Ислам — ваш гид в Нальчике
Провёл экскурсии для 62 туристов
Родился и живу в Кабардино-Балкарской Республике, в Нальчике. Я очень люблю свой край. Профессионально занимаюсь туризмом, являюсь аттестованным гидом. Я расскажу вам про традиции, обычаи и красоты своей республики, а также познакомлю с национальной кухней. После экскурсии со мной вы зарядитесь отличным настроением, а наш край навсегда останется в вашем сердце.

Похожие экскурсии на «К северному Эльбрусу через урочище Джилы-Су (из Нальчика)»

Эльбрус, Байдаевский водопад и горные ущелья (из Нальчика)
На машине
9 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Эльбрус, Байдаевский водопад и горные ущелья (из Нальчика)
Погрузитесь в красоту Кавказа: канатная дорога на Эльбрус, Байдаевский водопад, ущелье Адыр-Су и термальные источники Гедуко ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 ₽ за всё до 7 чел.
Из Нальчика - к величественному Эльбрусу
На машине
10 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Из Нальчика - к величественному Эльбрусу
Увидеть мир с высоты почти 4000 м - и лишний раз убедиться, как он красив
Начало: От курортного зала «Кабардинка»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
3 мая в 07:00
4300 ₽ за человека
Из Нальчика к главному пику Европы - Эльбрусу. Индивидуальная поездка
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Нальчика к главному пику Европы - Эльбрусу. Индивидуальная поездка
По пути - ущелья Адыр-Су и Адыл-Су, водопад Байдаево и Поляна нарзанов
Начало: От удобного вам адреса
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Нальчика к главному пику Европы - Эльбрусу. Поездка в мини-группе
На машине
8 часов
20 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Лучший выбор
Из Нальчика к главному пику Европы - Эльбрусу. Поездка в мини-группе
По пути - ущелья Адыр-Су и Адыл-Су, водопад Байдаево и Поляна нарзанов
Начало: На ул. Шогенцукова
Расписание: ежедневно в 09:00
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
4000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Нальчике. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нальчике
от 25 000 ₽ за экскурсию
Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.