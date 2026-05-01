К северному Эльбрусу через урочище Джилы-Су (из Нальчика)
Провести день среди горных панорам
Маршрут для тех, кто хочет вдоволь надышаться свежим воздухом и полюбоваться самой высокой вершиной России.
Вы увидите долину урочища со смотровой площадки и нарзаны из 11 родников, погуляете у гор Аватаров и доберётесь до 3 мощных водопадов.
Смотровая площадка
Отсюда открывается вид на долину урочища, и масштаб локации ощущается в полной мере: горы, простор и дорога, уходящая вдаль.
Долина нарзанов
Из-под земли бьют 11 разных нарзанных родников. На территории есть оздоровительные ванны, а ещё — Старый замок, мост над рекой, где водится форель.
Горы Аватары
Их форма напоминает пейзажи из фильма. Будет время прогуляться и сделать снимки.
Водопады Кызылкол-су, Каракая-су и Султан
Три крупных водопада Кабардино-Балкарии, которые дают начало реке Малке. Тут почти не чувствуется присутствие человека.
Поляна Джилы-Су
Два месяца в году здесь из-под земли поднимается серебряный источник, ради которого приезжают путешественники. Именно с этой поляны вы увидите северную сторону Эльбруса.
8:00 — выезд из Нальчика 10:30 — смотровая площадка с видом на долину 11:00 — Долина нарзанов 12:20 — горы Аватары 13:00 — обед 13:30 — водопад Кызылкол-су 14:30 — водопад Каракая-су и прогулка к водопаду Султан 16:30–19:00 — возвращение в Нальчик
Поездка проходит на одном из автомобилей: Niva Travel, Renault Logan или UAZ Patriot. Дополнительные расходы:
Поляна Нарзанов — 500 ₽ с чел.
горы Аватары — 100 ₽ с чел.
туристический сбор — 200 ₽ с чел.
въезд к водопаду Кызылкол-су — 100 ₽ с чел.
въезд на поляну Джилы-Су — 100 ₽ с чел.
питание в кафе — от 500 ₽ с чел.
Место начала и завершения?
По указанному адресу в Нальчике
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислам — ваш гид в Нальчике
Провёл экскурсии для 62 туристов
Родился и живу в Кабардино-Балкарской Республике, в Нальчике. Я очень люблю свой край.
Профессионально занимаюсь туризмом, являюсь аттестованным гидом. Я расскажу вам про традиции, обычаи и красоты своей республики, а также познакомлю с национальной кухней.
После экскурсии со мной вы зарядитесь отличным настроением, а наш край навсегда останется в вашем сердце.
