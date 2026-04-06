Язык Тролля в Кабардино-Балкарии не уступает своему норвежскому брату, а кадры здесь получаются не менее эффектными.
В ясную погоду вы увидите знаменитую Безенгийскую стену — самый высокий участок Главного Кавказского хребта с пятитысячниками.
Исследуете руины замкового комплекса, а ещё узнаете, какое значение имели в древности башни и как люди выживали в высокогорье.
Описание экскурсии
- Вы проедете по Хуламо-Безенгийскому ущелью с остановками для фото на фоне горных хребтов
- Прогуляетесь у водопада Тыжынты
- Подниметесь к смотровой площадке Язык Тролля и сделаете кадры на скальном выступе над пропастью
- Осмотрите руины замкового комплекса Жабо-Кала
- Узнаете историю древних горных поселений и раскроете значение башен, познакомитесь с балкарской культурой, горским укладом жизни и особенностями быта на высоте
Примерный тайминг
12:00 — выезд из Нальчика
13:00 — водопад Тыжынты
14:00 — замок Жабо-Кала
15:00 — обед и Язык Тролля
17:00-17:30 — возвращение в Нальчик
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на Renault Kaptur, Renault Duster, Jeep Patriot, Lada Niva Travel (при группе до 4 человек),Toyota Land Cruiser Prado или Infiniti (6 человек), минивэне Honda Elysion, Toyota Alphard или Hiace (больше 6 человек)
- Обед оплачивается дополнительно, мы остановимся в кафе по маршруту
- Экскурсия не рекомендуется маленьким детям и тем, кто тяжело переносит извилистые горные дороги
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У курортного зала
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Нальчике
Провела экскурсии для 174 туристов
Наша компания успешно работает в туристической сфере с 2002 года и имеет прекрасную репутацию. В команде работают профессиональные гиды, по-настоящему увлечённые своим делом, и опытные, надёжные водители. Мы развиваем разные направления — в нашем арсенале проверенные временем интересные маршруты и программы в разных регионах Кавказа. Мы будем рады видеть вас на наших экскурсиях. До встречи!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
6 апр 2026
Экскурсия бесподобна, с красота невероятная, впечатления просто восторг. У нас выдалась плохая погода с дождем, но это не омрачило наше настроение и впечатление. У нас была групповая экскурсия из трех человек на кроссовере Ниссан. Наш гид Азамат очень вежливый и культурный, рассказал про достопримечательности Нальчика, помог сделать нам красивые фотографии. Рекомендую всем, не пожалеете.
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии на «Из Нальчика в Хуламо-Безенгийское ущелье и к Языку Тролля»
Мини-группа
до 5 чел.
Безенгийское ущелье - «малые Гималаи» Кавказа
Язык Тролля, Мохнатый водопад, замок Жабо-Кала и легенды в окружении пятитысячников - из Нальчика
Начало: Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 12:00
8 апр в 12:00
10 апр в 12:00
3400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Нальчика по Чегемскому ущелью
Побывать в одном из красивейших ущелий Кавказа и древнем балкарском селении
Начало: Город Нальчик
Завтра в 09:00
8 апр в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
«Язык тролля» и чашка кофе на высоте 2000 метров
За один день объехать живописные места Кабардино-Балкарии на внедорожнике
Начало: В вашем месте проживания в городе Нальчик
Расписание: ежедневно в 08:30
9 апр в 08:30
10 апр в 08:30
3900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг по живописному ущелью Ирик-Чат - из Нальчика
Пройдите 14 км по живописному ущелью Ирик-Чат. Вас ждут песчаные замки, водопады и величественный Эльбрус. Подходит для всей семьи
Завтра в 08:00
8 апр в 09:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.