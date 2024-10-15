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Ретриты – экскурсии в Нальчике

Найдено 5 экскурсий в категории «Ретриты» в Нальчике, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Джип-путешествие по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Джиппинг
На машине
9 часов
72 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-путешествие по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Голубые озёра, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
Начало: В Нальчике
Завтра в 08:00
12 июл в 08:00
от 16 900 ₽ за всё до 4 чел.
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Джиппинг
На машине
9 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Погрузитесь в уникальную атмосферу Безенгийского ущелья, где история и природа сплетаются воедино
Начало: В любом районе города
Завтра в 08:00
12 июл в 08:00
от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экодень в окрестностях Нальчика
На машине
11 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Экодень в окрестностях Нальчика
Исследуйте красоты и вкусы Кавказа на уникальной экскурсии «Экодень в окрестностях Нальчика»
Завтра в 08:00
12 июл в 08:00
от 17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Джип-путешествие в группе по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Джиппинг
На машине
9 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Джип-путешествие в группе по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Голубые озёра, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
Начало: На Площади 400-летия
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
Завтра в 09:00
13 июл в 09:00
4500 ₽ за человека
Треккинг к истоку и пещере Белой речки - из Нальчика
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Треккинг к истоку и пещере Белой речки - из Нальчика
Для любителей первозданной природы и приключений
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
4 июл в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Юлия
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Супер экскурсия! Александр классный экскурсовод, показал красивейшие места, огромное ему спасибо, безопасность поездки на высшем уровне!!!
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Александр
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Прекрасная путешествие в край горных лугов и исторических мест. Экскурсия сочетает в себе знакомство с традициями народов республики и уникальную
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природу. Анна отличный гид! Она тонко чувствующий своих туристов ги. На протяжении экскурсии не подгоняла нас, давая возможность насладиться природой без спешки. Увидели просто нереальное количество просто потрясающих мест всего за день и узнали очень много интересного.

Прекрасная путешествие в край горных лугов и исторических мест. Экскурсия сочетает в себе знакомство с традициями
Прекрасная путешествие в край горных лугов и исторических мест. Экскурсия сочетает в себе знакомство с традициями
Прекрасная путешествие в край горных лугов и исторических мест. Экскурсия сочетает в себе знакомство с традициями
Прекрасная путешествие в край горных лугов и исторических мест. Экскурсия сочетает в себе знакомство с традициями
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Татьяна
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Второй день катаемся с Александром по горам и ущелья. Восторг переполняет душу, эмоции зашкаливают! Подробно я писала в джип-туре. Повторюсь: безопасно, профессионально, интересно, вкусно. Если Вы первый раз идёте в горы, даже не задумывайтесь, просто доверьтесь!
Второй день катаемся с Александром по горам и ущелья. Восторг переполняет душу, эмоции зашкаливают! Подробно я
Второй день катаемся с Александром по горам и ущелья. Восторг переполняет душу, эмоции зашкаливают! Подробно я
Второй день катаемся с Александром по горам и ущелья. Восторг переполняет душу, эмоции зашкаливают! Подробно я
Второй день катаемся с Александром по горам и ущелья. Восторг переполняет душу, эмоции зашкаливают! Подробно я+1
Второй день катаемся с Александром по горам и ущелья. Восторг переполняет душу, эмоции зашкаливают! Подробно я
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О
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Отличная экскурсия, впечатлений так много, что сложно описать. Безенгийское ущелье одно из самых красивых мест в Кабардино-Балкарской республике. Алексей отличный
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гид, знает много о красивых местах, очень лёгкое общение и хороший собеседник.
А какой замечательный кофе Алексей нам сварил прямо в ущелье. Всем советую эту экскурсию, она запомнится очень надолго.

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К
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Сделала папе подарок, он остался очень даволен. Александр показал нам скрытые и явные красоты нашей прекрасной Республики, угостил вкусным кофе на высоте 2800. Все просто потрясающе, спасибо большое!
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А
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Отличная экскурсия. прекрасный гид. Отдых для ушей и услада для глаз - обворожительная природа Кабардино-Балкарии предстанет перед Вами. В сопровождении Александра, получиться прекрасная экскурсия в удивительные красоты нашей Родины.
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Всего 79 отзывов в Нальчике в категории "Ретриты"

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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Ретриты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Джип-путешествие по самым живописным местам Кабардино-Балкарии;
  2. Неизведанные тайны Безенгийского ущелья;
  3. Экодень в окрестностях Нальчика;
  4. Джип-путешествие в группе по самым живописным местам Кабардино-Балкарии;
  5. Треккинг к истоку и пещере Белой речки - из Нальчика.
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Голубые озера;
  2. Эльбрус;
  3. Чегемские водопады;
  4. Голубые озёра;
  5. Чегемское ущелье;
  6. Археолого-туристический комплекс «Верхняя Балкария»;
  7. Гижгит;
  8. Приэльбрусье;
  9. Черекское ущелье;
  10. Джилы-су.
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июле 2026
Сейчас в Нальчике в категории "Ретриты" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4500 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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