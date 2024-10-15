Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-путешествие по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Голубые озёра, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
Начало: В Нальчике
Завтра в 08:00
12 июл в 08:00
от 16 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Погрузитесь в уникальную атмосферу Безенгийского ущелья, где история и природа сплетаются воедино
Начало: В любом районе города
Завтра в 08:00
12 июл в 08:00
от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экодень в окрестностях Нальчика
Исследуйте красоты и вкусы Кавказа на уникальной экскурсии «Экодень в окрестностях Нальчика»
Завтра в 08:00
12 июл в 08:00
от 17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Джип-путешествие в группе по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Голубые озёра, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
Начало: На Площади 400-летия
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
Завтра в 09:00
13 июл в 09:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Треккинг к истоку и пещере Белой речки - из Нальчика
Для любителей первозданной природы и приключений
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
4 июл в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Супер экскурсия! Александр классный экскурсовод, показал красивейшие места, огромное ему спасибо, безопасность поездки на высшем уровне!!!
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Прекрасная путешествие в край горных лугов и исторических мест. Экскурсия сочетает в себе знакомство с традициями народов республики и уникальную
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Второй день катаемся с Александром по горам и ущелья. Восторг переполняет душу, эмоции зашкаливают! Подробно я писала в джип-туре. Повторюсь: безопасно, профессионально, интересно, вкусно. Если Вы первый раз идёте в горы, даже не задумывайтесь, просто доверьтесь!
+1
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О
Отличная экскурсия, впечатлений так много, что сложно описать. Безенгийское ущелье одно из самых красивых мест в Кабардино-Балкарской республике. Алексей отличный
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К
Сделала папе подарок, он остался очень даволен. Александр показал нам скрытые и явные красоты нашей прекрасной Республики, угостил вкусным кофе на высоте 2800. Все просто потрясающе, спасибо большое!
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А
Отличная экскурсия. прекрасный гид. Отдых для ушей и услада для глаз - обворожительная природа Кабардино-Балкарии предстанет перед Вами. В сопровождении Александра, получиться прекрасная экскурсия в удивительные красоты нашей Родины.
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Всего 79 отзывов в Нальчике в категории "Ретриты"
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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Ретриты»
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