Татьяна

Второй день катаемся с Александром по горам и ущелья. Восторг переполняет душу, эмоции зашкаливают! Подробно я писала в джип-туре. Повторюсь: безопасно, профессионально, интересно, вкусно. Если Вы первый раз идёте в горы, даже не задумывайтесь, просто доверьтесь!

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