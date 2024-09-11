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чудесный человек на столько обожает то,что он делает и рассказывает с горящими глазами историю о жизни в КБР,народах и нациях проживающих,так же знает историю,что однозначно было его огромным преимуществом среди других гидов. Слушать такого человека одно удовольствие,никаких выдуманных историй,только факты-это бомба! Такие локации жирные,до головокружения и трясущихся ног от силы,мощи и красоты мест,в которых мы были Рекомендую съездить с Азаматом хотя бы раз и вы сами все увидите воочию,оцените масштаб и ни за что не останетесь равнодушными. Это те эмоции,которые останутся с вами на всю жизнь,поэтому надо правильно выбирать людей,которые их вам смогут подарить У нас восторг 🤩