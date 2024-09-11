Тызылское ущелье – экскурсии в Нальчике

Найдено 3 экскурсии в категории «Тызылское ущелье» в Нальчике, цены от 9 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
На машине
Джиппинг
9 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивный джип-тур: Тызыльское ущелье с легендами и природой
Вас ждет путешествие по зеленым просторам Тызыльского ущелья, где природа и мифы переплетаются
Начало: В месте вашего проживания в Нальчике
Завтра в 09:00
26 ноя в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье
На машине
5 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье: природа и отдых
Погрузитесь в атмосферу Тызыльского ущелья, насладитесь водопадами и горным чаем в эксклюзивной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Вершины Кавказа: путешествие по Приэльбрусью
На машине
скидка
10%
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вершины Кавказа: путешествие по Приэльбрусью
Посетить высокогорное озеро Гижгит, подняться на гору Чегет и погулять по заповедному ущелью
Начало: По вашему адресу
Завтра в 08:00
26 ноя в 08:00
1350012 150 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    11 сентября 2024
    Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье
    Если вам необходимо единение с природой на видовых площадках без толп туристов, вам сюда. Данный маршрут недостаточно раскручен и поэтому
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    всё проходит без суеты в собственном кругу, а гид Ирина вольëтся ненавязчиво в вашу компанию, на пикнике угостит вас чаем и местными сладостями. Можете взять с собой что-то покрепче, это не испортит ваши впечатления от поездки. Спасибо Ирине за отличную поездку!!!

  • Е
    Евгения
    2 августа 2024
    Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
    Великолепное незабываемое путешествие! Тот самый редкий случай, когда впечатления переполняют и вдохновляют. Даже сложно сказать, что понравилось больше. Большое спасибо гиду Азрету не только за профессионализм, надёжность, деликатность, но и за настоящее кавказское гостеприимство! Мы благодарны!! Спасибо!!! Будем обязательно рекомендовать друзьям!
    Великолепное незабываемое путешествие! Тот самый редкий случай, когда впечатления переполняют и вдохновляют. Даже сложно сказать, что
  • М
    Мария
    24 июля 2024
    Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
    Никогда бы не подумала,что поездка с гидом может быть такой потрясающей. Мне всегда казалось, что катают на отвали,грубо говоря-привезли,показали,увезли,денег заработали Но,этот
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    чудесный человек на столько обожает то,что он делает и рассказывает с горящими глазами историю о жизни в КБР,народах и нациях проживающих,так же знает историю,что однозначно было его огромным преимуществом среди других гидов. Слушать такого человека одно удовольствие,никаких выдуманных историй,только факты-это бомба! Такие локации жирные,до головокружения и трясущихся ног от силы,мощи и красоты мест,в которых мы были Рекомендую съездить с Азаматом хотя бы раз и вы сами все увидите воочию,оцените масштаб и ни за что не останетесь равнодушными. Это те эмоции,которые останутся с вами на всю жизнь,поэтому надо правильно выбирать людей,которые их вам смогут подарить У нас восторг 🤩

    Никогда бы не подумала,что поездка с гидом может быть такой потрясающей. Мне всегда казалось, что катаютНикогда бы не подумала,что поездка с гидом может быть такой потрясающей. Мне всегда казалось, что катаютНикогда бы не подумала,что поездка с гидом может быть такой потрясающей. Мне всегда казалось, что катаютНикогда бы не подумала,что поездка с гидом может быть такой потрясающей. Мне всегда казалось, что катаютНикогда бы не подумала,что поездка с гидом может быть такой потрясающей. Мне всегда казалось, что катаютНикогда бы не подумала,что поездка с гидом может быть такой потрясающей. Мне всегда казалось, что катаютНикогда бы не подумала,что поездка с гидом может быть такой потрясающей. Мне всегда казалось, что катаютНикогда бы не подумала,что поездка с гидом может быть такой потрясающей. Мне всегда казалось, что катают
  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
    Отличный гид! Интересная подача материала и невероятно красивые виды!
    Отличный гид! Интересная подача материала и невероятно красивые виды!Отличный гид! Интересная подача материала и невероятно красивые виды!Отличный гид! Интересная подача материала и невероятно красивые виды!
  • Е
    Елена
    10 ноября 2023
    Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье
    Поездка была прекрасно организована. Помимо великолепных видов, Ирина организовала чудесный пикник с вкусным чаем и местными сладостями. Во время экскурсии было несколько локаций для фото и погружения в атмосферу гор. Отдельная благодарность за музыку! Спасибо, Ирина! До новых встреч 🤗
    Поездка была прекрасно организована. Помимо великолепных видов, Ирина организовала чудесный пикник с вкусным чаем и местными
  • Н
    Наталия
    22 октября 2023
    Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье
    Экскурсия в Тызыльском ущелье и еще несколько интересных мест в этот день прошли превосходно. Сама природа Кавказа первобытна и не может оставить без впечатлений. Отдельное спасибо гиду Алене. Она очень внимательный,гостеприимный и симпатичный человек и интересная рассказчица. Спасибо всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Тызылское ущелье»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
  2. Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье
  3. Вершины Кавказа: путешествие по Приэльбрусью
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Чегемские водопады
  4. Самое главное
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Аушигер
  9. Гижгит
  10. Долина Нарзанов
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в ноябре 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Тызылское ущелье" можно забронировать 3 экскурсии от 9 500 до 12 150 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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