6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивный джип-тур: Тызыльское ущелье с легендами и природой
Вас ждет путешествие по зеленым просторам Тызыльского ущелья, где природа и мифы переплетаются
Начало: В месте вашего проживания в Нальчике
Завтра в 09:00
26 ноя в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье: природа и отдых
Погрузитесь в атмосферу Тызыльского ущелья, насладитесь водопадами и горным чаем в эксклюзивной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
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11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вершины Кавказа: путешествие по Приэльбрусью
Посетить высокогорное озеро Гижгит, подняться на гору Чегет и погулять по заповедному ущелью
Начало: По вашему адресу
Завтра в 08:00
26 ноя в 08:00
1350012 150₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай11 сентября 2024Если вам необходимо единение с природой на видовых площадках без толп туристов, вам сюда. Данный маршрут недостаточно раскручен и поэтому
- ЕЕвгения2 августа 2024Великолепное незабываемое путешествие! Тот самый редкий случай, когда впечатления переполняют и вдохновляют. Даже сложно сказать, что понравилось больше. Большое спасибо гиду Азрету не только за профессионализм, надёжность, деликатность, но и за настоящее кавказское гостеприимство! Мы благодарны!! Спасибо!!! Будем обязательно рекомендовать друзьям!
- ММария24 июля 2024Никогда бы не подумала,что поездка с гидом может быть такой потрясающей. Мне всегда казалось, что катают на отвали,грубо говоря-привезли,показали,увезли,денег заработали Но,этот
- ВВиктория6 июня 2024Отличный гид! Интересная подача материала и невероятно красивые виды!
- ЕЕлена10 ноября 2023Поездка была прекрасно организована. Помимо великолепных видов, Ирина организовала чудесный пикник с вкусным чаем и местными сладостями. Во время экскурсии было несколько локаций для фото и погружения в атмосферу гор. Отдельная благодарность за музыку! Спасибо, Ирина! До новых встреч 🤗
- ННаталия22 октября 2023Экскурсия в Тызыльском ущелье и еще несколько интересных мест в этот день прошли превосходно. Сама природа Кавказа первобытна и не может оставить без впечатлений. Отдельное спасибо гиду Алене. Она очень внимательный,гостеприимный и симпатичный человек и интересная рассказчица. Спасибо всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Тызылское ущелье»
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