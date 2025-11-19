Можете не искать расписание автобусов и не ждать такси — наш опытный водитель заберёт вас по указанному адресу в Нальчике и доставит на поляну Азау или Чегет. Дождётся вас на месте — и отвезёт обратно после горного релакса.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле (например, Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Toyota Camry, Toyota Alphard). Если нужны детские кресла, сообщите об этом заранее
- С вами будет один из водителей нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 1705 туристов
Я родом из Кабардино-Балкарии. Всю жизнь прожил здесь. В моей команде только профессиональные гиды с большим опытом работы: мы расскажем много познавательного об истории посещаемых мест, обычаях и культуре наших народов. Занимаемся этим, так как безумно любим горы. После наших экскурсий и вы не останетесь к ним равнодушными!
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии из Нальчика
-
35%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото-прогулка в Нальчике: от Языка Тролля до горных вершин
Погрузитесь в мир кавказских пейзажей с индивидуальной фото-прогулкой, где каждый кадр - шедевр
Начало: В пределах города Нальчик. Назначает клиент
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9750 ₽
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пеший поход по Лысой поляне в предгорьях Нальчика
Погрузитесь в сказочную природу предгорий Нальчика, откройте для себя Лысую поляну, насладитесь видами Кавказа и узнайте интересные факты о регионе
Начало: В посёлке Белая речка
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
-
25%
Мини-группа
до 7 чел.
Озеро Гижгит, Поляна нарзанов и Эльбрус
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, наслаждаясь видами Эльбруса и озера Гижгит. Попробуйте хычины и нарзан на этой незабываемой экскурсии
Начало: Баксанский круг
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3975 ₽
5300 ₽ за человека