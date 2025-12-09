Парк «Симба» — уютное место, где живут очаровательные альпаки, ламы, кролики и козочки. Их можно аккуратно гладить и вкусно кормить, беседовать и фотографироваться с ними. Парк маленький и сделан с любовь — здесь спокойная атмосфера и прекрасные горные виды вокруг. Мы отвезём вас туда — и 1 час будем ожидать, пока вы погуляете.
Описание трансфер
На чём едем и кто везёт
- Наш автопарк: Renault Duster, Renault Kaptur, Chevrolet Niva, минивэны Honda Elysion и Toyota Alphard.
- Есть детские кресла — сообщите заранее, если они понадобятся.
- Вас отвезёт один из профессиональных водителей нашей команды.
Тайминг
- Дорога от Нальчика до парка занимает около 45 минут.
- Время ожидания в парке — 1 час.
Дополнительные расходы
Входные билеты в парк:
- взрослые — 800 ₽ за чел.
- дети до 10 лет — 600 ₽ за чел.
- дети до 3 лет, инвалиды детства, 1-й и 2-й групп, участники и ветераны боевых действий — бесплатно.
- есть скидки для инвалидов 3-й группы, многодетных семей, пенсионеров.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Нальчике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 836 туристов
Мы работаем с путешественниками уже давно и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные гиды и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!
