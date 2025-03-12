Экскурсии по паркам Нальчика

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Нальчике, цены от 2800 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Любимый Нальчик
На машине
3 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Любимый Нальчик: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города
«Познакомимся с одним из самых больших парков Северного Кавказа — Атажукинским садом»
Завтра в 09:00
19 мар в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомимся с Пятигорском
На машине
6.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомимся с Пятигорском: индивидуальная экскурсия из Нальчика
Откройте для себя Нальчик: панорамные виды Машука, легендарный Провал и грот Дианы. Узнайте, кто спроектировал город и кто влиял на его современный облик
«Эолова арфа, откуда открывается живописный вид на парк «Цветник»»
19 мар в 09:30
24 мар в 09:30
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Смотри в оба: ищем и фотографируем птиц в Нальчике
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Смотри в оба: ищем и фотографируем птиц в Нальчике
Прогулка по горе Малая Кизиловка и бёрдвотчинг
Начало: У озера Трек
«Мы перейдём реку Нальчик по красному мостику в Атажукинском парке»
Завтра в 08:00
19 мар в 08:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    12 марта 2025
    Любимый Нальчик
    Видно что человек любит свой город и дело
  • Д
    Дмитрий
    27 февраля 2025
    Любимый Нальчик
    Огромная благодарность Альберту за знакомство с городом!!! Проехали по самым красивым местам, Альберт прекрасный расскпзчик, влюбленный в свой город! Спасибо за экскурсию!
    Огромная благодарность Альберту за знакомство с городом!!! Проехали по самым красивым местам, Альберт прекрасный расскпзчик, влюбленныйОгромная благодарность Альберту за знакомство с городом!!! Проехали по самым красивым местам, Альберт прекрасный расскпзчик, влюбленныйОгромная благодарность Альберту за знакомство с городом!!! Проехали по самым красивым местам, Альберт прекрасный расскпзчик, влюбленныйОгромная благодарность Альберту за знакомство с городом!!! Проехали по самым красивым местам, Альберт прекрасный расскпзчик, влюбленныйОгромная благодарность Альберту за знакомство с городом!!! Проехали по самым красивым местам, Альберт прекрасный расскпзчик, влюбленный
  • Е
    Елена
    22 февраля 2025
    Любимый Нальчик
    Спасибо большое за экскурсию. Очень все понравилось. Обязательно будем рекомендовать.
  • М
    Мария
    15 сентября 2024
    Знакомимся с Пятигорском
    Альберт провел отличную экскурсию по Пятигорску. Очень профессиональный и эрудированный гид. Мы просто влюбились в этот город! Экскурсия прошла на одном дыхании и очень комфортно для нашего возраста. Большая признательность за это Альберту! Удачи и много благодарных туристов!
  • К
    Кузнецова
    26 августа 2024
    Знакомимся с Пятигорском
    Мы побывали на прекрасной экскурсии в Пятигорске. Поехали ради сына 14 лет,чтобы увидел лермонтовские места. Получили огромное удовольствие. Нам очень
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    повезло с экскурсоводом - Натальей. Она не просто интересно рассказала биографию Лермонтова,показала Пятигорск,но и нашла такой тон и стиль,что дети слушали ее не отрываясь. И это была не лекция,а живое человеческое общение. Большая благодарность за отлично проведенное время Наталье,водителю Артуру,который тоже рассказывал об истории и обычаях народа КБР,и организовавшему экскурсию Альберту. Городок очень приятный,машина комыфортабельная. Рекомендую

  • в
    вера
    3 августа 2024
    Знакомимся с Пятигорском
    Большое спасибо нашему гиду Альберту за чудесно проведенное время. Мы увидели все знаковые места Пятигорска, увидели город со смотровой площадки горы Машук, прогулялись среди красивейших клумб парка Цветник.
    Большое спасибо нашему гиду Альберту за чудесно проведенное время. Мы увидели все знаковые места Пятигорска, увиделиБольшое спасибо нашему гиду Альберту за чудесно проведенное время. Мы увидели все знаковые места Пятигорска, увиделиБольшое спасибо нашему гиду Альберту за чудесно проведенное время. Мы увидели все знаковые места Пятигорска, увиделиБольшое спасибо нашему гиду Альберту за чудесно проведенное время. Мы увидели все знаковые места Пятигорска, увиделиБольшое спасибо нашему гиду Альберту за чудесно проведенное время. Мы увидели все знаковые места Пятигорска, увиделиБольшое спасибо нашему гиду Альберту за чудесно проведенное время. Мы увидели все знаковые места Пятигорска, увидели

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Парки»

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  5. Эльбрус
  6. Гижгит
  7. Чегемское ущелье
  8. Черекское ущелье
  9. Аушигер
  10. Перевал Актопрак
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в марте 2025
Сейчас в Нальчике в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 2800 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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