Индивидуальная
до 4 чел.
Любимый Нальчик: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города
«Познакомимся с одним из самых больших парков Северного Кавказа — Атажукинским садом»
Завтра в 09:00
19 мар в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомимся с Пятигорском: индивидуальная экскурсия из Нальчика
Откройте для себя Нальчик: панорамные виды Машука, легендарный Провал и грот Дианы. Узнайте, кто спроектировал город и кто влиял на его современный облик
«Эолова арфа, откуда открывается живописный вид на парк «Цветник»»
19 мар в 09:30
24 мар в 09:30
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Смотри в оба: ищем и фотографируем птиц в Нальчике
Прогулка по горе Малая Кизиловка и бёрдвотчинг
Начало: У озера Трек
«Мы перейдём реку Нальчик по красному мостику в Атажукинском парке»
Завтра в 08:00
19 мар в 08:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей12 марта 2025Видно что человек любит свой город и дело
- ДДмитрий27 февраля 2025Огромная благодарность Альберту за знакомство с городом!!! Проехали по самым красивым местам, Альберт прекрасный расскпзчик, влюбленный в свой город! Спасибо за экскурсию!
- ЕЕлена22 февраля 2025Спасибо большое за экскурсию. Очень все понравилось. Обязательно будем рекомендовать.
- ММария15 сентября 2024Альберт провел отличную экскурсию по Пятигорску. Очень профессиональный и эрудированный гид. Мы просто влюбились в этот город! Экскурсия прошла на одном дыхании и очень комфортно для нашего возраста. Большая признательность за это Альберту! Удачи и много благодарных туристов!
- ККузнецова26 августа 2024Мы побывали на прекрасной экскурсии в Пятигорске. Поехали ради сына 14 лет,чтобы увидел лермонтовские места. Получили огромное удовольствие. Нам очень
- ввера3 августа 2024Большое спасибо нашему гиду Альберту за чудесно проведенное время. Мы увидели все знаковые места Пятигорска, увидели город со смотровой площадки горы Машук, прогулялись среди красивейших клумб парка Цветник.
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Парки»
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