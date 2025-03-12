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повезло с экскурсоводом - Натальей. Она не просто интересно рассказала биографию Лермонтова,показала Пятигорск,но и нашла такой тон и стиль,что дети слушали ее не отрываясь. И это была не лекция,а живое человеческое общение. Большая благодарность за отлично проведенное время Наталье,водителю Артуру,который тоже рассказывал об истории и обычаях народа КБР,и организовавшему экскурсию Альберту. Городок очень приятный,машина комыфортабельная. Рекомендую