Вершину Уллу-Тау в Кабардино-Балкарии называют Мать-гора, или Божественная гора. Считается, что место это магическое. Многие верят, что гора помогает людям осуществить самое заветное желание. Поэтому каждый год сюда, в ущелье Адыр-Су на территории национального парка «Приэльбрусье», помимо путешественников едут паломники со всей России.

Уллу-Тау - самый старый и самый высокогорный альплагерь в России.

Вот типичный отзыв человека побывавшего на экскурсии 🧭 в УллуТау:

-"Подъехав туда, было ощущение полета... Подъем машины, пограничники, все, как у всех... И долгий поход к горе... А потом еще дольше и тяжелее - назад. Но оно того стоило... Это фантастической красоты горные пейзажи... Потрясающие виды и безумная энергетика!!! Очень все было замечательно! Словами все восхищение описать просто невозможно!!! Говорят, гора исполняет желания... Только формулировать их надо уметь... Как говорится: "Будьте осторожны со своими желаниями, они имеют тенденцию сбываться... "