Виталий В.
Виталий В. – Гид из Нальчика
УллуТау
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🛣Джиппинг
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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УллуТау
УллуТау

Что вы увидите

  • Баксанское ущелье
  • ущелье Адыр-су
  • г. Уллу-Тау
Вершину Уллу-Тау в Кабардино-Балкарии называют Мать-гора, или Божественная гора. Считается, что место это магическое. Многие верят, что гора помогает людям осуществить самое заветное желание. Поэтому каждый год сюда, в ущелье Адыр-Су на территории национального парка «Приэльбрусье», помимо путешественников едут паломники со всей России.
Уллу-Тау - самый старый и самый высокогорный альплагерь в России.

Вот типичный отзыв человека побывавшего на экскурсии 🧭 в УллуТау:

    -"Подъехав туда, было ощущение полета... Подъем машины, пограничники, все, как у всех... И долгий поход к горе... А потом еще дольше и тяжелее - назад. Но оно того стоило... Это фантастической красоты горные пейзажи... Потрясающие виды и безумная энергетика!!! Очень все было замечательно! Словами все восхищение описать просто невозможно!!! Говорят, гора исполняет желания... Только формулировать их надо уметь... Как говорится: "Будьте осторожны со своими желаниями, они имеют тенденцию сбываться... "
    Что входит
    • транспорт
    • сопровождение гида
    Что не входит
    • билеты в заповедник
    • подъем автомобиля на Докторский перевал
    Начало
    🚩 По договоренности
    Место завершения
    🏁 по договоренности
    УллуТау
    УллуТау
    УллуТау
    УллуТау
    УллуТау
    УллуТау
    УллуТау
    УллуТау
    УллуТау
    УллуТау
    УллуТау
    УллуТау
    УллуТау

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Виталий В.
    Виталий В.
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    Виталий В. проводит ещё 2 экскурсии

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