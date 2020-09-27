Вершину Уллу-Тау в Кабардино-Балкарии называют Мать-гора, или Божественная гора. Считается, что место это магическое. Многие верят, что гора помогает людям осуществить самое заветное желание.
Поэтому каждый год сюда, в ущелье Адыр-Су на территории национального парка «Приэльбрусье», помимо путешественников едут паломники со всей России. Уллу-Тау — самый старый и самый высокогорный альплагерь в России.
Поэтому каждый год сюда, в ущелье Адыр-Су на территории национального парка «Приэльбрусье», помимо путешественников едут паломники со всей России. Уллу-Тау — самый старый и самый высокогорный альплагерь в России.
Описание экскурсии
Вот типичный отзыв человека побывавшего на экскурсии в Уллу
Тау:
«Подъехав туда, было ощущение полета… Подъем машины, пограничники, все, как у всех… И долгий поход к горе… А потом еще дольше и тяжелее — назад. Но оно того стоило… Это фантастической красоты горные пейзажи… Потрясающие виды и безумная энергетика!!! Очень все было замечательно! Словами все восхищение описать просто невозможно!!! Говорят, гора исполняет желания… Только формулировать их надо уметь… Как говорится: «Будьте осторожны со своими желаниями, они имеют тенденцию сбываться…».
с мая по октябрь включительно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Баксанское ущелье
- Ущелье Адыр-су
- Г. Уллу-Тау
Что включено
- Транспорт
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Билеты в заповедник 150р.
- Заброска к альплагерю
- Уллутау от 1000 с человека до
- 7000р. за машину
- Пропуска в погранзону 300р.
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: с мая по октябрь включительно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Это потрясающее путешествие, переносящее Вас в. иное измерение. Ущелье Адыр-Су очень живописное и пропитано невероятной энергетикой. Гора Уллу-Тау завораживает своим величием, водопады восхищают своей мощью, а еще помимо этого -
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А
Ваша работа очень важна, влюблять в горы это просто смотреть на красоты, человек меняется и позже меняет свою жизнь. Представляете если в горах еще сделать какую-либо практику на внутреннее состояние,
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A
Ущелье Адыр-Суу невероятное по красоте место, обладающее положительной энергетикой. Я нисколечко не пожалела, отправившись туда и даже несмотря на ту атскую лесенку. И если мне снова когда-нибудь доведется съездить на Кавказ, я обязательно посещу это место.
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А
Всем доброе утро! Всем спасибо большое за такое классное путешествие! Я с улыбкой буду вспоминать нашу классную компанию и эти приключения:)) всем хорошего продолжения отдыха, а кому-то продуктивной рабочей недели;)
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А
Мы с вами на Уллу-тау ездили в четверг. Забегалась, хотела ещё раз поблагодарить, вас за экскурсию, за то, что так. внимательны ко всем были и все было очень интересно и красиво)
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О
Всем доброго утра! Ещё раз убеждаюсь что всё не случайно! Всем гармонии и удачи во всём! Благодарю за это удивительно незабываемое путешествие!
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