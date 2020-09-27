Вот типичный отзыв человека побывавшего на экскурсии в Уллу

Тау:

«Подъехав туда, было ощущение полета… Подъем машины, пограничники, все, как у всех… И долгий поход к горе… А потом еще дольше и тяжелее — назад. Но оно того стоило… Это фантастической красоты горные пейзажи… Потрясающие виды и безумная энергетика!!! Очень все было замечательно! Словами все восхищение описать просто невозможно!!! Говорят, гора исполняет желания… Только формулировать их надо уметь… Как говорится: «Будьте осторожны со своими желаниями, они имеют тенденцию сбываться…».