Индивидуальная
до 1 чел.
Уллу-Тау - Великая Гора
Начало: Ваш адрес
«Вершину Уллу-Тау в Кабардино-Балкарии называют Мать-гора, или Божественная гора»
Расписание: маршрут начнет работать с 1 мая 2025 года
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
«Уллу-Тау» - самый высокогорный альплагерь на Кавказе
Приглашаем на захватывающую экскурсию по ущельям и вершинам Нальчика. Вас ждут впечатляющие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
«погуляем по самому высокогорному альплагерю на Кавказе – «Уллу-Тау», которому в 2016 году исполнилось 80 лет»
Расписание: По согласованию с гидом
Завтра в 07:00
17 мая в 07:00
18 800 ₽ за экскурсию
Групповая
до 24 чел.
К Уллу-Тау - за мечтой и внутренней силой
Подняться на гору, что исполняет желания (из Нальчика)
Начало: В Нальчике
«Вы отправитесь к священной горе Уллу-Тау, где мечты становятся реальностью»
Расписание: ежедневно в 08:00
17 мая в 08:00
18 мая в 08:00
5800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EELENA19 июля 2021Поездка нам понравилась, правда пришлось поменять направление, потому что закрыли подъёмник.
- ААндрей27 сентября 2020Это потрясающее путешествие, переносящее Вас в. иное измерение. Ущелье Адыр-Су очень живописное и пропитано невероятной энергетикой. Гора Уллу-Тау завораживает своим
- ООльга15 сентября 2020Всем доброго утра! Ещё раз убеждаюсь что всё не случайно! Всем гармонии и удачи во всём! Благодарю за это удивительно незабываемое путешествие!
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Уллу-Тау»
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