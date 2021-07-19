Уллу-Тау – экскурсии в Нальчике

Найдено 3 экскурсии в категории «Уллу-Тау» в Нальчике, цены от 5800 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Уллу-Тау - Великая Гора
Пешая
12 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Уллу-Тау - Великая Гора
Начало: Ваш адрес
«Вершину Уллу-Тау в Кабардино-Балкарии называют Мать-гора, или Божественная гора»
Расписание: маршрут начнет работать с 1 мая 2025 года
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000 ₽ за экскурсию
«Уллу-Тау» - самый высокогорный альплагерь на Кавказе
9 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
«Уллу-Тау» - самый высокогорный альплагерь на Кавказе
Приглашаем на захватывающую экскурсию по ущельям и вершинам Нальчика. Вас ждут впечатляющие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
«погуляем по самому высокогорному альплагерю на Кавказе – «Уллу-Тау», которому в 2016 году исполнилось 80 лет»
Расписание: По согласованию с гидом
Завтра в 07:00
17 мая в 07:00
18 800 ₽ за экскурсию
К Уллу-Тау - за мечтой и внутренней силой
На машине
11 часов
Групповая
до 24 чел.
К Уллу-Тау - за мечтой и внутренней силой
Подняться на гору, что исполняет желания (из Нальчика)
Начало: В Нальчике
«Вы отправитесь к священной горе Уллу-Тау, где мечты становятся реальностью»
Расписание: ежедневно в 08:00
17 мая в 08:00
18 мая в 08:00
5800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    ELENA
    19 июля 2021
    Уллу-Тау - Великая Гора
    Поездка нам понравилась, правда пришлось поменять направление, потому что закрыли подъёмник.
  • А
    Андрей
    27 сентября 2020
    Уллу-Тау - Великая Гора
    Это потрясающее путешествие, переносящее Вас в. иное измерение. Ущелье Адыр-Су очень живописное и пропитано невероятной энергетикой. Гора Уллу-Тау завораживает своим
    читать дальше

    величием, водопады восхищают своей мощью, а еще помимо этого - ледники, бурная река, реликтовые леса и много природной красоты. Ездил 24.09.2020 с гидом Артемом, всё было на высоте, было видно, что человек сам неподдельно увлечен своим делом, а это самое главное. Спасибо Артему за душевность и непринужденную дружескую атмосферу. За время тура успели посетить все пункты программы + еще захватили водопад, что было отличным бонусом. Экскурсия 10/10.

  • О
    Ольга
    15 сентября 2020
    Уллу-Тау - Великая Гора
    Всем доброго утра! Ещё раз убеждаюсь что всё не случайно! Всем гармонии и удачи во всём! Благодарю за это удивительно незабываемое путешествие!

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Уллу-Тау»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Уллу-Тау - Великая Гора
  2. «Уллу-Тау» - самый высокогорный альплагерь на Кавказе
  3. К Уллу-Тау - за мечтой и внутренней силой
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Чегемские водопады
  4. Самое главное
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Гижгит
  8. Черекское ущелье
  9. Аушигер
  10. Долина Нарзанов
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в мае 2025
Сейчас в Нальчике в категории "Уллу-Тау" можно забронировать 3 экскурсии от 5800 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Нальчике на 2025 год по теме «Уллу-Тау», 18 ⭐ отзывов, цены от 5800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль