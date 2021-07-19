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величием, водопады восхищают своей мощью, а еще помимо этого - ледники, бурная река, реликтовые леса и много природной красоты. Ездил 24.09.2020 с гидом Артемом, всё было на высоте, было видно, что человек сам неподдельно увлечен своим делом, а это самое главное. Спасибо Артему за душевность и непринужденную дружескую атмосферу. За время тура успели посетить все пункты программы + еще захватили водопад, что было отличным бонусом. Экскурсия 10/10.