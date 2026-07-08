Мы собрали самые яркие локации Кабардино-Балкарии, чтобы вы не тратили время на поиски транспорта и организацию переездов. Вы увидите, как вода бьёт прямо из скалы, заглянете в бездонное озеро Церик-Кёль, выйдете на скальный уступ Язык тролля и прогуляетесь по древнему аулу Кюнлюм. На всём пути — остановки у горных родников и виды, от которых захватывает дух.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Нальчика

11:00 — водопад Тыжынты

11:30 — Язык тролля в Безенгийском ущелье

Каменный выступ с красивыми видами на горы. Отличное место для фотосессии.

13:00 — Нижнее Голубое озеро (Церик-Кёль)

Из-за большого содержания сероводорода вода здесь зеленовато-голубого цвета, а температура — 9°C круглый год.

14:00 — горный родник

Остановимся у источника, где сварим кофе из чистейшей воды Кавказских гор.

14:30 — балкарское селение

Остановка на обед. Свободное время для прогулки и подъём к оборонительным башням.

17:30 — возвращение в Нальчик

Время указано примерное, зависит от дороги, погоды и других факторов. Просим предупредить заранее, если в городе нужно быть к конкретному часу.

Организационные детали