Мы собрали самые яркие локации Кабардино-Балкарии, чтобы вы не тратили время на поиски транспорта и организацию переездов.
Вы увидите, как вода бьёт прямо из скалы, заглянете в бездонное озеро Церик-Кёль, выйдете на скальный уступ Язык тролля и прогуляетесь по древнему аулу Кюнлюм. На всём пути — остановки у горных родников и виды, от которых захватывает дух.
Вы увидите, как вода бьёт прямо из скалы, заглянете в бездонное озеро Церик-Кёль, выйдете на скальный уступ Язык тролля и прогуляетесь по древнему аулу Кюнлюм. На всём пути — остановки у горных родников и виды, от которых захватывает дух.
Описание экскурсии
10:00 — выезд из Нальчика
11:00 — водопад Тыжынты
11:30 — Язык тролля в Безенгийском ущелье
Каменный выступ с красивыми видами на горы. Отличное место для фотосессии.
13:00 — Нижнее Голубое озеро (Церик-Кёль)
Из-за большого содержания сероводорода вода здесь зеленовато-голубого цвета, а температура — 9°C круглый год.
14:00 — горный родник
Остановимся у источника, где сварим кофе из чистейшей воды Кавказских гор.
14:30 — балкарское селение
Остановка на обед. Свободное время для прогулки и подъём к оборонительным башням.
17:30 — возвращение в Нальчик
Время указано примерное, зависит от дороги, погоды и других факторов. Просим предупредить заранее, если в городе нужно быть к конкретному часу.
Организационные детали
- Обед оплачивается дополнительно
- С вами будет гид из нашей команды
в четверг в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с улицей Шогенцукова
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 2075 туристов
Я родом из Кабардино-Балкарии. Всю жизнь прожил здесь. В моей команде только профессиональные гиды с большим опытом работы: мы расскажем много познавательного об истории посещаемых мест, обычаях и культуре наших народов. Занимаемся этим, так как безумно любим горы. После наших экскурсий и вы не останетесь к ним равнодушными!
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