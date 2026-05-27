Это путешествие в одно из самых живописных ущелий Кабардино-Балкарии.
Вы увидите средневековый замок Жабо-Кала, подниметесь к знаменитому Языку Тролля и полюбуетесь панорамой Безенгийской стены и главных вершин Кавказа. А я расскажу вам много интересных фактов о Кабардино-Балкарии.
Вы увидите средневековый замок Жабо-Кала, подниметесь к знаменитому Языку Тролля и полюбуетесь панорамой Безенгийской стены и главных вершин Кавказа. А я расскажу вам много интересных фактов о Кабардино-Балкарии.
Описание экскурсии
Мохнатый водопад (Тыжынты)
Остановимся у необычного водопада, где вода буквально вытекает из скалы. Здесь прохладно даже летом, а рядом шумит река Черек-Хуламский. В этом атмосферном месте я угощу вас ароматным кофе, сваренным в турке.
Замок Жабо-Кала
Доберёмся до руин замка 12 века — одного из памятников балкарской архитектуры. Поговорим об истории этих мест и сделаем фотографии с видом на ущелье.
Язык Тролля
Поднимемся к одной из самых известных смотровых площадок региона на высоте около 1700 м. Отсюда открываются виды на Безенгийскую стену и пятитысячники Кавказа.
Балкарская кухня и горные панорамы
По желанию остановимся в кафе с национальной кухней и видами на горы.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Niva Travel или Renault Logan
- Детское кресло предоставлю по запросу
- Дополнительные расходы: обед в кафе — около 1000 ₽ с чел.
- Маршрут подходит путешественникам без специальной подготовки
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Нальчике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислам — ваш гид в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 79 туристов
Родился и живу в Кабардино-Балкарской Республике, в Нальчике. Я очень люблю свой край. Профессионально занимаюсь туризмом, являюсь аттестованным гидом. Я расскажу вам про традиции, обычаи и красоты своей республики, а также познакомлю с национальной кухней. После экскурсии со мной вы зарядитесь отличным настроением, а наш край навсегда останется в вашем сердце.
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии на «В Безенгийское ущелье - к Языку Тролля (из Нальчика)»
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика
Путешествие туда, где кончается земля - и начинаются легенды
Начало: У курортного зала «Кабардинка»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3800 ₽
4000 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 5 чел.
Безенгийское ущелье - «малые Гималаи» Кавказа
Язык Тролля, Мохнатый водопад, замок Жабо-Кала и легенды в окружении пятитысячников - из Нальчика
Начало: Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 12:00
29 мая в 12:00
31 мая в 12:00
3600 ₽
4000 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Из Нальчика в Хуламо-Безенгийское ущелье и к Языку Тролля
Сделать фото над пропастью, осмотреть руины замка и узнать историю горных селений
Начало: У курортного зала
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
30 мая в 12:00
4000 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 5 чел.
Безенгийское ущелье «Язык тролля» в мини-группе из Нальчика
Начало: Нальчик
3060 ₽
3400 ₽ за человека
от 10 000 ₽ за экскурсию