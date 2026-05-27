Это путешествие в одно из самых живописных ущелий Кабардино-Балкарии. Вы увидите средневековый замок Жабо-Кала, подниметесь к знаменитому Языку Тролля и полюбуетесь панорамой Безенгийской стены и главных вершин Кавказа. А я расскажу вам много интересных фактов о Кабардино-Балкарии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мохнатый водопад (Тыжынты)

Остановимся у необычного водопада, где вода буквально вытекает из скалы. Здесь прохладно даже летом, а рядом шумит река Черек-Хуламский. В этом атмосферном месте я угощу вас ароматным кофе, сваренным в турке.

Замок Жабо-Кала

Доберёмся до руин замка 12 века — одного из памятников балкарской архитектуры. Поговорим об истории этих мест и сделаем фотографии с видом на ущелье.

Язык Тролля

Поднимемся к одной из самых известных смотровых площадок региона на высоте около 1700 м. Отсюда открываются виды на Безенгийскую стену и пятитысячники Кавказа.

Балкарская кухня и горные панорамы

По желанию остановимся в кафе с национальной кухней и видами на горы.

Организационные детали