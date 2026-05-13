Куда поехать из Нальчика: Язык Тролля и Верхняя Балкария
Голубые озёра, древние аулы, Черекское ущелье и виды на Кавказский хребет
Едем к двум красивейшим ущельям Кабардино-Балкарии — Хуламо-Безенгийскому и Черекскому.
Там вас ждут смотровые площадки, древние балкарские селения, карстовые озёра и знаменитый Язык Тролля. Я расскажу вам больше об особенностях региона. А в финале вы сможете расслабиться в термальных источниках.
Описание экскурсии
Смотровая площадка у села Карасу. Панорама горного селения и Черекского ущелья.
Водопад Тыжынты. Необычный карстовый водопад, который вытекает прямо из скалы.
Замок Жабо-Кала. Руины старинного балкарского укрепления среди горных склонов.
Язык Тролля. Поднимемся к скальному выступу на высоте около 1700 метров.
Голубые озёра. Они славятся своим насыщенным цветом, а озеро Церик-Кёль считается одним из самых глубоких карстовых озёр Европы.
Черекская теснина. Узкий участок ущелья с отвесными скалами высотой до 500 метров.
Древний аул Кюнлюм. Руины старинного балкарского селения в высокогорной части ущелья.
Смотровая «Старая Балкария». Остановка с видами на Черекское ущелье, где можно попробовать местные хычины.
Термальные источники Аушигер. В завершение поездки сможете искупаться в горячих минеральных источниках.
Вы узнаете:
какие легенды связаны с Языком Тролля
как жили балкарцы в горных аулах
почему Голубые озёра имеют такой цвет
как образовались карстовые ущелья и водопады
чем знаменита Верхняя Балкария
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Niva Travel, Renault Logan или UAZ Patriot.
Дополнительно оплачивается
Термальные источники Аушигер — 500 ₽ с чел.
Питание в кафе — от 300 ₽ с чел.
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Шогенцукова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос гиду.
Ислам — ваш гид в Нальчике
Провёл экскурсии для 71 туриста
Родился и живу в Кабардино-Балкарской Республике, в Нальчике. Я очень люблю свой край.
Профессионально занимаюсь туризмом, являюсь аттестованным гидом. Я расскажу вам про традиции, обычаи и красоты своей республики, а также познакомлю с национальной кухней.
После экскурсии со мной вы зарядитесь отличным настроением, а наш край навсегда останется в вашем сердце.
