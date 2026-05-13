Мои заказы

Куда поехать из Нальчика: Язык Тролля и Верхняя Балкария

Голубые озёра, древние аулы, Черекское ущелье и виды на Кавказский хребет
Едем к двум красивейшим ущельям Кабардино-Балкарии — Хуламо-Безенгийскому и Черекскому.

Там вас ждут смотровые площадки, древние балкарские селения, карстовые озёра и знаменитый Язык Тролля. Я расскажу вам больше об особенностях региона. А в финале вы сможете расслабиться в термальных источниках.
Куда поехать из Нальчика: Язык Тролля и Верхняя Балкария
Куда поехать из Нальчика: Язык Тролля и Верхняя Балкария
Куда поехать из Нальчика: Язык Тролля и Верхняя Балкария

Описание экскурсии

Смотровая площадка у села Карасу. Панорама горного селения и Черекского ущелья.

Водопад Тыжынты. Необычный карстовый водопад, который вытекает прямо из скалы.

Замок Жабо-Кала. Руины старинного балкарского укрепления среди горных склонов.

Язык Тролля. Поднимемся к скальному выступу на высоте около 1700 метров.

Голубые озёра. Они славятся своим насыщенным цветом, а озеро Церик-Кёль считается одним из самых глубоких карстовых озёр Европы.

Черекская теснина. Узкий участок ущелья с отвесными скалами высотой до 500 метров.

Древний аул Кюнлюм. Руины старинного балкарского селения в высокогорной части ущелья.

Смотровая «Старая Балкария». Остановка с видами на Черекское ущелье, где можно попробовать местные хычины.

Термальные источники Аушигер. В завершение поездки сможете искупаться в горячих минеральных источниках.

Вы узнаете:

  • какие легенды связаны с Языком Тролля
  • как жили балкарцы в горных аулах
  • почему Голубые озёра имеют такой цвет
  • как образовались карстовые ущелья и водопады
  • чем знаменита Верхняя Балкария

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Niva Travel, Renault Logan или UAZ Patriot.

Дополнительно оплачивается

  • Термальные источники Аушигер — 500 ₽ с чел.
  • Питание в кафе — от 300 ₽ с чел.

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Шогенцукова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислам
Ислам — ваш гид в Нальчике
Провёл экскурсии для 71 туриста
Родился и живу в Кабардино-Балкарской Республике, в Нальчике. Я очень люблю свой край. Профессионально занимаюсь туризмом, являюсь аттестованным гидом. Я расскажу вам про традиции, обычаи и красоты своей республики, а также познакомлю с национальной кухней. После экскурсии со мной вы зарядитесь отличным настроением, а наш край навсегда останется в вашем сердце.

Входит в следующие категории Нальчика

Похожие экскурсии на «Куда поехать из Нальчика: Язык Тролля и Верхняя Балкария»

Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария
На машине
6.5 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария
Индивидуальная экскурсия: Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария. Узнайте о культуре и природе Кабардино-Балкарии без утомительных переездов
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9500 ₽ за всё до 5 чел.
Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
На машине
6 часов
59 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
Посетить самое высокогорное село Кабардино-Балкарии и увидеть каньоны, озера, древние башни
Начало: В пределах города Нальчика, назначает турист
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
8888 ₽ за всё до 4 чел.
Урочище Уштулу, Верхняя Балкария и Черекское ущелье
Пешая
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Урочище Уштулу, Верхняя Балкария и Черекское ущелье
Погрузитесь в мир первозданной природы и древних тайн Верхней Балкарии. Уникальные виды и исторические места ждут вас на этом маршруте
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Верхняя Балкария и Голубые озёра из Нальчика
Джиппинг
На машине
5 часов
-
5%
2 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Верхняя Балкария и Голубые озёра из Нальчика
Исследовать главные природные и исторические памятники Черекского ущелья с местным гидом
Начало: Курзал «Кабардинка»
Расписание: в понедельник и воскресенье в 12:00, в среду в 13:00
17 мая в 12:00
18 мая в 12:00
3325 ₽3500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Нальчике. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нальчике
8000 ₽ за человека