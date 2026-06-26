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Вся Балкария за 1 день - из Нальчика

От Языка Тролля и древних аулов до бирюзовых глубин Голубого озера
Этот маршрут открывает Балкарию во всей мощи и красоте.

Суровые скалы Безенгийского ущелья, древние башни Верхней Балкарии, узкие каньоны Черекской теснины и загадочное Голубое озеро — всё это ждёт вас в программе.

Вы увидите главные природные и исторические символы региона, услышите легенды горных аулов и почувствуете характер Кавказа.
Вся Балкария за 1 день - из Нальчика
Вся Балкария за 1 день - из Нальчика
Вся Балкария за 1 день - из Нальчика

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Нальчика. По дороге поговорим об истории Балкарии, жизни горных селений и особенностях местной культуры

11:00 — водопад Тыжынты. Небольшая остановка у живописного горного водопада, спрятанного среди скал и зелени. Здесь можно сделать первые атмосферные фотографии и насладиться тишиной ущелья

11:30 — Язык Тролля в Безенгийском ущелье. Одна из самых впечатляющих смотровых площадок региона с видом на горы и обрывы. У вас будет свободное время для прогулки и фотографий

13:00 — Верхняя Балкария. Старое балкарское селение с богатой историей, древними постройками и особой атмосферой Кавказа. Здесь мы сделаем остановку на обед

15:00 — Черекская теснина. Узкое ущелье с отвесными скалами и бурной рекой внизу. Пройдём по дороге, буквально вырубленной в скале, и поговорим о легендах этих мест

16:00 — Голубое озеро. Одно из самых загадочных озёр Кавказа с невероятным цветом воды и большой глубиной. Поговорим, почему озеро не замерзает зимой и какие тайны с ним связаны

17:30 — возвращение в Нальчик

Темы

  • Вы узнаете об истории Балкарии и жизни горцев, о древних аулах и родовых башнях, которые веками защищали жителей ущелий
  • Поговорим о традициях и культуре балкарского народа, особенностях местной кухни и укладе жизни в горах
  • Обсудим почему Черекское и Безенгийское ущелья считаются одними из самых живописных мест Кавказа, какие легенды связаны с Голубым озером и как формировались эти горные ландшафты
  • Вы услышите истории о Верхней Балкарии, древних башнях и непростой судьбе горных селений, а также узнаете, почему Язык Тролля стал одной из самых популярных смотровых площадок республики

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. По запросу можно организовать детское кресло
  • Во время экскурсии предусмотрено свободное время на прогулки, фото и обед в Верхней Балкарии. Обед оплачивается отдельно
  • Тайминг может незначительно меняться в зависимости от погодных условий и дорожной ситуации
  • С вами будет гид из нашей команды

в четверг в 10:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 12 лет5800 ₽
Стандартный5950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У курортного зала
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 237 туристов
Наша компания успешно работает в туристической сфере с 2002 года и имеет прекрасную репутацию. В команде работают профессиональные гиды, по-настоящему увлечённые своим делом, и опытные, надёжные водители. Мы развиваем разные направления — в нашем арсенале проверенные временем интересные маршруты и программы в разных регионах Кавказа. Мы будем рады видеть вас на наших экскурсиях. До встречи!

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