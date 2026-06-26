Суровые скалы Безенгийского ущелья, древние башни Верхней Балкарии, узкие каньоны Черекской теснины и загадочное Голубое озеро — всё это ждёт вас в программе.
Вы увидите главные природные и исторические символы региона, услышите легенды горных аулов и почувствуете характер Кавказа.
Описание экскурсии
10:00 — выезд из Нальчика. По дороге поговорим об истории Балкарии, жизни горных селений и особенностях местной культуры
11:00 — водопад Тыжынты. Небольшая остановка у живописного горного водопада, спрятанного среди скал и зелени. Здесь можно сделать первые атмосферные фотографии и насладиться тишиной ущелья
11:30 — Язык Тролля в Безенгийском ущелье. Одна из самых впечатляющих смотровых площадок региона с видом на горы и обрывы. У вас будет свободное время для прогулки и фотографий
13:00 — Верхняя Балкария. Старое балкарское селение с богатой историей, древними постройками и особой атмосферой Кавказа. Здесь мы сделаем остановку на обед
15:00 — Черекская теснина. Узкое ущелье с отвесными скалами и бурной рекой внизу. Пройдём по дороге, буквально вырубленной в скале, и поговорим о легендах этих мест
16:00 — Голубое озеро. Одно из самых загадочных озёр Кавказа с невероятным цветом воды и большой глубиной. Поговорим, почему озеро не замерзает зимой и какие тайны с ним связаны
17:30 — возвращение в Нальчик
Темы
- Вы узнаете об истории Балкарии и жизни горцев, о древних аулах и родовых башнях, которые веками защищали жителей ущелий
- Поговорим о традициях и культуре балкарского народа, особенностях местной кухни и укладе жизни в горах
- Обсудим почему Черекское и Безенгийское ущелья считаются одними из самых живописных мест Кавказа, какие легенды связаны с Голубым озером и как формировались эти горные ландшафты
- Вы услышите истории о Верхней Балкарии, древних башнях и непростой судьбе горных селений, а также узнаете, почему Язык Тролля стал одной из самых популярных смотровых площадок республики
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. По запросу можно организовать детское кресло
- Во время экскурсии предусмотрено свободное время на прогулки, фото и обед в Верхней Балкарии. Обед оплачивается отдельно
- Тайминг может незначительно меняться в зависимости от погодных условий и дорожной ситуации
- С вами будет гид из нашей команды
в четверг в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|5800 ₽
|Стандартный
|5950 ₽