Прогулка на яхте по Волге с панорамными видами Нижнего Новгорода: Стрелка, кремль, Чкаловская лестница, собор Александра Невского. В программе — якорная стоянка у зелёного Мочального острова, где можно искупаться прямо с борта. Для желающих — рыбалка со снастями от капитана в спокойном месте.
Описание экскурсииНижний Новгород с воды С борта яхты вы насладитесь панорамами Нижнего Новгорода. Стрелка, Чкаловская лестница, кремль, собор Александра Невского и другие знаковые места откроются перед вами с непривычной, водной стороны. Купание у Мочального острова Мы заякоримся у зелёного Мочального острова, где вы сможете искупаться. Это отличная возможность совместить познавательную прогулку с освежающим отдыхом на воде. Рыбалка для желающих Если вы любите рыбалку, мы сделаем остановку в спокойном рыбном месте. Я подготовлю снасти и выберу локацию. Ничто не сравнится с удовольствием вытянуть трофей на фоне волжских просторов. Важная информация:
- С вами будет опытный шкипер-яхтсмен с документами, подтверждающими право управления парусным судном.
- На катере есть уютная каюта с мягкими диванами. Там удобно спрятаться от непогоды или просто отдохнуть.
- Яхта укомплектована для комфортного и безопасного отдыха спасательными жилетами, газовой плитой, чайником, приборами, бокалами, дождевиками, аудиосистемой с Bluetooth, пледами.
- Вы можете взять на борт свои напитки и закуски.
- Если вы выбираете опцию с рыбалкой, сообщите мне об этом при бронировании, чтобы я подготовил для вас снасти. Доплата — 1000 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Стрелка
- Чкаловская лестница
- Нижегородский кремль
- Собор Александра Невского
- Набережная (Нижневолжская и Верхне-Волжская)
- Мочальный остров
Что включено
- Аренда яхты
- Услуги капитана
Что не входит в цену
- Снасти - 1000 рублей
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Наб. Гребного Канала, 109, стр. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- С вами будет опытный шкипер-яхтсмен с документами, подтверждающими право управления парусным судном
- На катере есть уютная каюта с мягкими диванами. Там удобно спрятаться от непогоды или просто отдохнуть
- Яхта укомплектована для комфортного и безопасного отдыха спасательными жилетами, газовой плитой, чайником, приборами, бокалами, дождевиками, аудиосистемой с Bluetooth, пледами
- Вы можете взять на борт свои напитки и закуски
- Если вы выбираете опцию с рыбалкой, сообщите мне об этом при бронировании, чтобы я подготовил для вас снасти. Доплата - 1000 ₽
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Два часа на яхте - с возможностью искупаться и порыбачить»
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборЧасовая прогулка на парусной яхте по Волге
Изучить Нижний Новгород с воды, поймать свежий ветер и найти идеальные точки для эффектных фото
Начало: Около остановки «Площадь Ленина»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
9500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка на яхте по Волге
Прогулка, после которой Нижний Новгород запомнится навсегда
Начало: Набережная Гребного Канала, 109с1
Сегодня в 14:30
Завтра в 06:30
5999 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка на парусной яхте по Волге и Оке
Полюбоваться Нижним Новгородом и отдохнуть на волнах
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
Лучший выборПо Волге - на яхте Aquarius
Яхта Aquarius - это комфорт, уют и незабываемые виды Нижнего Новгорода. Возьмите с собой напитки и закуски, наслаждайтесь аудиогидом и теплом на борту
Начало: Яхт-клуб «Лето»
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
-85%
15 999.50 ₽ за экскурсию