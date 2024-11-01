За час мы успеем полюбоваться панорамами Нижнего Новгорода с воды. Стрелка, Чкаловская лестница, кремль и другие места откроются перед вами с нового ракурса.
При выборе двухчасовой прогулки, помимо городских пейзажей, вы сможете насладиться купанием — для этого мы сделаем остановку у зелёного Мочального острова. На яхте для вас будет всё, чтобы провести время с комфортом!
При выборе двухчасовой прогулки, помимо городских пейзажей, вы сможете насладиться купанием — для этого мы сделаем остановку у зелёного Мочального острова. На яхте для вас будет всё, чтобы провести время с комфортом!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание водной прогулки
1 час на яхте: мы пройдём вдоль берегов, увидим Стрелку, Чкаловскую лестницу, кремль и набережную, собор Александра Невского и другие достопримечательности города.
2 часа на яхте: помимо видовой прогулки, возможны якорные стоянки с купанием на Мочальном острове. Можно купаться прямо с борта яхты!
Организационные детали
- С вами буду я, опытный шкипер-яхтсмен с документами, подтверждающими право управления парусным судном
- На катере есть уютная каюта с мягкими диванами. Там удобно спрятаться от непогоды или просто отдохнуть
- Яхта укомплектована для комфортного и безопасного отдыха спасательными жилетами, газовой плитой, чайником, приборами, бокалами, дождевиками, аудиосистемой с Bluetooth, пледами
- Вы можете взять на борт свои напитки и закуски
в будние дни в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00 и 12:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Гребного кaнaлa 109
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00 и 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 825 туристов
Яхтинг для меня — отдушина, способ отдохнуть от городской суеты, восстановить силы и получить новые эмоции. Ведь каждый день на яхте неповторим.Задать вопрос
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