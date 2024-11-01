Когда: в будние дни в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00 и 12:00

Экскурсия длится около 1 часа

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала