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Экскурсия в усадьбы Пашковых, Жомини

Турфирма «.
Турфирма «. – Гид из Нижнего Новгорода
На экскурсии 🧭 Вы увидите усадебное ожерелье — усадьбы Пашковых, Жомини.

В настоящее время главный дом усадьбы Пашковых в с.

Ветошкино 🎥 представляет собой остов уникального строения, не имеющий прямых аналогов среди современных архитектурных памятников.

Что же касается поместья барона Антуана-Анри Жомини, то несмотря на то, что барон Жомини российского гражданства так и не принял, усадьба эта была и есть мечтой русского помещика.

Пожалуй, нигде так хорошо не отдыхается, как здесь, в старинной дворянской усадьбе, где ничто не нарушает дыхание природы и всё вокруг хранит следы истории 📖.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 2 300 ₽ за человека

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Экскурсия в усадьбы Пашковых, Жомини
Экскурсия в усадьбы Пашковых, Жомини

Что вы увидите

  • Главный дом усадьбы Пашковых
  • Поместье барона Антуана-Анри Жомини.
Усадьба рода Пашковых
Дома одних из богатейших дворян XIX века, графов Пашковых, находятся в Москве, ряде губерний от Симбирска до Зауралья и за пределами России. Но любимая графская резиденция обосновалась именно в нижегородском селе Ветошкино 🎥, на правобережье реки Пьяны. Особой гордостью усадьбы был возведенный в 1868 году главный дом-замок 🏰. В нем было 150 залов, было проведено электричество, система отопления, водопровод. Для Нижегородской губернии это был шикарный особняк, в котором собиралась вся местная знать.
По богатству дендрологической коллекции, планировке и композиции зелёных насаждений парк 🌳 представляет собой ценный памятник русского ландшафтного искусства и, безусловно, относится к лучшим объектам садово-паркового зодчества Нижегородского края середины XIX века. Пятисотлетние дубы в парке 🌳, графский пруд, река Пьяна, руины дворца делают незабываемой каждую минуту пребывания в усадьбе рода гр. Пашковых.
Этническая деревня
Прежде чем попасть в барскую усадьбу, вы посетите Этническую деревню. Этническая деревня — это, попросту говоря, деревенская улица с несколькими деревянными домиками, стилизованными под «Шинок» (который не минует никто и в котором можно угоститься русскими горячительными напитками), «Дом пчеловода», «Дом охотника», «Дом травницы-знахарки». Вы познакомитесь с особенностями быта русских крестьян, можно прогуляться 👣 по территории (опасливо обойдя пасеку с 40 ульями), погреться на солнышке, посидеть у пруда, осмотреть почти что настоящую мельницу.
Поместье барона Антуана-Анри Жомини
Пройдя деревню, гости попадают в усадьбу французского барона Жомини, которая является объектом исторического и культурного наследия. В центре усадьбы стоит барский дом. Снаружи дом поражает красотой и гармоничностью. Никакой вычурности, дом очень простой и стильный, украшением является большой резной балкон, с которого, говорят, видно всю округу. Дом стоит на значительном возвышении, причем особенностью его является то, что он построен без фундамента, и вот уже много лет не разрушается!
Вокруг дома разбит великолепный парк 🌳 в 22 гектара с беседками, лавочками, усыпанными гравием дорожками. Рядом — огромный виноградник, разбиты прекрасные яблоневые и грушевые сады, особенно прекрасные весной и осенью, старинный пруд, каньоны с перекидными мостиками и пляж 🏖️, на который ведет одна из аллей парка. Стоит спуститься вниз, к старинному пруду с многочисленными каньонами и перекидными мостиками. А по крутой просеке, уходящей вниз от барского дома в противоположную от пруда сторону, можно дойти до реки Пьяны.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Продолжительность экскурсии 🧭 — 12 часов, рекомендуем взять с собой сух. паёк и воду в дорогу.
Что входит
  • Проезд на комфортабельном автобусе
  • Сопровождение гида
  • Входные билеты.
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 пл. Ленина, Нижний Новгород
Экскурсия в усадьбы Пашковых, Жомини
Экскурсия в усадьбы Пашковых, Жомини
Экскурсия в усадьбы Пашковых, Жомини
Экскурсия в усадьбы Пашковых, Жомини

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Турфирма «.
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