Усадьба рода Пашковых

Дома одних из богатейших дворян XIX века, графов Пашковых, находятся в Москве, ряде губерний от Симбирска до Зауралья и за пределами России. Но любимая графская резиденция обосновалась именно в нижегородском селе Ветошкино 🎥, на правобережье реки Пьяны. Особой гордостью усадьбы был возведенный в 1868 году главный дом-замок 🏰. В нем было 150 залов, было проведено электричество, система отопления, водопровод. Для Нижегородской губернии это был шикарный особняк, в котором собиралась вся местная знать.

По богатству дендрологической коллекции, планировке и композиции зелёных насаждений парк 🌳 представляет собой ценный памятник русского ландшафтного искусства и, безусловно, относится к лучшим объектам садово-паркового зодчества Нижегородского края середины XIX века. Пятисотлетние дубы в парке 🌳, графский пруд, река Пьяна, руины дворца делают незабываемой каждую минуту пребывания в усадьбе рода гр. Пашковых.

Этническая деревня

Прежде чем попасть в барскую усадьбу, вы посетите Этническую деревню. Этническая деревня — это, попросту говоря, деревенская улица с несколькими деревянными домиками, стилизованными под «Шинок» (который не минует никто и в котором можно угоститься русскими горячительными напитками), «Дом пчеловода», «Дом охотника», «Дом травницы-знахарки». Вы познакомитесь с особенностями быта русских крестьян, можно прогуляться 👣 по территории (опасливо обойдя пасеку с 40 ульями), погреться на солнышке, посидеть у пруда, осмотреть почти что настоящую мельницу.

Поместье барона Антуана-Анри Жомини

Пройдя деревню, гости попадают в усадьбу французского барона Жомини, которая является объектом исторического и культурного наследия. В центре усадьбы стоит барский дом. Снаружи дом поражает красотой и гармоничностью. Никакой вычурности, дом очень простой и стильный, украшением является большой резной балкон, с которого, говорят, видно всю округу. Дом стоит на значительном возвышении, причем особенностью его является то, что он построен без фундамента, и вот уже много лет не разрушается!

Вокруг дома разбит великолепный парк 🌳 в 22 гектара с беседками, лавочками, усыпанными гравием дорожками. Рядом — огромный виноградник, разбиты прекрасные яблоневые и грушевые сады, особенно прекрасные весной и осенью, старинный пруд, каньоны с перекидными мостиками и пляж 🏖️, на который ведет одна из аллей парка. Стоит спуститься вниз, к старинному пруду с многочисленными каньонами и перекидными мостиками. А по крутой просеке, уходящей вниз от барского дома в противоположную от пруда сторону, можно дойти до реки Пьяны.

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