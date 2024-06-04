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групповых экскурсиях,в своём темпе достопримечательности посмотреть не получится,так как во всех музеях вас будут подгонять. Это надо учитывать при выборе именно этой экскурсии. Но с другой стороны, нам попался очень опытный и эрудированный экскурсовод Маргарита,которая во время дороги в Городец и обратно пыталась,чтобы группа не заскучала и рассказывала об истории города и людях,связанных с этими местами. Но качество обеда в кафе,которое выбирали организаторы экскурсии, оставляет желать лучшего:если винегрет и курица со спагетти были более менее приемлемыми,то щи были отвратными. Поэтому рекомендую самим искать кафе для обеда в городе