Экскурсии по усадьбам и дворцам Нижнего Новгорода

Найдено 16 экскурсий в категории «Усадьбы и дворцы» в Нижнем Новгороде, цены от 600 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
163 отзыва
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города
Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12
«Впечатлившись широтой Волги-матушки у памятника Чкалову, поедете в усадьбу Рукавишниковых и рассмотрите знаменитый «дом на миллион»»
11 июня в 00:00
13 июня в 00:00
6 600 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Нижний Новгород за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
112 отзывов
Влюбиться в Нижний Новгород: истории, легенды и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, открывая его исторические тайны и архитектурные шедевры
«Так, вы увидите особняк и домовую церковь купца Олисова, усадьбу механика-самоучки Кулибина и дом-музей Каширина, принадлежавший деду Горького»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 7 500 за всё до 7 чел.
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
47 отзывов
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
Погулять по древнему городу, посетить Феодоровский монастырь, музеи самовара и деревянного зодчества
Начало: На площади Ленина
«Вы ощутите дух старинной усадьбы, увидите патефоны, граммофоны, шкатулки, рукописные книги и собрание традиционного русского костюма»
Расписание: в среду и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
2 400 за человека
Злачный Нижний на рубеже XIX-XX веков: мир порока и нищеты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
62 отзыва
Злачный Нижний на рубеже XIX-XX веков: мир порока и нищеты
Узнать о пугающей стороне российской жизни прошлых столетий на авторской экскурсии
Начало: На ул. Рождественская,11
«усадьбу Cофьи Голициной — дочери Натальи Петровны Голицыной, которая стала прототипом Пиковой дамы Пушкина»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
6 790 за всё до 10 чел.
Започаинье - душа Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Започаинье - душа Нижнего Новгорода
Открыть одно из немногих мест в городе, где сохранился аутентичный облик и атмосфера старины
Начало: На Большой Покровской
«Возле усадьбы Добролюбовых — о литературном критике»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 700 за всё до 10 чел.
Мистика Волжского откоса
🚶 Пешая
скидка
40%
Групповая
2 часа
3 отзыва
Мистика Волжского откоса
Отыскать призраков и раскрыть страшные тайны, которые хранят нижегородские особняки (в группе)
Начало: На площади Минина
«Усадьба Рукавишниковых — дворец, принадлежавший «проклятому роду»»
16 июня в 15:00
22 июня в 16:00
1000600 за человека
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
30 отзывов
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
Отправиться из Нижнего Новгорода к легендарному Китеж-граду и осмотреть эффектный дворец
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 07:30
15 июня в 07:30
3 000 за человека
Весь Нижний за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
136 отзывов
Нижний Новгород: историческое путешествие за день
Исследуйте культурное наследие Нижнего Новгорода: от кремлевских стен до Стрелки, где сливаются Ока и Волга
Начало: По договорённости
«Полюбуетесь великолепной усадьбой купцов Рукавишниковых, примерите на себя «купеческую честь и совесть», посчитаете ступеньки Чкаловской лестницы и рассмотрите памятники Горькому и Минину»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
Открыть красоту Ветлуги, услышать древние легенды края и разобраться в его нетривиальной истории
Начало: Вокзал станции Ветлужская
«Усадьбы в Стрелице, Белышево и Морозихе»
23 июня в 08:00
5 авг в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Богородск и Павлово - владения Шереметевых
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Богородск и Павлово - владения Шереметевых
Знакомство с жизнью купеческо-промышленной России 16-19 веков
«детали провинциальной купеческой архитектуры: усадьбы, особняки, доходные дома»
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
19 800 за всё до 10 чел.
Затерянный мир Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
29 отзывов
Затерянный мир Нижнего Новгорода
Отыскать архитектурный заповедник 19-20 вв. в двух шагах от главной улицы города
Начало: на Б. Покровской
«Наша точка отправления — усадьба Щелокова»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
Маленькое путешествие в Большое Болдино
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
17 отзывов
Маленькое путешествие в Большое Болдино
Литературная авто-экскурсия по югу Нижегородской области
«И, если останутся силы, доедем до Львовки – усадьбы сына поэта, А»
18 июня в 07:00
22 июня в 07:00
20 000 за всё до 5 чел.
Из Нижнего Новгорода - в Выксу
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
Из Нижнего Новгорода - в Выксу
Узнать секрет живописных прудов «города железной розы», посетить старинный монастырь и усадьбу
Начало: На площади Ленина
«Прямо в усадьбе вы посетите музей Металлургического завода Выксы, где хранятся «Баташевский клад», обнаруженный при реставрации усадьбы, и коллекция искусных кованых шедевров, среди которых неофициальный «символ» Выксы — изящная железная роза»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
3 900 за человека
Большое Болдино: Пушкинская усадьба
Групповая
13 часов
Большое Болдино: Пушкинская усадьба
«В Болдино находится знаменитая Пушкинская усадьба, поэт приезжал сюда несколько раз»
Расписание: Суббота в 07:00
3 500 за человека
Арзамас и Болдино: литературный трип на целый день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Арзамас и Болдино: литературный трип на целый день
Отправиться к местам Пушкина, Горького и Гайдара
«В Большом Болдине осмотрим музей-усадьбу поэта, посетим церковь Успения, построенную его дедом, обсудим, какие произведения он написал в период «Болдинской осени»»
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
30 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Дзержинску и окрестностям из Нижнего Новгорода на вашем автомобиле
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Дзержинску и окрестностям из Нижнего Новгорода на вашем автомобиле
Узнать, почему Дзержинск - город мозаик, столица химии и энциклопедия советской архитектуры
«Купеческие усадьбы Солиных и Кузнецовых — хорошо сохранившиеся каменные постройки»
10 июня в 09:00
11 июня в 14:00
60004 200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
    6 мая были на экскурсии с Дарьей. Пешеходно-автомобильная экскурсия. Посетили основные достопримечательности. Дарья - очень интересная, приветливая девушка, увлекательно рассказывала,
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    отвечала на все наши вопросы. Время пролетело незаметно. С учетом холодной погоды экскурсия была проведена очень грамотно и и интересно. Нам очень понравился Нижний Новгород. Дарья, спасибо огромное!

  • В
    Василий
    1 июня 2024
    Мистика Волжского откоса
    Прекрасная сбалансированная экскурсия. Понравилась и мне и сыну. Ребёнок больше слушал про привидения и клады, взрослый про купеческие династии. В итоге все остались довольны. Хочется отметить, что экскурсовод умеет увлечь и обладает прекрасным чувством юмора. Рекомендую
  • Л
    Лариса
    1 июня 2024
    Мистика Волжского откоса
    Экскурсия шикарная и экскурсовод чудесный! Получила большое удовольствие. Думала будут сомнительные истории про привидения, но экскурсия оказалась значительно глубже. Узнала
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    и много нового про нижегородских купцов. А место проведения просто потрясающее, особенно в такую жару. Ещё раз спасибо! Обязательно посещу и другие экскурсии Юлии.

  • С
    Саша
    1 июня 2024
    Мистика Волжского откоса
    Экскурсия супер! Нам очень понравилось! Было страшно, весело и познавательно. Много интересных фактов. Заслушались даже те, кто скептически относится к экскурсиям. А какие виды на набережной! Юлия, огромное вам спасибо за увлекательный вечер!
  • А
    Артём
    23 мая 2024
    Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
    Экскурсия была проведена была очень информативной и познавательной,за день были показаны все обозначенные в программе музеи. Конечно,как и полагается при
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    групповых экскурсиях,в своём темпе достопримечательности посмотреть не получится,так как во всех музеях вас будут подгонять. Это надо учитывать при выборе именно этой экскурсии. Но с другой стороны, нам попался очень опытный и эрудированный экскурсовод Маргарита,которая во время дороги в Городец и обратно пыталась,чтобы группа не заскучала и рассказывала об истории города и людях,связанных с этими местами. Но качество обеда в кафе,которое выбирали организаторы экскурсии, оставляет желать лучшего:если винегрет и курица со спагетти были более менее приемлемыми,то щи были отвратными. Поэтому рекомендую самим искать кафе для обеда в городе

  • Ю
    Юлия
    23 мая 2024
    Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
    Прекрасная экскурсия. Маргарита - один из лучших гидов, с которыми мы когда-либо были на экскурсии. Организовано всё тоже отлично. Большое спасибо!
  • И
    Ирина
    20 мая 2024
    Весь Нижний за один день
    Спасибо, Марине! Прекрасная экскурсия, интересная, познавательная. Хорошо составлен маршрут. Рекомендуем!
  • О
    Оксана
    20 мая 2024
    Весь Нижний за один день
    Я благодарна случаю, который сделал свой выбор за меня. Мне невероятно повезло, что моим гидом по Нижнему Новгороду оказалась Марина.
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    Экскурсовод с энциклопедическими знаниями, прекрасным русским языком, отлично составивший маршрут путешествия по городу. Я хочу сказать большое спасибо Марине не только за интереснейшую экскурсию, но и за то, что она влюбила меня в свой город с первого взгляда и, уезжая домой, в Москву, я уже точно знала, что обязательно вернусь в Нижний, позвоню Марине, и мы снова будем бродить по древним улочкам, стоять на Стрелке и я буду слушать истории про древний город и его жителей.

  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Влюбиться в Нижний Новгород за один день
    Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию! Мы здорово провели время. Было очень увлекательно и познавательно, много узнали о Максиме Горьком. Также Сергей порекомендовал другие маршруты для посещения и вкусные рестораны.
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
    Программа отличная, всё как в описании, оба места очень интересные. Гид хороший, возможно, какие-то вещи, которые она рассказывала про места
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    силы, спорные, но это тоже по-своему интересно. Местный экскурсовод в замке отличный. Звезду снимаем за организацию. Всё, что касается организационной части (до встречи с гидом), оставляло желать лучшего.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Усадьбы и дворцы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
  2. Влюбиться в Нижний Новгород за один день
  3. Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
  4. Злачный Нижний на рубеже XIX-XX веков: мир порока и нищеты
  5. Започаинье - душа Нижнего Новгорода
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
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