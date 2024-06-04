1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города
Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12
«Впечатлившись широтой Волги-матушки у памятника Чкалову, поедете в усадьбу Рукавишниковых и рассмотрите знаменитый «дом на миллион»»
11 июня в 00:00
13 июня в 00:00
6 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Нижний Новгород: истории, легенды и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, открывая его исторические тайны и архитектурные шедевры
«Так, вы увидите особняк и домовую церковь купца Олисова, усадьбу механика-самоучки Кулибина и дом-музей Каширина, принадлежавший деду Горького»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 7 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
7 часов
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
Погулять по древнему городу, посетить Феодоровский монастырь, музеи самовара и деревянного зодчества
Начало: На площади Ленина
«Вы ощутите дух старинной усадьбы, увидите патефоны, граммофоны, шкатулки, рукописные книги и собрание традиционного русского костюма»
Расписание: в среду и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Злачный Нижний на рубеже XIX-XX веков: мир порока и нищеты
Узнать о пугающей стороне российской жизни прошлых столетий на авторской экскурсии
Начало: На ул. Рождественская,11
«усадьбу Cофьи Голициной — дочери Натальи Петровны Голицыной, которая стала прототипом Пиковой дамы Пушкина»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
6 790₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Започаинье - душа Нижнего Новгорода
Открыть одно из немногих мест в городе, где сохранился аутентичный облик и атмосфера старины
Начало: На Большой Покровской
«Возле усадьбы Добролюбовых — о литературном критике»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 700₽ за всё до 10 чел.
скидка
40%
Групповая
2 часа
Мистика Волжского откоса
Отыскать призраков и раскрыть страшные тайны, которые хранят нижегородские особняки (в группе)
Начало: На площади Минина
«Усадьба Рукавишниковых — дворец, принадлежавший «проклятому роду»»
16 июня в 15:00
22 июня в 16:00
1000600₽ за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
Отправиться из Нижнего Новгорода к легендарному Китеж-граду и осмотреть эффектный дворец
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 07:30
15 июня в 07:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород: историческое путешествие за день
Исследуйте культурное наследие Нижнего Новгорода: от кремлевских стен до Стрелки, где сливаются Ока и Волга
Начало: По договорённости
«Полюбуетесь великолепной усадьбой купцов Рукавишниковых, примерите на себя «купеческую честь и совесть», посчитаете ступеньки Чкаловской лестницы и рассмотрите памятники Горькому и Минину»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
Открыть красоту Ветлуги, услышать древние легенды края и разобраться в его нетривиальной истории
Начало: Вокзал станции Ветлужская
«Усадьбы в Стрелице, Белышево и Морозихе»
23 июня в 08:00
5 авг в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Богородск и Павлово - владения Шереметевых
Знакомство с жизнью купеческо-промышленной России 16-19 веков
«детали провинциальной купеческой архитектуры: усадьбы, особняки, доходные дома»
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
19 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Затерянный мир Нижнего Новгорода
Отыскать архитектурный заповедник 19-20 вв. в двух шагах от главной улицы города
Начало: на Б. Покровской
«Наша точка отправления — усадьба Щелокова»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Маленькое путешествие в Большое Болдино
Литературная авто-экскурсия по югу Нижегородской области
«И, если останутся силы, доедем до Львовки – усадьбы сына поэта, А»
18 июня в 07:00
22 июня в 07:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
11 часов
Из Нижнего Новгорода - в Выксу
Узнать секрет живописных прудов «города железной розы», посетить старинный монастырь и усадьбу
Начало: На площади Ленина
«Прямо в усадьбе вы посетите музей Металлургического завода Выксы, где хранятся «Баташевский клад», обнаруженный при реставрации усадьбы, и коллекция искусных кованых шедевров, среди которых неофициальный «символ» Выксы — изящная железная роза»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
3 900₽ за человека
Групповая
13 часов
Большое Болдино: Пушкинская усадьба
«В Болдино находится знаменитая Пушкинская усадьба, поэт приезжал сюда несколько раз»
Расписание: Суббота в 07:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Арзамас и Болдино: литературный трип на целый день
Отправиться к местам Пушкина, Горького и Гайдара
«В Большом Болдине осмотрим музей-усадьбу поэта, посетим церковь Успения, построенную его дедом, обсудим, какие произведения он написал в период «Болдинской осени»»
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Дзержинску и окрестностям из Нижнего Новгорода на вашем автомобиле
Узнать, почему Дзержинск - город мозаик, столица химии и энциклопедия советской архитектуры
«Купеческие усадьбы Солиных и Кузнецовых — хорошо сохранившиеся каменные постройки»
10 июня в 09:00
11 июня в 14:00
60004 200₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна4 июня 20246 мая были на экскурсии с Дарьей. Пешеходно-автомобильная экскурсия. Посетили основные достопримечательности. Дарья - очень интересная, приветливая девушка, увлекательно рассказывала,
- ВВасилий1 июня 2024Прекрасная сбалансированная экскурсия. Понравилась и мне и сыну. Ребёнок больше слушал про привидения и клады, взрослый про купеческие династии. В итоге все остались довольны. Хочется отметить, что экскурсовод умеет увлечь и обладает прекрасным чувством юмора. Рекомендую
- ЛЛариса1 июня 2024Экскурсия шикарная и экскурсовод чудесный! Получила большое удовольствие. Думала будут сомнительные истории про привидения, но экскурсия оказалась значительно глубже. Узнала
- ССаша1 июня 2024Экскурсия супер! Нам очень понравилось! Было страшно, весело и познавательно. Много интересных фактов. Заслушались даже те, кто скептически относится к экскурсиям. А какие виды на набережной! Юлия, огромное вам спасибо за увлекательный вечер!
- ААртём23 мая 2024Экскурсия была проведена была очень информативной и познавательной,за день были показаны все обозначенные в программе музеи. Конечно,как и полагается при
- ЮЮлия23 мая 2024Прекрасная экскурсия. Маргарита - один из лучших гидов, с которыми мы когда-либо были на экскурсии. Организовано всё тоже отлично. Большое спасибо!
- ИИрина20 мая 2024Спасибо, Марине! Прекрасная экскурсия, интересная, познавательная. Хорошо составлен маршрут. Рекомендуем!
- ООксана20 мая 2024Я благодарна случаю, который сделал свой выбор за меня. Мне невероятно повезло, что моим гидом по Нижнему Новгороду оказалась Марина.
- ЕЕлена19 мая 2024Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию! Мы здорово провели время. Было очень увлекательно и познавательно, много узнали о Максиме Горьком. Также Сергей порекомендовал другие маршруты для посещения и вкусные рестораны.
- ЮЮлия19 мая 2024Программа отличная, всё как в описании, оба места очень интересные. Гид хороший, возможно, какие-то вещи, которые она рассказывала про места
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Усадьбы и дворцы»
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