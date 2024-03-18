Отправиться к местам Пушкина, Горького и Гайдара
Мы посетим литературные места нижегородского юга: Арзамас — город Гайдара и Горького, Большое Болдино — имение Пушкина.
В этих краях мы не только поговорим об их жизни и творчестве, но и полюбуемся архитектурой 19 века (и более старинной), коей сохранилось немало.
Храмы, монастыри, усадьбы… Чтобы дополнить картину, заглянем в местные музеи и ресторан (по желанию).
В этих краях мы не только поговорим об их жизни и творчестве, но и полюбуемся архитектурой 19 века (и более старинной), коей сохранилось немало.
Храмы, монастыри, усадьбы… Чтобы дополнить картину, заглянем в местные музеи и ресторан (по желанию).
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Описание
Что вас ожидает
- Отправляемся туда, куда в мае 1902 года был отправлен в политическую ссылку Максим Горький. По пути в селе Богоявление увидим храм, построенный по проекту Огюста Монферрана.
- Добравшись до столицы гусей и лука — Арзамаса, зайдём в музей Русского патриаршества и дом Аркадия Гайдара, Воскресенский собор и слободу Выездное.
- В посёлке Шатки мы посетим могилу Тани Савичевой, вспомним её «Блокадный дневник».
- Переходим к Пушкину. В Шатках поэт менял ямских лошадей, а в Лукоянове жила его крепостная любовница Ольга Калашникова — мы увидим её дом. В номерах Агеева великий поэт устраивал себе оригинальную «баню». В пути я подробнее расскажу о приключениях Пушкина в Нижегородском крае.
- В Большом Болдине осмотрим музей-усадьбу поэта, посетим церковь Успения, построенную его дедом, обсудим, какие произведения он написал в период «Болдинской осени».
- После обеда в усадьбе Львовка послушаем «Повести Белкина» и сказки, созданные здесь, заглянем в рощу «Лучинник», где до сих пор журчит пушкинский родник. Не стоит пренебрегать возможностью прокатиться на настоящем фаэтоне (летом) или санях (зимой) по дворянской усадьбе!
Точки маршрута
- Храм Богоявления Господня в селе Богоявление (1826).
- Соборная площадь города Арзамаса.
- Собор Воскресения Христова (1814–1842).
- Свято-Николаевский монастырь, основанный в 1580 году.
- Дома-близнецы Будылиных.
- Ратуша-Магистрат (18 век).
- Музей Русского патриаршества и памятник патриарху Сергию.
- Литературный музей А. П. Гайдара.
- Церковь Смоленской иконы Божьей Матери в селе Выездное (1803–1815).
- Большое Болдино — родовое имение Пушкиных.
- Родник А. С. Пушкина.
- Усадьба сына поэта в селе Львовка.
- Мемориал Тани Савичевой (Шатки).
- Номера Агеева (Лукоянов).
- Дом Ольги Калашниковой (Лукоянов).
Организационные детали
- Начало экскурсии в 08:00 у вашей гостиницы. Возвращение в Нижний Новгород в 20:00. Общее расстояние — 450 км.
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Renault Kaptur.
- В зимний период (ноябрь—март) я могу провести экскурсию в сокращённом виде, подробности уточняйте в переписке.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Музей Русского патриаршества — 300 руб. /чел.
- Экскурсия в музей-заповедник в Болдино — 550 руб. /чел. (понедельник — выходной).
- Экскурсия в усадьбе Львовка — 300 руб. /чел.
- Катание на фаэтоне или санях — 350 руб. /чел.
- Обед — 400 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 81 туриста
Ваш персональный гид — Андрей. Я дипломированный историк, участник археологических и этнографических экспедиций, автопутешественник со стажем. Пять поколений моей семьи живут в Нижнем Новгороде. Люблю этот город и хочу, чтобы вы его тоже полюбили. Я провожу частные экскурсии по городу и области на русском, английском, французском, польском и китайском языках благодаря членам моей семьи. Вы увидите все главные достопримечательности нашего региона, вас ждёт авторская программа и индивидуальный подход. Если ваш поезд/самолёт/пароход прибыл в город в 7:00 утра, а заселение в гостиницу только 14:00, я встречу вас на вокзале с машиной и проведу выездную или обзорную экскурсию.
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