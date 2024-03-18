Арзамас и Болдино: литературный трип на целый день
Индивидуальная экскурсия в Нижнем Новгороде

Отправиться к местам Пушкина, Горького и Гайдара

Мы посетим литературные места нижегородского юга: Арзамас — город Гайдара и Горького, Большое Болдино — имение Пушкина.

В этих краях мы не только поговорим об их жизни и творчестве, но и полюбуемся архитектурой 19 века (и более старинной), коей сохранилось немало.

Храмы, монастыри, усадьбы… Чтобы дополнить картину, заглянем в местные музеи и ресторан (по желанию).
Арзамас и Болдино: литературный трип на целый день
Арзамас и Болдино: литературный трип на целый день
Арзамас и Болдино: литературный трип на целый день
Ближайшие даты:
18
мар
19
мар
20
мар
21
мар
22
мар
23
мар
24
мар
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

  • Отправляемся туда, куда в мае 1902 года был отправлен в политическую ссылку Максим Горький. По пути в селе Богоявление увидим храм, построенный по проекту Огюста Монферрана.
  • Добравшись до столицы гусей и лука — Арзамаса, зайдём в музей Русского патриаршества и дом Аркадия Гайдара, Воскресенский собор и слободу Выездное.
  • В посёлке Шатки мы посетим могилу Тани Савичевой, вспомним её «Блокадный дневник».
  • Переходим к Пушкину. В Шатках поэт менял ямских лошадей, а в Лукоянове жила его крепостная любовница Ольга Калашникова — мы увидим её дом. В номерах Агеева великий поэт устраивал себе оригинальную «баню». В пути я подробнее расскажу о приключениях Пушкина в Нижегородском крае.
  • В Большом Болдине осмотрим музей-усадьбу поэта, посетим церковь Успения, построенную его дедом, обсудим, какие произведения он написал в период «Болдинской осени».
  • После обеда в усадьбе Львовка послушаем «Повести Белкина» и сказки, созданные здесь, заглянем в рощу «Лучинник», где до сих пор журчит пушкинский родник. Не стоит пренебрегать возможностью прокатиться на настоящем фаэтоне (летом) или санях (зимой) по дворянской усадьбе!

Точки маршрута

  • Храм Богоявления Господня в селе Богоявление (1826).
  • Соборная площадь города Арзамаса.
  • Собор Воскресения Христова (1814–1842).
  • Свято-Николаевский монастырь, основанный в 1580 году.
  • Дома-близнецы Будылиных.
  • Ратуша-Магистрат (18 век).
  • Музей Русского патриаршества и памятник патриарху Сергию.
  • Литературный музей А. П. Гайдара.
  • Церковь Смоленской иконы Божьей Матери в селе Выездное (1803–1815).
  • Большое Болдино — родовое имение Пушкиных.
  • Родник А. С. Пушкина.
  • Усадьба сына поэта в селе Львовка.
  • Мемориал Тани Савичевой (Шатки).
  • Номера Агеева (Лукоянов).
  • Дом Ольги Калашниковой (Лукоянов).

Организационные детали

  • Начало экскурсии в 08:00 у вашей гостиницы. Возвращение в Нижний Новгород в 20:00. Общее расстояние — 450 км.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Renault Kaptur.
  • В зимний период (ноябрь—март) я могу провести экскурсию в сокращённом виде, подробности уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Музей Русского патриаршества — 300 руб. /чел.
  • Экскурсия в музей-заповедник в Болдино — 550 руб. /чел. (понедельник — выходной).
  • Экскурсия в усадьбе Львовка — 300 руб. /чел.
  • Катание на фаэтоне или санях — 350 руб. /чел.
  • Обед — 400 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеСвятые местаВыездныеНа весь деньПопулярные местаЛитература и искусствоМонастыри, церкви, храмыУсадьбы и дворцыАрзамасБолдиноПо местам Максима ГорькогоПо Нижегородской областиВесенние

Похожие туры из Нижнего Новгорода

Дивеево и Арзамас - «четвертый удел Божией Матери»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
757 отзывов
Дивеево и Арзамас: паломничество к четвертому уделу Божией Матери
Погрузитесь в атмосферу святости и мира, посетив уникальные духовные святыни Дивеево и Арзамаса в сопровождении опытного гида
Площадь Ленина, Нижний Новгород
Сегодня
18 мар
21 мар
23 мар
2 400 за человека
Литературно-графичный маршрут
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Литературно-графичный маршрут в Нижнем Новгороде: путешествие по истории
Откройте для себя уникальный мир литературы и искусства Нижнего Новгорода, познакомьтесь с жизнью и творчеством знаменитых личностей
на площади Минина
Завтра
18 мар
19 мар
20 мар
от 3 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия к святыням Дивеево и в «закрытый» город Арзамас
Индивидуальная
12 часов
34 отзыва
Экскурсия к святыням Дивеево и в «закрытый» город Арзамас
По договоренности
Сегодня
Завтра
18 мар
19 мар
10 500 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХорошоТам