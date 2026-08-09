Алексей проводит ещё 6 экскурсий

В двух замечательных музеях узнаете о легендарном летчике-испытателе Чкалове и гениальном конструкторе Алексееве.
А также познакомитесь с народным промыслом на предприятии, где изготавливают знаменитый нижегородский гипюр.
Описание экскурсии
Старинный храм в Катунках
Одна из достопримечательностей Чкаловского района — храм Рождества Пресвятой Богородицы, расположенный на берегу Горьковского моря, в поселке Катунки. Вы узнаете историю красивой пятиглавой церкви, построенной во времена Екатерины II и украшенной фресками итальянских мастеров. Услышите о советском этапе в жизни храма и возвращении епархии в 90-х. А с холма, на котором стоит обитель, вам откроется чудесный вид на окрестности и водохранилище.
Музеи Чкаловска
На родине великого летчика-испытателя вы посетите музей, открытый в доме, где родился и вырос Валерий Чкалов. Осмотрите экспозицию, представленную его личными вещами, в том числе, автомобиль «Паккард», самолёт По-2 и моторный глиссер. А также изучите коллекцию самолетов 30-х годов 20 века: АНТ-25, И-16 и И-17. Далее вы побываете в интереснейшем Музее скоростей, где узнаете о человеке-легенде Ростиславе Алексееве, генеральном конструкторе, создавшем не только скоростные суда на подводных крыльях и воздушной подушке, но и уникальные летательные аппараты — экранопланы, аналогов которым нет в мире и сейчас.
Нижегородский гипюр
В завершение программы — посещение предприятия художественных промыслов «Гипюр». Здесь вы познакомитесь с миром традиционной народной вышивки — горьковским гипюром. Вам расскажут историю возникновения этого вида рукоделия, покажут сохраненные материалы и экспонаты промысловых артелей середины 20 века, уникальные образцы выставочных и конкурсных изделий мастериц и художников разных поколений. А экспозиция интерьера комнаты «Русский лен», богато украшенная ручным гипюром, наверняка произведет особенное впечатление.
Организационные детали
Тайминг
08:00 — отправление из Нижнего Новгорода. Переезд в Катунки (110 км)
10:00 — прибытие в Катунки
11:00 — переезд в Чкаловск (15 км)
15:00 — отправление из Чкаловска
17:00 — ориентировочное прибытие в Нижний Новгород (пл. Ленина)
Дополнительные расходы: обед (по желанию, время вам предоставят).
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
Обратите внимание: экскурсию нужно оплатить полностью заранее. Предоплата вносится на сайте, оставшаяся часть — в офисе организатора наличными, либо дистанционно переводом по карте (до 17:00 накануне дня экскурсии).
в воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2800 ₽