Алексей проводит ещё 6 экскурсий

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Чкаловск - это не только родина знаменитого летчика

Посетить мемориальные музеи, осмотреть старинный храм и открыть традиции гипюра на швейной фабрике
В поездке по Чкаловскому району вы побываете в скромном селе Катунки, где на берегу Горьковского водохранилища услышите историю храма екатерининской эпохи.

В двух замечательных музеях узнаете о легендарном летчике-испытателе Чкалове и гениальном конструкторе Алексееве.

А также познакомитесь с народным промыслом на предприятии, где изготавливают знаменитый нижегородский гипюр.
Чкаловск - это не только родина знаменитого летчика
Чкаловск - это не только родина знаменитого летчика
Чкаловск - это не только родина знаменитого летчика

Описание экскурсии

Старинный храм в Катунках

Одна из достопримечательностей Чкаловского района — храм Рождества Пресвятой Богородицы, расположенный на берегу Горьковского моря, в поселке Катунки. Вы узнаете историю красивой пятиглавой церкви, построенной во времена Екатерины II и украшенной фресками итальянских мастеров. Услышите о советском этапе в жизни храма и возвращении епархии в 90-х. А с холма, на котором стоит обитель, вам откроется чудесный вид на окрестности и водохранилище.

Музеи Чкаловска

На родине великого летчика-испытателя вы посетите музей, открытый в доме, где родился и вырос Валерий Чкалов. Осмотрите экспозицию, представленную его личными вещами, в том числе, автомобиль «Паккард», самолёт По-2 и моторный глиссер. А также изучите коллекцию самолетов 30-х годов 20 века: АНТ-25, И-16 и И-17. Далее вы побываете в интереснейшем Музее скоростей, где узнаете о человеке-легенде Ростиславе Алексееве, генеральном конструкторе, создавшем не только скоростные суда на подводных крыльях и воздушной подушке, но и уникальные летательные аппараты — экранопланы, аналогов которым нет в мире и сейчас.

Нижегородский гипюр

В завершение программы — посещение предприятия художественных промыслов «Гипюр». Здесь вы познакомитесь с миром традиционной народной вышивки — горьковским гипюром. Вам расскажут историю возникновения этого вида рукоделия, покажут сохраненные материалы и экспонаты промысловых артелей середины 20 века, уникальные образцы выставочных и конкурсных изделий мастериц и художников разных поколений. А экспозиция интерьера комнаты «Русский лен», богато украшенная ручным гипюром, наверняка произведет особенное впечатление.

Организационные детали

Тайминг

08:00 — отправление из Нижнего Новгорода. Переезд в Катунки (110 км)
10:00 — прибытие в Катунки
11:00 — переезд в Чкаловск (15 км)
15:00 — отправление из Чкаловска
17:00 — ориентировочное прибытие в Нижний Новгород (пл. Ленина)

Дополнительные расходы: обед (по желанию, время вам предоставят).
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды

Обратите внимание: экскурсию нужно оплатить полностью заранее. Предоплата вносится на сайте, оставшаяся часть — в офисе организатора наличными, либо дистанционно переводом по карте (до 17:00 накануне дня экскурсии).

в воскресенье в 08:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 6 часов 20 минут
Провёл экскурсии для 27187 туристов
Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года. За это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!

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