Алексей проводит ещё 6 экскурсий

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Чкаловск — это не только родина знаменитого летчика!

Посетить мемориальные музеи, осмотреть старинный храм и открыть традиции гипюра на швейной фабрике

Алексей
Алексей – экскурсионное агентство из Нижнего Новгорода
В поездке по Чкаловскому району вы побываете в скромном селе Катунки, где на берегу Горьковского водохранилища услышите историю 📖 храма екатерининской эпохи.

В двух замечательных музеях 🖼 узнаете о легендарном летчике-испытателе Чкалове и гениальном конструкторе Алексееве.

А также познакомитесь с народным промыслом на предприятии, где изготавливают знаменитый нижегородский гипюр.
Задать вопросОбычно отвечает за 11 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 850 ₽ за человека

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Чкаловск — это не только родина знаменитого летчика!
Чкаловск — это не только родина знаменитого летчика!

Что вас ожидает

Старинный храм в Катунках
Одна из достопримечательностей 🏛️ Чкаловского района — храм Рождества Пресвятой Богородицы, расположенный на берегу Горьковского моря 🌊, в поселке Катунки. Вы узнаете историю 📖 красивой пятиглавой церкви, построенной во времена Екатерины II и украшенной фресками итальянских мастеров. Услышите о советском этапе в жизни храма и возвращении епархии в 90-х. А с холма, на котором стоит обитель, вам откроется чудесный вид на окрестности и водохранилище.

Музеи Чкаловска
На родине великого летчика-испытателя вы посетите музей 🖼, открытый в доме, где родился и вырос Валерий Чкалов. Осмотрите экспозицию, представленную его личными вещами, в том числе, автомобиль «Паккард», самолёт ✈️ По-2 и моторный глиссер. А также изучите коллекцию самолетов 30-х годов 20 века: АНТ-25, И-16 и И-17. Далее вы побываете в интереснейшем Музее скоростей, где узнаете о человеке-легенде Ростиславе Алексееве, генеральном конструкторе, создавшем не только скоростные суда на подводных крыльях и воздушной подушке, но и уникальные летательные аппараты — экранопланы, аналогов которым нет в мире и сейчас.

Нижегородский гипюр
В завершение программы — посещение предприятия художественных промыслов «Гипюр». Здесь вы познакомитесь с миром традиционной народной вышивки — горьковским гипюром. Вам расскажут историю возникновения этого вида рукоделия, покажут сохраненные материалы и экспонаты промысловых артелей середины 20 века, уникальные образцы выставочных и конкурсных изделий мастериц и художников разных поколений. А экспозиция интерьера комнаты «Русский лен», богато украшенная ручным гипюром, наверняка произведет особенное впечатление.

Организационные детали

Тайминг
08:00 — отправление из Нижнего Новгорода. Переезд в Катунки (110 км)
10:00 — прибытие в Катунки
11:00 — переезд в Чкаловск (15 км)
15:00 — отправление из Чкаловска
17:00 — ориентировочное прибытие в Нижний Новгород (пл. Ленина)

Дополнительные расходы: обед (по желанию, время вам предоставят).
Экскурсию ⛳ для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды

Начало и место завершения
🚩 на площади Ленина
Чкаловск — это не только родина знаменитого летчика!
Чкаловск — это не только родина знаменитого летчика!
Чкаловск — это не только родина знаменитого летчика!
Чкаловск — это не только родина знаменитого летчика!
Чкаловск — это не только родина знаменитого летчика!
Чкаловск — это не только родина знаменитого летчика!
Чкаловск — это не только родина знаменитого летчика!
Чкаловск — это не только родина знаменитого летчика!
Чкаловск — это не только родина знаменитого летчика!
Чкаловск — это не только родина знаменитого летчика!
Чкаловск — это не только родина знаменитого летчика!
Чкаловск — это не только родина знаменитого летчика!
Чкаловск — это не только родина знаменитого летчика!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я — организатор экскурсий. Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года и за это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!
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Алексей проводит ещё 6 экскурсий

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