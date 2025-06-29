Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Нижегородскому краю
Проведите день в окружении волжской природы и архитектуры. Узнайте о Нижегородской ГЭС, посетите дом-музей Чкалова и насладитесь местными промыслами
Начало: По договоренности
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Нижнего Новгорода в Семёнов: в гости к русской матрёшке
Погрузитесь в атмосферу Семёнова, где народные промыслы и матрёшки расскажут о богатой истории края. Вас ждут музеи, фабрика и уютные улочки
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
23 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Нижнего Новгорода - в Городец и Семёнов
Познавательная экскурсия в Городец и Семёнов за один день. Откройте для себя красочные музеи и исторические улочки. Узнайте секреты хохломы и матрёшки
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
16 700 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В древний Городец из Нижнего Новгорода
Познакомиться с памятниками Средневековья и старообрядчества в музейной столице области
14 дек в 08:00
19 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Прикоснитесь к древним промыслам Заволжья в деревне Мериново. Узнайте секреты росписи матрёшки и домовой резьбы, познакомьтесь с мастерами и старообрядцами
Начало: Г Семенов, ул. Володарского 12а
11 дек в 09:30
12 дек в 14:30
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Городец сквозь века: уникальное путешествие из Нижнего Новгорода
Откройте для себя древний Городец: его историю, архитектуру и музеи в увлекательной индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
11 305 ₽
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Городец и Семёнов за 1 день (из Нижнего Новгорода)
Посетить два старинных города и совершить путешествие в историю народных промыслов
Начало: На пл. Ленина
13 дек в 08:00
3 янв в 08:00
3900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья29 июня 2025Наш экскурсовод Ираида и водитель Сергей были идеальны во всем. Отличная экскурсия, посмотрели 2 города, попали на городское мероприятие в Семенове. Рекомендую. Ираида Михайловна вы Супер Экскурсовод!!!
- ААнна10 января 2025Очень понравилась экскурсия. Спасибо гиду!
- ИИрина6 января 2025Спасибо, продуманно, интересно, четкая организация. Легенды, исторические версии, связные истории, теплый автобус.
