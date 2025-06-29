Мои заказы

В Городец для школьников – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 7 экскурсий в категории «В Городец для школьников» в Нижнем Новгороде, цены от 3900 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
На машине
7.5 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Нижегородскому краю
Проведите день в окружении волжской природы и архитектуры. Узнайте о Нижегородской ГЭС, посетите дом-музей Чкалова и насладитесь местными промыслами
Начало: По договоренности
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Нижнего Новгорода в Семёнов: в гости к русской матрёшке
На машине
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Нижнего Новгорода в Семёнов: в гости к русской матрёшке
Погрузитесь в атмосферу Семёнова, где народные промыслы и матрёшки расскажут о богатой истории края. Вас ждут музеи, фабрика и уютные улочки
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
23 000 ₽ за всё до 5 чел.
Из Нижнего Новгорода - в Городец и Семёнов
На машине
10 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Нижнего Новгорода - в Городец и Семёнов
Познавательная экскурсия в Городец и Семёнов за один день. Откройте для себя красочные музеи и исторические улочки. Узнайте секреты хохломы и матрёшки
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
16 700 ₽ за всё до 3 чел.
В древний Городец из Нижнего Новгорода
На машине
8 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
В древний Городец из Нижнего Новгорода
Познакомиться с памятниками Средневековья и старообрядчества в музейной столице области
14 дек в 08:00
19 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
На машине
6 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Прикоснитесь к древним промыслам Заволжья в деревне Мериново. Узнайте секреты росписи матрёшки и домовой резьбы, познакомьтесь с мастерами и старообрядцами
Начало: Г Семенов, ул. Володарского 12а
11 дек в 09:30
12 дек в 14:30
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Городец сквозь века: путешествие из Нижнего Новгорода
На машине
7 часов
-
5%
69 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Городец сквозь века: уникальное путешествие из Нижнего Новгорода
Откройте для себя древний Городец: его историю, архитектуру и музеи в увлекательной индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
11 305 ₽11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Городец и Семёнов за 1 день (из Нижнего Новгорода)
На автобусе
10 часов
5 отзывов
Групповая
Городец и Семёнов за 1 день (из Нижнего Новгорода)
Посетить два старинных города и совершить путешествие в историю народных промыслов
Начало: На пл. Ленина
13 дек в 08:00
3 янв в 08:00
3900 ₽ за человека

