Вы отправитесь в путешествие по разным слоям истории Нижегородской земли. Посетите один из её древнейших монастырей с подлинными постройками 17 века.
А затем побываете в музее Максима Горького, где раскрывается атмосфера города и времени, в котором жил и работал великий писатель.
А затем побываете в музее Максима Горького, где раскрывается атмосфера города и времени, в котором жил и работал великий писатель.
Описание экскурсии
Печёрский монастырь
Вы увидите пятиглавый Вознесенский собор с колокольней, напоминающей Пизанскую башню, Успенскую и Надвратную Ефимьевскую церкви. Узнаете, какую роль монастырь играл в жизни Суздальско-Нижегородского княжества, почему именно здесь была создана Лаврентьевская летопись и как с этим местом связаны имена почитаемых русских святых Ефимия Суздальского и Макария Желтоводского.
Музей-квартира Максима Горького
Вы посетите квартиру писателя, где он жил с семьёй в 1902–1904 годах. Этот период стал расцветом его литературной и общественной жизни. Здесь бывали Фёдор Шаляпин, Антон Чехов, Иван Бунин, Илья Репин и многие другие. Вы посмотрите на подлинные семейные вещи и почувствуете себя словно в гостях у писателя.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер и входные билеты в музей
- Для группы 1–3 человека мы предоставляем легковой автомобиль, для группы 4–6 человек — минивэн, для группы 7–16 человек — микроавтобус, для группы более 16 человек — автобус туристического класса. Детских кресел не предусмотрено, весь транспорт оборудован ремнями безопасности
- Ограничения по возрасту 6+
- Экскурсию для вас проведёт один из наших профессиональных гидов
в пятницу в 12:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1700 ₽
|Школьники
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 1756 туристов
Более 20 лет мы занимаемся обслуживанием российских и иностранных гостей в Нижегородской области — и гордимся тем, что тысячи путешественников в наших турах и экскурсиях получили не только новые знания, но и прекрасные впечатления от знакомства с Нижегородской губернией и её историей.
Отзывы и рейтинг
5
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