Вы отправитесь в путешествие по разным слоям истории Нижегородской земли. Посетите один из её древнейших монастырей с подлинными постройками 17 века. А затем побываете в музее Максима Горького, где раскрывается атмосфера города и времени, в котором жил и работал великий писатель.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Печёрский монастырь

Вы увидите пятиглавый Вознесенский собор с колокольней, напоминающей Пизанскую башню, Успенскую и Надвратную Ефимьевскую церкви. Узнаете, какую роль монастырь играл в жизни Суздальско-Нижегородского княжества, почему именно здесь была создана Лаврентьевская летопись и как с этим местом связаны имена почитаемых русских святых Ефимия Суздальского и Макария Желтоводского.

Музей-квартира Максима Горького

Вы посетите квартиру писателя, где он жил с семьёй в 1902–1904 годах. Этот период стал расцветом его литературной и общественной жизни. Здесь бывали Фёдор Шаляпин, Антон Чехов, Иван Бунин, Илья Репин и многие другие. Вы посмотрите на подлинные семейные вещи и почувствуете себя словно в гостях у писателя.

Организационные детали