Мои заказы

Музей «В Тишине» – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 5 экскурсий в категории «Музей «В Тишине»» в Нижнем Новгороде, цены от 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Матрёшка из семьи старообрядцев
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Матрёшка из семьи старообрядцев
Узнайте о символе семьи и материнства - матрёшке. Посетите мастерскую на Рождественской улице и создайте свою куклу в традициях мериновской росписи
Начало: На Рождественской улице
Завтра в 15:30
11 дек в 15:30
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Нижний Новгород: стрит-арт в столице закатов
Пешая
1.5 часа
20 отзывов
Квест
до 20 чел.
Стрит-арт Нижнего Новгорода: искусство на улицах
Погрузитесь в мир уличного искусства Нижнего Новгорода, открыв для себя уникальные работы знаменитых художников
Начало: В районе сквера им. Свердлова
22 дек в 08:00
2200 ₽ за человека
Угадай аромат: групповой мастер-класс в Нижнем Новгороде
1 час
2 отзыва
Групповая
до 16 чел.
Угадай аромат: групповой мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу ароматов, где каждый запах расскажет свою историю. Узнайте, как ароматы влияют на нас, и создайте уникальный аромаамулет
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
800 ₽ за человека
«Мы встретимся там, где нет темноты»: стрит-арт приключение в Нижнем Новгороде
Пешая
2 часа
36 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
«Мы встретимся там, где нет темноты»: стрит-арт приключение в Нижнем Новгороде
Экскурсия с гидом, влюблённым в уличное искусство
Начало: У Ковалихинского сквера
13 дек в 14:00
20 дек в 11:00
1200 ₽ за человека
Два мастер-класса: "Шоколадные конфеты" и "Угадай аромат"
1.5 часа
-
10%
1 отзыв
Групповая
Два мастер-класса: "Шоколадные конфеты" и "Угадай аромат"
Почувствуйте магию вкусов и ароматов на уникальных мастер-классах в Нижнем Новгороде. Создайте конфеты и изучите ароматы за 1,5 часа
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
1467 ₽1630 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    9 апреля 2025
    Два мастер-класса: "Шоколадные конфеты" и "Угадай аромат"
    На Мастер классе не только делали красивые конфеты, но узнали много интересного о шоколаде.
    Очень увлекательно было угадывать ароматы и узнавать
    читать дальше

    какие черты характера человека можно узнать из его предпочтения тому или иному аромату. Оба мастер класса интересно и проыессионально провела гид Ксюша. Спасибо.

  • Е
    Елена
    8 сентября 2024
    Угадай аромат: групповой мастер-класс в Нижнем Новгороде
    Всё прошло хорошо, в целом весьма интересно, только я была одна 😂 у меня получилась индивидуальная экскурсия. Подарили арома-амулетик
    Всё прошло хорошо, в целом весьма интересно, только я была одна 😂 у меня получилась индивидуальная экскурсия. Подарили арома-амулетик
  • И
    Ирина
    2 июля 2024
    Угадай аромат: групповой мастер-класс в Нижнем Новгороде
    Огромное спасибо за потрясающий час,который мы провели на этом мастер-классе! Мы были семьей,мама с тремя взрослыми дочками,и равнодушными не остался никто! Замечательно,познавательно,ароматно и вообще потрясающе!
    Большущее спасибо Ксении,она великолепна!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Музей «В Тишине»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Матрёшка из семьи старообрядцев
  2. Нижний Новгород: стрит-арт в столице закатов
  3. Угадай аромат: групповой мастер-класс в Нижнем Новгороде
  4. «Мы встретимся там, где нет темноты»: стрит-арт приключение в Нижнем Новгороде
  5. Два мастер-класса: "Шоколадные конфеты" и "Угадай аромат"
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Рождественская улица
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Верхневолжская Набережная
  9. Старый город
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в декабре 2025
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Музей «В Тишине»" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 800 до 6500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Нижнем Новгороде на 2025 год по теме «Музей «В Тишине»», 71 ⭐ отзыв, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль