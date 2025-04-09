Индивидуальная
Матрёшка из семьи старообрядцев
Узнайте о символе семьи и материнства - матрёшке. Посетите мастерскую на Рождественской улице и создайте свою куклу в традициях мериновской росписи
Начало: На Рождественской улице
Завтра в 15:30
11 дек в 15:30
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Стрит-арт Нижнего Новгорода: искусство на улицах
Погрузитесь в мир уличного искусства Нижнего Новгорода, открыв для себя уникальные работы знаменитых художников
Начало: В районе сквера им. Свердлова
22 дек в 08:00
2200 ₽ за человека
Угадай аромат: групповой мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу ароматов, где каждый запах расскажет свою историю. Узнайте, как ароматы влияют на нас, и создайте уникальный аромаамулет
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
800 ₽ за человека
Лучший выбор«Мы встретимся там, где нет темноты»: стрит-арт приключение в Нижнем Новгороде
Экскурсия с гидом, влюблённым в уличное искусство
Начало: У Ковалихинского сквера
13 дек в 14:00
20 дек в 11:00
1200 ₽ за человека
Два мастер-класса: "Шоколадные конфеты" и "Угадай аромат"
Почувствуйте магию вкусов и ароматов на уникальных мастер-классах в Нижнем Новгороде. Создайте конфеты и изучите ароматы за 1,5 часа
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
1467 ₽
1630 ₽ за человека
- ГГалина9 апреля 2025На Мастер классе не только делали красивые конфеты, но узнали много интересного о шоколаде.
Очень увлекательно было угадывать ароматы и узнавать
- ЕЕлена8 сентября 2024Всё прошло хорошо, в целом весьма интересно, только я была одна 😂 у меня получилась индивидуальная экскурсия. Подарили арома-амулетик
- ИИрина2 июля 2024Огромное спасибо за потрясающий час,который мы провели на этом мастер-классе! Мы были семьей,мама с тремя взрослыми дочками,и равнодушными не остался никто! Замечательно,познавательно,ароматно и вообще потрясающе!
Большущее спасибо Ксении,она великолепна!
