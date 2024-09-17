Мы прогуляемся по самым интересным местам исторического центра. Вас ждут площадь Минина и Пожарского, пешеходная Большая Покровская улица, Нижегородский кремль и другие локации. Поговорим о Нижегородской ярмарке, городе Горьком и царских эпохах. Полюбуемся бескрайними просторами заволжских и заокских далей.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Начнём прогулку от памятника национальному герою Кузьме Минину — я расскажу, в чём его подвиг и как создавалось народное ополчение 1612 года.

Отправимся на Волжский откос к Чкаловской лестнице, где вы насладитесь потрясающими видами и услышите рассказ о лётчике-испытателе Валерии Чкалове.

Пройдёмся по территории Нижегородского кремля, где я расскажу, как появился Нижний Новгород, как строился кремль и что делали здесь Иван Грозный, Пётр I, Екатерина II и Николай II. А ещё поделюсь городскими легендами и сказаниями.

Поклонимся праху Кузьмы Минина в старейшем храме Нижнего Новгорода — Михайло-Архангельском.

Организационные детали