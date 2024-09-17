Мы прогуляемся по самым интересным местам исторического центра.
Вас ждут площадь Минина и Пожарского, пешеходная Большая Покровская улица, Нижегородский кремль и другие локации. Поговорим о Нижегородской ярмарке, городе Горьком и царских эпохах. Полюбуемся бескрайними просторами заволжских и заокских далей.
Вас ждут площадь Минина и Пожарского, пешеходная Большая Покровская улица, Нижегородский кремль и другие локации. Поговорим о Нижегородской ярмарке, городе Горьком и царских эпохах. Полюбуемся бескрайними просторами заволжских и заокских далей.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Начнём прогулку от памятника национальному герою Кузьме Минину — я расскажу, в чём его подвиг и как создавалось народное ополчение 1612 года.
Отправимся на Волжский откос к Чкаловской лестнице, где вы насладитесь потрясающими видами и услышите рассказ о лётчике-испытателе Валерии Чкалове.
Пройдёмся по территории Нижегородского кремля, где я расскажу, как появился Нижний Новгород, как строился кремль и что делали здесь Иван Грозный, Пётр I, Екатерина II и Николай II. А ещё поделюсь городскими легендами и сказаниями.
Поклонимся праху Кузьмы Минина в старейшем храме Нижнего Новгорода — Михайло-Архангельском.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет. Если с вами будут дети младше, пожалуйста, напишите заранее — обсудим условия проведения экскурсии
- Для посещения храма женщинам потребуется платок
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 32 туристов
Нижегородка, влюблённая в свой город. Профессиональный экскурсовод. Познакомлю вас с красотами Нижнего Новгорода и его легендами, расскажу о характере города и его истории. Подстроюсь под ваши пожелания и настроение. Подскажу, где и что посмотреть в Нижнем самостоятельно, что купить из сувениров. Также провожу мастер-классы по живописи.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
17 сен 2024
Спасибо очаровательной Ирине за знакомство с НиНо! у нас получилась очень комфортная прогулка, в процессе которой мы узнали и об истории города, о его знаменитостях и о людях. Поняли, что наша поездка- это только верхушка айсберга, и сколько тут всего еще в самом городе и окрестностях интересного.
Е
Елена
7 сен 2024
Экскурсия, которую провела нам Ирина, действительно помогла увидеть нам красоту города и влюбиться в него. Мы первый раз приехали в Нижний, и считаю нам очень повезло с первой экскурсией. Ирина
Г
Глеб
31 авг 2024
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО очень хорошая экскурсия. Для нас, как для людей первый раз приехавших в Н-Новгород было все очень интересно. Имейте в виду, что походить придется, но того стоит. Впечатления отличные.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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