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«Особняки и башни». Секреты возникновения города и его необычные сословия

5
10 отзывов
Кузнецов
Кузнецов – Гид из Нижнего Новгорода
Мы отправимся в историческое путешествие по центру Нижнего Новгорода, а маршрут наш будет проходить по Започаянью и Рождественской, через Кремль и набережную города.

Вас ждет много интересной информации, удивительных фактов и загадочных легенд.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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«Особняки и башни». Секреты возникновения города и его необычные сословия
«Особняки и башни». Секреты возникновения города и его необычные сословия

Что вы увидите

  • Нижегородский Кремль
  • Архитектурные памятники и ландшафт (видовые набережные, мосты)
  • Район Започаянья
  • улицы Большая покровская или Рождественская (на выбор)
Обзорная экскурсия ⛳ по исторической части города. Пеший маршрут по Започаянью и Рождественской. Окончание или начало — у Кремля.
История Новгородского детинеца Разновидности устной легенды об основании Нижнего Новгорода опираются на летописное упоминание закладки города владимиро-суздальским князем Рюриковичем Юрием (Георгием) Всеволодовичем. На практике в языке того времени город 🏙️ фактически означает возведенная ограда, стена — военное фортификационное сооружение.
Она могла быть заложена на новом месте, внутри существовавшего поселения или рядом с ним. Более поздние изложения истории 📖 оставляют в стороне вопрос — была ли заселена местность до появления Рюриковичей. Пользуясь переходом от дописьменной к письменной истории, связное изложение обычно начинается прямо с этого водораздела — упоминания в летописи. В результате у читателя создается впечатление, что местность была совершенно дикой, незаселенной — ровно до появления князей «из центра».
Великая рекаМежду тем, мы с вами находимся не просто на берегу крупнейшей реки Европы, называемой также «великой рекой» — эта река достоверно известна еще с древнейших времен, народам древнего востока и античности. «Известность» на практике означает, что ей активно пользовались для торговли, как минимум знали о наличии здесь действующего маршрута. Что это за маршрут? Как жили люди, которые его обслуживали? Насколько соответствует официальная государственная история и реальные интересы и устремления людей? Какие факты позволяют реконструировать такие устремления? Что нам рассказывают самые древние легенды и с какими локациями они связаны?
Все особенности Нижегородского Кремля
Как особенности расположения города сказались на образе жизни и взглядах горожан в разные эпохи: купечество, провинциальное дворянство, работники сферы развлечений, ремесленники и советские инженеры? Как взгляды каждого слоя сказались на городской архитектуре, что они пытались выразить? Основные и наиболее характерные памятники частной, государственной, духовной архитектуры. Большой речной порт и его влияние на жизнь города. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Площадь Горького у памятника Горькому
Место завершения
🏁 Площадь Минина у памятника Минину
«Особняки и башни». Секреты возникновения города и его необычные сословия
«Особняки и башни». Секреты возникновения города и его необычные сословия
«Особняки и башни». Секреты возникновения города и его необычные сословия
«Особняки и башни». Секреты возникновения города и его необычные сословия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Кузнецов
Кузнецов
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10 отзывов оставили туристы

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