Обзорная экскурсия ⛳ по исторической части города. Пеший маршрут по Започаянью и Рождественской. Окончание или начало — у Кремля.

История Новгородского детинеца Разновидности устной легенды об основании Нижнего Новгорода опираются на летописное упоминание закладки города владимиро-суздальским князем Рюриковичем Юрием (Георгием) Всеволодовичем. На практике в языке того времени город 🏙️ фактически означает возведенная ограда, стена — военное фортификационное сооружение.

Она могла быть заложена на новом месте, внутри существовавшего поселения или рядом с ним. Более поздние изложения истории 📖 оставляют в стороне вопрос — была ли заселена местность до появления Рюриковичей. Пользуясь переходом от дописьменной к письменной истории, связное изложение обычно начинается прямо с этого водораздела — упоминания в летописи. В результате у читателя создается впечатление, что местность была совершенно дикой, незаселенной — ровно до появления князей «из центра».

Великая рекаМежду тем, мы с вами находимся не просто на берегу крупнейшей реки Европы, называемой также «великой рекой» — эта река достоверно известна еще с древнейших времен, народам древнего востока и античности. «Известность» на практике означает, что ей активно пользовались для торговли, как минимум знали о наличии здесь действующего маршрута. Что это за маршрут? Как жили люди, которые его обслуживали? Насколько соответствует официальная государственная история и реальные интересы и устремления людей? Какие факты позволяют реконструировать такие устремления? Что нам рассказывают самые древние легенды и с какими локациями они связаны?

Все особенности Нижегородского Кремля

Как особенности расположения города сказались на образе жизни и взглядах горожан в разные эпохи: купечество, провинциальное дворянство, работники сферы развлечений, ремесленники и советские инженеры? Как взгляды каждого слоя сказались на городской архитектуре, что они пытались выразить? Основные и наиболее характерные памятники частной, государственной, духовной архитектуры. Большой речной порт и его влияние на жизнь города. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.